«Короче», снимай: 12 российских фильмов с фестиваля дебютного кино в Калининграде

1 / 6

«Главное к этой минуте»

Радиоведущий (Павел Артемьев) разговаривает о крепком браке с писательницей (Ольга Сутулова), с которой переспал накануне, а потом идет на день совершеннолетия родной дочери и чувствует себя лузером, потому что у его бывшей жены все хорошо, а у него — нет. Экзистенциальная драма про кризис среднего возраста в духе «Блудливой Калифорнии» с перформативными танцами на крыше, как в сериале «Долг/стыд», от красиво повзрослевшего солиста группы Artemiev (а в прошлом — «Корни»).