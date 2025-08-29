5 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в сентябре

Пятое — с учетом пары ремейков «Носферату», румынской пародии и переснятого студентами утерянного венгерского фильма — кино про Дракулу за минувший год. В отличие от большинства упомянутых примеров, Люк Бессон ничего не переснимает и не интерпретирует заново, а возвращает историю к классическому состоянию — жанру пошловатой готической мелодрамы, которому в последнее время чуть ли не сильнее всего соответствовала сага о «Сумерках». Едва ли стоит ждать от фильма откровений: время Бессона, как и Дракулы, давно миновало, но он все еще умеет заставлять сорок миллионов евро работать на экране так, как двести миллионов долларов — в руках иного режиссера, да а Калеб Ландри Джонс — чудесный выбор на роль режиссерской музы.