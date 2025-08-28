Фильмы Венецианского кинофестиваля-2025: оценки российских кинокритиков

Паоло Соррентино возвращается к тому, что у него получается лучше всего, — к фильмам про политиков («Изумительный», «Лоро»). В центре его новой картины — президент Италии (разумеется, в исполнении Тони Сервилло), которому перед уходом нужно подписать закон об эвтаназии.