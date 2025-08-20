Что смотреть в кино: параноидальный триллер, «Лолита» с Уэнсдэй и «Призрак в доспехах»

«У нас есть „Форсаж“ дома», — скажет кто‑нибудь после просмотра этого фильма, и в чем‑то будет прав: автомобильные погони в «Геле» поставлены драйвово и с огоньком. Режиссер и сценарист Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон») здорово умеет ставить экшн-сцены — редкое качество у российских кинематографистов. При этом он умудряется еще и аккуратно зайти на территорию Гая Ричи, к финалу слегка перемудрив с обилием сюжетных линий, но в итоге все равно воплотив на экране множество запоминающихся образов. Особенно стоит отметить любимчика режиссера Антона Кузнецова в роли бандюка-гедониста в уморительных туфлях. Центральный дуэт Малакова и Васильева — добряка-шлимазла, по дурости ввязавшегося в переплет, и копа-идеалиста, мечтающего об истинном правосудии, — тоже чертовски хорош и держит на себе этот классический бадди-муви до самого финала. Некоторые гэги лупят по зрителю дуплетом, бойкий монтаж не дает продышаться, сюжет несется на бешеной скорости — отличное развлекательное кино, да еще и с неожиданными образами нечистых на руку силовиков-недотеп, которые подчас мало чем отличаются от бандитов . Плюсом кроссовер с мультфильмом «Три кота» — после просмотра вы будете еще полдня напевать «Миу-миу-миу». И.А.