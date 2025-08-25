— Вот вопрос, который меня реально зацепил, но я не знал, как к нему подступиться. Я читал в интервью, что изначально ты утвердил Шайю ЛаБафа на главную роль в «Коде». И что‑то у вас не сложилось, но при этом вы успели снять с ним семьдесят часов материала. Ты собираешься когда‑нибудь сделать из этих съемок отдельный фильм?



— Было бы интересно, материалы реально классные. Это был способ помочь Даше и Шайе вжиться в роли, выстроить предысторию. И в этом было что‑то очень уникальное — для меня съемки напоминали позднего Терренса Малика. Они снимали друг друга, и это выходило в духе личных дневников. Я думаю, они оба отличные актеры. Но если честно и вдумчиво все проанализировать, нужно сказать, что тот образ, к которому пришел Шайя, сильно отличался от того, как я прописал в сценарии персонажа, которого в итоге сыграл Питер [Вак]. И мы с Шайей так и не смогли оказаться на одной волне насчет того, как тот чувак из семидесяти часов съемок превращается в того, который есть в сценарии. Я вроде как сказал, что поменяю сценарий, чтобы все срослось, но так этого и не сделал. Не нашел способа перевести героя в это другое состояние — все-таки у меня были свои темы, идеи и центральный конфликт. И я уверен, что Шайя мог бы блестяще сыграть по моему сценарию, но это был бы другой фильм. И сейчас я уже не могу представить кого‑то на этой роли, кроме Питера. Думаю, в кино все происходит неслучайно.