5 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в сентябре

«Токсичный мститель»
С 4 июня
Простой американский трудяга (Питер Динклейдж) случайно окунается в токсичные отходы, после чего превращается в монстра и начинает отрывать руки, ноги и лица обидчикам вплоть до корпоративных CEO.
Ремейк культового хоррора студии «Трома» — не голливудская апроприация радикального эксплуатационного кино категории «C», а скорее аутентичный фильм категории «C», снятый с самым большим бюджетом и размахом в истории жанра. Спецэффекты все еще не претендуют на реалистичность, зато кровь щедро льется тоннами и резиновые ошметки летят вообще во все стороны.
Для мейнстрима кино, кажется, оказалось странноватым (после фестивальной премьеры два года лежало на полке без дистрибьютора), а для тихого выхода на стриминговых платформах — слишком амбициозным. За постановку отвечает артист Мейкон Блэр, много снимавшийся у Джереми Солнье и многообещающе дебютироваший в режиссуре несколько лет назад, на втором плане сверкают Кевин Бейкон и Элайджа Вуд, играющие злодеев. Американским критикам все понравилось, поэтому есть нешуточная вероятность, что для ценителей жанрового кино это и вовсе будет идеальное предложение.
«Дракула»
С 11 сентября
Бессмертный вампир (Калеб Ландри Джонс) так преданно любит жену, что даже спустя четыреста лет после ее смерти продолжает вглядываться в лица незнакомок в надежде увидеть ее перерождение. Однажды ему везет.
Пятое — с учетом пары ремейков «Носферату», румынской пародии и переснятого студентами утерянного венгерского фильма — кино про Дракулу за минувший год. В отличие от большинства упомянутых примеров, Люк Бессон ничего не переснимает и не интерпретирует заново, а возвращает историю к классическому состоянию — жанру пошловатой готической мелодрамы, которому в последнее время чуть ли не сильнее всего соответствовала сага о «Сумерках». Едва ли стоит ждать от фильма откровений: время Бессона, как и Дракулы, давно миновало, но он все еще умеет заставлять сорок миллионов евро работать на экране так, как двести миллионов долларов — в руках иного режиссера, да а Калеб Ландри Джонс — чудесный выбор на роль режиссерской музы.
«Долгая прогулка»
С 18 сентября
Подростки в недалеком будущем играют в игру на выживание. Правила простые: кто останется последним на прогулке из ста молодых парней, где снижение скорости ниже трех миль в час карается пулей, получит исполнение любых желаний до конца жизни. Ну или, по крайней мере, тех желаний, которые в силах исполнить тоталитарное военное руководство США.
Однозначная заявка на главный блокбастер сезона в российском прокате — все благодаря студии Lionsgate, решившей вернуться на этот рынок. Козыри «Большой прогулки» налицо: цепляющая высокая концепция авторства раннего Стивена Кинга, сценарий Джей Ти Моллнера, мастерски державшего внимание твистами в прошлогоднем «Сталкере», постановка Фрэнсиса Лоренса, собаку съевшего на антиутопиях («Я — легенда!», несколько частей «Голодных игр»), наконец, чудесный Купер Хоффман («Лакричная пицца») в главной роли и неожиданный Марк Хэмилл в роли товарища майора.
«Ангелы не жужжат»
С 18 сентября
Страховщик, гробовщик, дизайнер и бездомный страдают в повседневных жизнях, будучи заключенными в аккуратные геометрические интерьеры и разговаривая исключительно афоризмами. В какой‑то момент, к восторгу режиссера, их пути пересекаются на одном кулинарном мастер-классе.
Российский прокатчик «К24» медленно, но верно приближается к намеченному статусу импортозамещенной студии A24. Этим летом компания уже идеально ответила заокеанской «Материалистке» повторным релизом ромкома «Питер FM» и вдобавок выпустила пару новых работ главного инди-режиссера страны Романа Михайлова. «Ангелы не жужжат» выглядят как более-менее антипод народного хита, зато позволяют вспомнить о том, что когда‑то и у А24 была эра, где они прокатывали просто очень странные инди-фильмы, просмотром которых можно было хвастаться перед друзьями. Если повезет, то и «Ангелы» станут, условно говоря, нашим «Вудшоком» или «Чарли Своном».
«Нескромные»
С 25 сентября
Расставшийся с партнершей лопух отвечает взаимностью на ухаживания девушки (Дакота Джонсон), состоящей в открытом браке с его лучшим другом. Предсказуемым образом в следующем кадре кто‑то летит сквозь стеклянное окно, затем кто‑то кого‑то топит в бассейне, а в конце концов в кювет кубарем летит целый автомобиль.
«Нескромные» — вторая работа многообещающего комедийного дуэта Марвина и Ковино (последний режиссирует, оба пишут сценарий и снимаются в главных ролях). Восторженные после премьеры в Каннах критики передают, что это пик современного ромкома, который не просто демонстрирует актуальный взгляд на отношения, а при этом еще и не теряет ни в романтичности, ни в уморительности. Кто знает, может быть, самым памятным ромкомом этого года с Дакотой Джонсон станет вовсе не та насупленная картина, где она выбирала между двумя супергероями «Марвел», а буффонада с очень живыми лицами восходящих инди-звезд.