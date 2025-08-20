Что смотреть в кино: параноидальный триллер, «Лолита» с Уэнсдэй и «Призрак в доспехах»

«Диспетчер»
С 21 августа
Алкозависимый в завязке Эш (Риз Ахмед) занимается специфическим видом брокерства: он выступает посредником между корпорациями и информаторами, шантажирующими компании. Эш тратит много сил на то, чтобы сохранить свою личность в тайне. Однако его конспирация летит псу под хвост, когда к нему обращается девушка (Лили Джеймс), которая хочет поскорее вернуть опасные документы своим работодателям, пока нанятые компанией киллеры не добрались до нее. Cтаромодный параноидальный триллер с хорошими артистами (также в касте Сэм Уортингтон и Уилла Фицджералд из «Сталкера») и одобрительными отзывами критиков (85% положительных рецензий на Rotten Tomatoes). Поставил фильм британец Дэвид Макензи, чей вестерн «Любой ценой» несколько лет назад номинировался на «Оскар» за лучший фильм. В.Г.
«Случай с фортепиано»
С 21 августа
Магали (Адель Экзаркопулос) не чувствует физической боли — этот дар позволил девушке стать звездой интернета и заработать целое состояние на членовредительских роликах, в которых ее поджигают и переезжают монстр-траки. После этого она втайне уехала жить в горы, где только ест йогурт и шпыняет своего мягкотелого подручного (Жером Коммандер). От этих занятий ее отвлекает журналистка (Сандрин Киберлен), раскопавшая случай с фортепиано, обнародование которого может отправить Магали за решетку.
Самый нормальный фильм абсурдиста Кантена Дюпье, впрочем не лишенный сюрпризов. «Случай с фортепиано» цепляет своей жанровой непредсказуемостью, свободно перемещается между водами триллера, магического реализма и сатирической комедии про инфлюэнсеров. Нечувствительность Магали к боли оказывается метонимией эмоционального онемения интернет-эпохи, перегрузившей наши мозги информацией и аффектами. Привычка Дюпье к краткости («Случай с пианино» идет 88 минут, это самый длинный фильм режиссера) не дает уйти вглубь — его кино так и остается скорее ярким наброском, нежели полноценным высказыванием. Однако тут все равно много веселого (чего стоит хотя бы самый последний панч), а Адель Экзаркопулос играет свою отталкивающую героиню с заразительным удовольствием. В.Г.
«Рецепт счастья»
С 21 августа
Сесиль (популярная певица Жюльетт Армане) готовится открыть в Париже ресторан со своим партнером (Тауфик Джаллаб). Но тут она узнает, что беременна (хотя не планировала ребенка), а еще что ее отец (тоже повар) пережил сердечный приступ. Женщина возвращается в город детства, где все навевает ностальгию, а встреча со школьной любовью (Бастьен Буйон) и вовсе наводит ее на мысль: правильно ли она в свое время поступила, уехав?
Фильм, открывавший в этом году Каннский кинофестиваль — и дружно заклеванный кинокритиками, в том числе и российскими, в связи с тем, что это, дескать, не «высокое искусство». Действительно, «Рецепт счастья» не какой‑то лютый артхаус, а миленький рафинированный краудплизер (и слава богу!). «Материалистка» встречает «Медведя», да еще и с песнями, как в «Ла-Ла Ленде», — словом, если вы любите французскую эстраду и гастромелодрамы, это меню, от которого сложно отказаться. Е.Т.
«Геля»
С 21 августа
Ураганный автомобильный боевик про дальнобойщика Саню (Илья Малаков), который параллельно подрабатывает угоном машин, чтобы обеспечить свою семью из нервной жены, двух детей и вечно всем недовольной (часто по делу) тещи. На подходе и третий ребенок, поэтому Санек соглашается перевезти в Выборг глянцевого вида «гелендваген», который ласково зовет Гелей. Однако плевое с виду дело оборачивается большими проблемами: машину давненько пасут силовики во главе с не признающим никаких иерархий капитаном Ореховым (Антон Васильев). Санек попадает в знатный криминальный замес, в который также будут втянуты продажные спецслужбисты, бандиты и даже его бывшая с дробовиком.
«У нас есть „Форсаж“ дома», — скажет кто‑нибудь после просмотра этого фильма, и в чем‑то будет прав: автомобильные погони в «Геле» поставлены драйвово и с огоньком. Режиссер и сценарист Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон») здорово умеет ставить экшн-сцены — редкое качество у российских кинематографистов. При этом он умудряется еще и аккуратно зайти на территорию Гая Ричи, к финалу слегка перемудрив с обилием сюжетных линий, но в итоге все равно воплотив на экране множество запоминающихся образов. Особенно стоит отметить любимчика режиссера Антона Кузнецова в роли бандюка-гедониста в уморительных туфлях. Центральный дуэт Малакова и Васильева — добряка-шлимазла, по дурости ввязавшегося в переплет, и копа-идеалиста, мечтающего об истинном правосудии, — тоже чертовски хорош и держит на себе этот классический бадди-муви до самого финала. Некоторые гэги лупят по зрителю дуплетом, бойкий монтаж не дает продышаться, сюжет несется на бешеной скорости — отличное развлекательное кино, да еще и с неожиданными образами нечистых на руку силовиков-недотеп, которые подчас мало чем отличаются от бандитов. Плюсом кроссовер с мультфильмом «Три кота» — после просмотра вы будете еще полдня напевать «Миу-миу-миу». И.А.
