Фильмы Венецианского кинофестиваля-2025: оценки российских кинокритиков

Фото: Manuele Fior
С 27 августа по 6 сентября пройдет 82-й Венецианский фестиваль, на котором российские критики первыми увидят новые фильмы Ласло Немеша, Пак Чхан Ука, Гильермо дель Торо, Джима Джармуша, Бенни Сафди, Кэтрин Бигелоу, Ильдико Эньеди и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться ежедневно.
«La grazia»

Паоло Соррентино возвращается к тому, что у него получается лучше всего, — к фильмам про политиков («Изумительный», «Лоро»). В центре его новой картины — президент Италии (разумеется, в исполнении Тони Сервилло), которому перед уходом нужно подписать закон об эвтаназии.

«Сирота»

Молчавший семь лет виртуознейший венгерский режиссер Ласло Немеш («Сын Саула», «Закат») вместе со своим постоянным оператором Матьяшем Эрдеем расскажет историю мальчика, который после венгерского восстания 1956 года узнает, как его мать выжила во время Второй мировой.

«Бугония»

Выпускающий по фильму в год со своей новой музой Эммой Стоун Йоргос Лантимос снял ремейк корейского комедийного сайфая «Спасти зеленую планету!» про конспиролога (Джесси Племонс), который уверен в том, что раскрыл заговор инопланетян.

«Джей Келли»

Драмеди «Нетфликса» с Адамом Сэндлером наконец-то оказалось в Венеции, но есть нюанс: режиссером фильма выступил Ноа Баумбах («Брачная история»), соавтором сценария — актриса Эмили Мортимер, а солирует тут все же Джордж Клуни в роли звезды, отправившейся в путешествие.

«На работе»

Фотограф становится писателем, но оказывается, что эта профессия оплачивается хуже. Валери Донзелли, известная прежде всего как актриса, экранизировала роман Франка Кортеза.

«Метод исключения»

Звезда «Игры в кальмара» Ли Бен Хон играет мужчину, который убирает конкурентов в борьбе за новую работу. Чернейшая криминальная комедия Пак Чхан Ука по роману Дональда Э.Уэстлейка, который уже экранизировал Коста-Гаврас в «Гильотине» (2004).

«Под облаками»

Док, в котором режиссер Джанфранко Рози рифмует древние Помпеи и современный Неаполь, который столкнулся с вулканической угрозой со стороны Везувия и Флегрейских полей.

«Франкенштейн»

Священные монстры снова в топе: уже вышел ремейк «Носферату», где‑то на полке лежит «Невеста» Франкенштейна Мэгги Джилленхол, а Гильермо дель Торо воплотил в жизнь проект мечты, сняв для «Нетфликса» экранизацию романа Мэри Шелли с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди.

«Кремлевский волшебник»

Политический триллер Оливье Ассайяса по книжке Джулиано Да Эмполи про политтехнолога Вадима Баранова (Пол Дано), который помогает Владимиру Путину (Джуд Лоу) стать президентом.

«Отец, мать, сестра, брат»

Самый душный (но многими любимый) инди-режиссер на свете Джим Джармуш представит в Венеции новую комедию про воссоединившихся членов семьи. В главных ролях целый ворох звезд: Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс, Вики Крипс и др.

«Завещание Анны Ли»

Партнерша Брейди Корбета Мона Фастволль, которая писала с ним «Детство лидера», «Вокс люкс» и «Бруталиста», сочинила с Корбетом и «Завещание Анны Ли» про руководительницу религиозного движения шейкеров в XVIII веке, но поставить эту картину взялась сама.

«Крушащая машина»

Самый, пожалуй, ожидаемый фильм Венецианского кинофестиваля 2025 года: снятая на студии A24 спортивная драма Бенни Сафди про бойца ММА Марка Керра, которого играет неузнаваемый Дуэйн Скала Джонсон.

«Посторонний»

Черно-белая экранизация классики французского экзистенциализма, «Постороннего» Альбера Камю, поставленная самым, кажется, плодовитым из ныне живущих французских режиссеров Франсуа Озоном.

«Дом динамита»

Легендарная Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури») покажет новый напряженный триллер про администрацию Белого дома, которая пытается предотвратить ракетную атаку на США. Сценарист не Марк Боал, с которым Бигелоу сделала три предыдущих фильма, а Ноа Оппенхайм.

«Голос Хинд Раджаб»

Один из самых остроактуальных фильмов фестиваля: драма про пятилетнюю палестинскую девочку, убитую в январе 2024 года израильской армией в секторе Газа. Постановщица Каутер Бен Хания до этого получила две награды Канн-2023 за док «Дочери Ольфы».

«Дузе»

Байопик про итальянскую актрису Элеонору Дузе, сыгранную Валерией Бруни-Тедески, от режиссера Пьетро Марчелло, поставившего ревизионистскую экранизацию «Мартина Идена».

