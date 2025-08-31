«Тест на беременность» с вайбами «русского HBO»: рецензия на сериал «Дыши»

В российских сериалах очень много историй о семьях, но «Дыши» выгодно выделяется на общем фоне интересной внутрисемейной динамикой. Где‑то на первой серии я поймал себя на мысли, что и без остросюжетной интриги мог бы легко посмотреть целый сериал об этих людях. Кузнецова, как и в «Каникулах», добивается даже от юных актеров естественного поведения на экране, в то время как сценарий дает им человеческие реплики — благодаря этому ее микрокосм действительно начинает булькать. И это ощущение жизни только играет на руку «Дыши», когда сериал переключается на триллерную передачу. Семья Леры полна своих тараканов, однако ее члены вызывают эмпатию просто за счет того, что похожи на реальных людей. И потому саспенс возникает от одной мысли, что с ними может произойти нечто плохое.