«Девушка Миллера»
С 21 августа
У нас есть «Уэнсдэй» в российском прокате. Вернее, «Лолита» с Дженной Ортегой: актриса играет девушку, вступившую в неподобающие отношения со своим учителем (Мартин Фриман). Два хороших артиста и жанр эротического триллера — сочетание соблазнительное, однако критики фильм засмеяли. Впрочем, некоторые из них отметили, что «Девушка Миллера» получилась настолько претенциозной и нелепой, что прыгнула в категорию чистого кэмпа — где‑то неподалеку от незабвенной «Комнаты» Томми Вайсо. Тоже, согласитесь, достижение. В.Г.
«Она сказала „Да!“»
С 21 августа
Три сестры — военная (Скарлетт Йоханссон), актриса (Сиенна Миллер) и медсестра-сиделка (Эмили Бичем) — возвращаются в семейный дом ради свадьбы их матери Дианы (Кристин Скотт-Томас), для которой это уже третий поход к алтарю. Бракосочетание становится катализатором для старых и новых конфликтов четырех женщин. Эта британская комедия — режиссерский дебют актрисы Скотт-Томас (она же выступила соавтором сценария), который словно специально хочет напомнить о классическом ромкоме «Четыре свадьбы и одни похороны». Не только собственно свадьбой, но и тем, что тут воссоединились артисты из фильма Майка Ньюэлла — сама Скотт-Томас и Джеймс Флит, на этот раз играющий жениха Дианы. В.Г.
«Выход 8»
Предварительные показы с 23 августа, в прокате с 28 августа
Страдающий от астмы мужчина (Кадзунари Ниномия, некогда сыгравший одну из главных ролей в иствудских «Письмах с Иводзимы»), после телефонного звонка своей девушки узнает, что скоро станет отцом. Следом он застревает в бесконечно повторяющемся коридоре метро. Выбраться из него можно, лишь следуя правилам: если находишь аномалию — иди в обратную сторону, если аномалии нет — иди вперед. Правильно угадать требуется восемь раз, после каждой ошибки счетчик откатывается до нуля.
Если вам показалось, что это звучит как идеальная концепция для видеоигры, то вам не показалось. Экзистенциальный триллер «Выход 8» — киноадаптация инди-хита The Exit 8 от японской студии Kotake Create, скомбинировавшей катакомбный сюрреализм метро и паранойю поиска несоответствий на первый взгляд в идентичном пространстве. Режиссер Гэнки Кавамура удачно воспроизвел средствами кино сразу оба пункта. Тот самый коридор метро и почти все аномалии перенесены с фансервисной дотошностью. А для сближения опыта просмотра с опытом игры Кавамура снимает преимущественно длинными планами, в которых камера медленно следует за героем, и выбирает такие ракурсы, чтобы мы тоже могли заметить аномалии.
Ощутимый недостаток у фильма лишь один: он бы выигрышнее смотрелся в качестве эпизода «Черного зеркала», чем в полнометражном формате. И это неудивительно, ведь прохождение игры занимает не больше часа. Однако Кавамуру выручает остроумное решение привязать к концепции The Exit 8 тему отцовства. Вселенная проверяет на прочность страх героя перед переменами, помещая его в пространство, где отвернуться от изменений означает навсегда застрять в одном месте. В результате скука сюжетных провисаний компенсируется неожиданно трогательным финалом, в котором цитаты из Кубрика соседствуют с душещипательной азиатской мелодрамой. В.Г.
«Призрак в доспехах»
Предварительные показы с 21 августа, в прокате с 28 августа
В 1995 году режиссер Мамору Осии решил переделать игривую киберпанк-мангу Масамунэ Сиро в медитативный и печальный аниме-фильм о проблемах идентичности и постгуманизме. Выбор Осии катапультировал его имя в вечность и превратил «Призрак в доспехах» в один из главных фантастических фильмов всех времен. За тридцать лет с момента выхода аниме успели растащить на цитаты, однако острота его экзистенциальных вопросов оказалась не подвержена коррозии времени. Где находится сердцевина нашей идентичности, отсеченная от всего лишнего? Владеем ли мы собой, если наши тела принадлежат властным структурам? Так ли страшен ИИ, как его малюют? Или же это новая форма жизни, освобожденная от оков аналоговой реальности? Чем ближе мы ко времени действия фильма (оно происходит в 2029 году), тем актуальнее становится его проблематика. В.Г.