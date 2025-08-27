Что смотреть в кино: приквел «Голодных игр», хоррор по видеоигре и док про саунд-дизайн

Origin, или, иначе говоря, история происхождения злодея, — модная нынче тема в кино (см., например, «Джокера» или «Круэллу»). Вот и авторка «Голодных игр» Сьюзен Коллинз решила обратиться к молодым годам будущего диктатора Панема Кориолана Сноу, а в режиссерское кресло экранизации вернулся Фрэнсис Лоренс. Казалось, ну что хорошего может из этого выйти, ведь франшиза уже отжила свое. Но оказалось, что нет! «Баллада о змеях и певчих птицах», пожалуй, лучшая часть «Голодных игр». Как и «Тайны Дамблдора», она исследует генезис фашизма, но, в отличие от «Фантастических тварей», намного увлекательнее и умнее. «Баллада» — практически слоубернер. Стоит перетерпеть первые две части (в идущем почти три часа фильме они обозначены как главы), чтобы насладиться финальной. В ней с ошарашивающей простотой показано, как путь из моральных компромиссов приводит власти предержащие к кровавому трону, а костры амбиций превращаются в пламя, которое оказывается ой как не просто потушить. Тому, кто стал у власти (пусть по праву), вернее нет могилы, чем трибуна, с которой слышит он хвалу. Е.Т.