«Девочка»

Режиссерский дебют тайваньской актрисы Шу Ци, действие которого происходит в 1988 году в затянутой тучами гавани Цзилун, где живет замкнутая девочка, находящая утешение в дружбе с другой девочкой, которая олицетворяет ее подавленные мечты.

«Элиза»

Итальянский «Mindhunter»: криминалист (Рошди Зем) ведет долгие беседы с преступницей (Барбара Ронки), которая уже отсидела десять лет за убийство сестры. В ходе этих сессий женщина, для которой прошлое было окутано туманом, начинает вспоминать детали и осознавать свою вину.

«Хорошо сделанный фильм»

За таким ироничным названием скрывается док Франко Мареско, в котором рассказывается про актера «Царя Эдипа» Пазолини, реформатора итальянского театра и режиссера Кармело Бене.

«Солнце встает над всеми нами»

Китайская драма про возлюбленных, которые встретились спустя долгое время. Редко снимающий режиссер Цай Шанцзюнь до этого уже получал «Серебряного льва» Венецианского фестиваля в далеком 2011 году за картину «Люди-горы, люди-море».

«Молчаливый друг»

Ботаническая драма (что? да!) талантливой венгерской постановщицы Ильдико Эньеди («О теле и душе») с Тони Люн Чиуваем и Леа Сейду, действие которой разворачивается в университетском саду Марбурга сразу в трех эпохах: в 1908, 1972 и 2020 годах.

«La grazia», реж. Паоло Соррентино

© The Apartment

Денис Виленкин (@denisvilenkin):

«Немного сбивчиво о том, что любовь — оружие оглушительной силы».

6
/10
Оценка
Дениса Виленкина

Настасья Горбачевская (@kinovodstvo):

«Все бумерские радости Паоло».

6
/10
Оценка
Настасьи Горбачевской
8
/10
Оценка
Антона Долина*

Дмитрий Елагин (@diepuppe):

«Поймет только тот, кто полюбил».

8
/10
Оценка
Дмитрия Елагина
8
/10
Оценка
Станислава Зельвенского
6
/10
Оценка
Анны Стрельчук
7
/10
Оценка
Дарьи Тарасовой
6
/10
Оценка
Тамары Ходовой

«Сирота» («Árva»), реж. Ласло Немеш

© Mubi

Денис Виленкин (@denisvilenkin):

«Третье пришествие режиссера-отличника».

3
/10
Оценка
Дениса Виленкина

Настасья Горбачевская (@kinovodstvo):

«Вор, мясник, его жена и ее ребенок».

7
/10
Оценка
Настасьи Горбачевской
7
/10
Оценка
Антона Долина*

Дмитрий Елагин (@diepuppe):

«Декоративно-прикладное кино».

4
/10
Оценка
Дмитрия Елагина
8
/10
Оценка
Станислава Зельвенского
4
/10
Оценка
Анны Стрельчук
4
/10
Оценка
Дарьи Тарасовой
4
/10
Оценка
Тамары Ходовой

«Бугония» («Bugonia»), реж. Йоргос Лантимос

© Focus Features

«Джей Келли» («Jay Kelly»), реж. Ноа Баубмах

© Netflix

«На работе» («A pied d’oeuvre»), реж. Валери Донзелли

© France 2 Cinéma

«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук

© «Вольга»

«Под облаками» («Sotto le nuvole»), реж. Джанфранко Рози

© RAI Cinema

«Франкенштейн» («Frankenstein»), реж. Гильермо дель Торо

© Ken Woroner/Netflix

«Кремлевский волшебник» («The Wizard of the Kremlin»), реж. Оливье Ассайяс

© Unifrance

«Отец, мать, сестра, брат» («Father Mother Sister Brother»), реж. Джим Джармуш

© Yorick Le Saux

«Завещание Анны Ли» («The Testament of Ann Lee»), реж. Мона Фастволль

© Proton films

«Крушащая машина» («The Smashing Machine»), реж. Бенни Сафди

© A24

«Посторонний» («L'Étranger»), реж. Франсуа Озон

© France 2

«Дом динамита» («House of Dynamite»), реж. Кэтрин Бигелоу

© Eros Hoagland/Netflix

«Голос Хинд Раджаб» («The Voice of Hind Rajab»)

© The Party Film Sales

«Дузе» («Duse»)

© Avventurosa

«Девочка» («Nu hai»)

© Rediance Films

«Элиза» («Elisa»)

© Amka Films Production

«Хорошо сделанный фильм» («Un film fatto per Bene»)

© Lucky red

«Солнце встает над всеми нами» («Ri gua zhong tian»)

© Guangzhou Mint Pictures

«Молчаливый друг» («Silent Friend»)

© Films Boutique
