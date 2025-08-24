«Короче», снимай: 12 российских фильмов с фестиваля дебютного кино в Калининграде

6 полнометражных дебютов
Мария (Дарья Михайлова), 50+, сходится с усачом (Владислав Ветров), но тут у нее начинается затяжной конфликт с его взрослым сыном (Кузьма Котрелев). Снятая по лекалам застойных шедевров 1970-х («Отпуска в октябре» и «Старшего сына») семейная драма Ивана Шкундова, в которой маленькие люди, попавшие в жернова большой истории, пытаются устроить свою личную жизнь. Не Вампилов, конечно, но весьма достойная работа — равно убедительная как с бытовой, так и c драматургической точки зрения.
Родители Мота (Марк Эйдельштейн) разводятся, а он приводит домой бездомную (Дарья Екамасова), чей сын когда‑то пропал в переходе. Экспериментальная экранизация пьесы Анастасии Букреевой, в которой есть все (брехтовское отчуждение, разрушение «четвертой стены», СДВГ-драматургия, безумная графика, болливудщина), но не получилось ровным счетом ничего. То, что работает на сцене, не всегда работает в кино, даже с привлечением артистов оскароносного фильма. «Анора» для бедных.
Детдомовцу Ване (Денис Хохрин) уже 18, но его голос так и не сломался, что ужасно тяготит парня. А еще он пытается установить контакт с новой семьей своего отца и встречает первую любовь. Дебют Савелия Осадчего — протеже Ивана И.Твердовского. От Твердовского тут экстремальная ситуация, доведенная до точки кипения, а разлитую по фильму благодать Осадчий будто позаимствовал у Романа Михайлова. В итоге эти противоположно заряженные полюса обнуляют друг друга, кино не стреляет, а в углу тихо плачет «Птаха» Алана Паркера.
Алиса (Мила Ершова) и Ваня (Юрий Насонов) живут в одной питерской квартире, но в параллельных мирах. Однако взаимное притяжение оказывается сильнее моста Эйнштейна — Розена. Фантастический ромком Дарьи Лебедевой, который выглядит так, словно в «Квартире» Билли Уайлдера нашлось зеркало, открывающее портал в мультивселенную. На выходе получилось чрезвычайно душевное и веселое кино с отличной актерской химией, которая превалирует над квантовой физикой и расширяет зрительской горизонт событий. В прокате — с 9 октября.
Женя (Александр Бортич) и Евгений (Гоша Токаев) — неадекватные люди, которые повстречались на вечеринки общих друзей, а потом закружились в вихре созависимых и токсичных, то есть предельно жизненных отношений. Выдающийся полный метр Игоря Марченко, своими остроумными панчами похожий на «Неадекватных людей» Романа Каримова, социофобией — на «Как женить холостяка» с Киану Ривзом и Вайноной Райдер, а несколькими кульминациями — на «Всё везде и сразу». Бриллиант «Короче-2025».
Семейная абхазская комедия про трех сестер (Полина Денисова, Арина Желаева и Галина Денисенко), которая слишком часто заходит на территорию злого кринжа (чего только стоит хоррор-эпизод с фейковым кайданом!), чтобы прописать ее по ведовству «доброго кино». Так бы выглядел прошлогодний фестивальный хит «Горная невеста», если бы его пересняли в эстетике «Манюни»: бессмысленно и беспощадно. В прокате — с 11 сентября.
Топ-6 лучших короткометражных фильмов
«Главное к этой минуте»
Радиоведущий (Павел Артемьев) разговаривает о крепком браке с писательницей (Ольга Сутулова), с которой переспал накануне, а потом идет на день совершеннолетия родной дочери и чувствует себя лузером, потому что у его бывшей жены все хорошо, а у него — нет. Экзистенциальная драма про кризис среднего возраста в духе «Блудливой Калифорнии» с перформативными танцами на крыше, как в сериале «Долг/стыд», от красиво повзрослевшего солиста группы Artemiev (а в прошлом — «Корни»).
«Зима, весна, лето, осень… и снова зима»
Зимой начала 2022 года отец 13-летней Ксюши отправляет девочку вместе с матерью в Берлин, потому что никто не знает, что будет дальше. Робкая, но заслуживающая внимания (просто из‑за отсутствия других примеров) попытка осмысления событий последних лет от лица среднего класса. Синефильское название отсылает к фильму Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» про неотвратимое течение времени.
«Мама, папа, я»
Шестилетняя девочка идет вместе с мамой (Анастасия Куимова) на день рождения к отцу (Сергей Кузнецов), у которого другая семья, а значит, конфликт между ее родителями неизбежен. Узнаваемая ситуация и понятная (даже для тех, кто не проходил через развод родных) боль в отлично разыгранной короткометражке Марины Калецкой, где взрослые ведут себя как дети, а маленькая девочка как единственный адекватный человек.
«Мой милый люк»
Студент (Микита Воронов) и обходчица коллекторов (Светлана Маршанкина) встречаются в канализации, а потом гуляют всю ночь до утра, попутно встречая колоритнейших персонажей. Элегическая зарисовка Сергея Павлова, в которой финский стоицизм имени Аки Каурисмяки встречает русскую душевность в виде гопника в инвалидной коляске. Кино, из которого сложно выбраться, даром что в финале оно дарит водопад эмоций.
«Сын»
На краю центральноазиатской степи живет мужчина с сыном, страдающим от ДЦП. Мальчику сложно двигаться, однако все меняется, когда он видит по телевизору репортаж про маленький, но отважный марсоход «Оппортьюнити», с которым начинает ассоциировать себя. Топовая анимационная короткометражка дочери Тимура Бекмамбетова Жанны, в которой высадка на Марс становится аллегорией отцовско-сыновьих отношений, рассказанных на языке чистого кино, то есть почти без слов.
«Цензурократия»
Концептуальное, медитативное и емкое 13-минутное высказывание Никиты Миклушова о том, как тихо и неотвратимо цензура проникает в нашу жизнь: заставляет плыть по течению (долгий кадр реки), молчать (в фильме не будет не произнесено ни слова) и стирает части тела (от женской груди до мужского полового органа), пока не остается ничего, кроме блюра.