Из всех «Орудий»: как устроен главный хоррор этого лета?

В одной из сцен озлобленный Арчер пишет краской на машине Джастин слово «ведьма». И оказывается почти прав. Ведь в исчезновении детей и впрямь виновата ведьма — вот только это не Джастин, а Глэдис, тетя Алекса, хотя есть несколько причин сомневаться в том, что она приходится ему родственницей. Во-первых, она и родители Алекса путаются в показаниях насчет семейных связей. То Глэдис называют тетей Алекса, то тетей мамы Алекса. То папа Алекса произносит, что не слышал о ней уже 15 лет, то она сама говорит мальчику, что помнит его совсем маленьким. Надо ли уточнять, что Алекс никак не тянет на 15-летнего.