Фильмы Венецианского кинофестиваля-2025: оценки российских кинокритиков

«Афиша Daily»
Film.ru
«Медуза»**
@anton_dolin
«Сноб», Deutsche Welle***
«Кинопоиск»
«Правила жизни»
«Коммерсант»
SensCritique, Doxa
«Кино-Театр.РУ»
SRSLY
Forbes
* Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** «Медуза» внесена Минюстом в реестр иноагентов.
*** Deutsche Welle внесено Минюстом в реестр иноагентов.
Паоло Соррентино возвращается к тому, что у него получается лучше всего, — к фильмам про политиков («Изумительный», «Лоро»). В центре его новой картины — президент Италии (разумеется, в исполнении Тони Сервилло), которому перед уходом нужно подписать закон об эвтаназии.
Молчавший семь лет виртуознейший венгерский режиссер Ласло Немеш («Сын Саула», «Закат») вместе со своим постоянным оператором Матьяшем Эрдеем расскажет историю мальчика, который после венгерского восстания 1956 года узнает, как его мать выжила во время Второй мировой.
Выпускающий по фильму в год со своей новой музой Эммой Стоун Йоргос Лантимос снял ремейк корейского комедийного сайфая «Спасти зеленую планету!» про конспиролога (Джесси Племонс), который уверен в том, что раскрыл заговор инопланетян.
Драмеди «Нетфликса» с Адамом Сэндлером наконец-то оказалось в Венеции, но есть нюанс: режиссером фильма выступил Ноа Баумбах («Брачная история»), соавтором сценария — актриса Эмили Мортимер, а солирует тут все же Джордж Клуни в роли звезды, отправившейся в путешествие.
Фотограф становится писателем, но оказывается, что эта профессия оплачивается хуже. Валери Донзелли, известная прежде всего как актриса, экранизировала роман Франка Кортеза.
Звезда «Игры в кальмара» Ли Бен Хон играет мужчину, который убирает конкурентов в борьбе за новую работу. Чернейшая криминальная комедия Пак Чхан Ука по роману Дональда Э.Уэстлейка, который уже экранизировал Коста-Гаврас в «Гильотине» (2004).
Док, в котором режиссер Джанфранко Рози рифмует древние Помпеи и современный Неаполь, который столкнулся с вулканической угрозой со стороны Везувия и Флегрейских полей.
Священные монстры снова в топе: уже вышел ремейк «Носферату», где‑то на полке лежит «Невеста» Франкенштейна Мэгги Джилленхол, а Гильермо дель Торо воплотил в жизнь проект мечты, сняв для «Нетфликса» экранизацию романа Мэри Шелли с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди.
Политический триллер Оливье Ассайяса по книжке Джулиано Да Эмполи про политтехнолога Вадима Баранова (Пол Дано), который помогает Владимиру Путину (Джуд Лоу) стать президентом.
Самый душный (но многими любимый) инди-режиссер на свете Джим Джармуш представит в Венеции новую комедию про воссоединившихся членов семьи. В главных ролях целый ворох звезд: Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс, Вики Крипс и др.
Партнерша Брейди Корбета Мона Фастволль, которая писала с ним «Детство лидера», «Вокс люкс» и «Бруталиста», сочинила с Корбетом и «Завещание Анны Ли» про руководительницу религиозного движения шейкеров в XVIII веке, но поставить эту картину взялась сама.
Самый, пожалуй, ожидаемый фильм Венецианского кинофестиваля 2025 года: снятая на студии A24 спортивная драма Бенни Сафди про бойца ММА Марка Керра, которого играет неузнаваемый Дуэйн Скала Джонсон.
Черно-белая экранизация классики французского экзистенциализма, «Постороннего» Альбера Камю, поставленная самым, кажется, плодовитым из ныне живущих французских режиссеров Франсуа Озоном.
Легендарная Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури») покажет новый напряженный триллер про администрацию Белого дома, которая пытается предотвратить ракетную атаку на США. Сценарист не Марк Боал, с которым Бигелоу сделала три предыдущих фильма, а Ноа Оппенхайм.
Один из самых остроактуальных фильмов фестиваля: драма про пятилетнюю палестинскую девочку, убитую в январе 2024 года израильской армией в секторе Газа. Постановщица Каутер Бен Хания до этого получила две награды Канн-2023 за док «Дочери Ольфы».
Байопик про итальянскую актрису Элеонору Дузе, сыгранную Валерией Бруни-Тедески, от режиссера Пьетро Марчелло, поставившего ревизионистскую экранизацию «Мартина Идена».
Режиссерский дебют тайваньской актрисы Шу Ци, действие которого происходит в 1988 году в затянутой тучами гавани Цзилун, где живет замкнутая девочка, находящая утешение в дружбе с другой девочкой, которая олицетворяет ее подавленные мечты.
Итальянский «Mindhunter»: криминалист (Рошди Зем) ведет долгие беседы с преступницей (Барбара Ронки), которая уже отсидела десять лет за убийство сестры. В ходе этих сессий женщина, для которой прошлое было окутано туманом, начинает вспоминать детали и осознавать свою вину.
За таким ироничным названием скрывается док Франко Мареско, в котором рассказывается про актера «Царя Эдипа» Пазолини, реформатора итальянского театра и режиссера Кармело Бене.
Китайская драма про возлюбленных, которые встретились спустя долгое время. Редко снимающий режиссер Цай Шанцзюнь до этого уже получал «Серебряного льва» Венецианского фестиваля в далеком 2011 году за картину «Люди-горы, люди-море».
Ботаническая драма (что? да!) талантливой венгерской постановщицы Ильдико Эньеди («О теле и душе») с Тони Люн Чиуваем и Леа Сейду, действие которой разворачивается в университетском саду Марбурга сразу в трех эпохах: в 1908, 1972 и 2020 годах.
«La grazia», реж. Паоло Соррентино
Денис Виленкин (@denisvilenkin):
«Немного сбивчиво о том, что любовь — оружие оглушительной силы».
Дениса Виленкина
Настасья Горбачевская (@kinovodstvo):
«Все бумерские радости Паоло».
Настасьи Горбачевской
Антона Долина*
Дмитрий Елагин (@diepuppe):
«Поймет только тот, кто полюбил».
Дмитрия Елагина
Станислава Зельвенского
Анны Стрельчук
Дарьи Тарасовой
Тамары Ходовой
«Сирота» («Árva»), реж. Ласло Немеш
Денис Виленкин (@denisvilenkin):
«Третье пришествие режиссера-отличника».
Дениса Виленкина
Настасья Горбачевская (@kinovodstvo):
«Вор, мясник, его жена и ее ребенок».
Настасьи Горбачевской
Антона Долина*
Дмитрий Елагин (@diepuppe):
«Декоративно-прикладное кино».
Дмитрия Елагина
Станислава Зельвенского
Анны Стрельчук
Дарьи Тарасовой
Тамары Ходовой