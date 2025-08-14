Что происходит в первых двух эпизодах сериала «Чужой: Земля»
Земля, XXII век. Планета поделена между пятью влиятельными корпорациями, заменившими собой государства и участвующими в полномасштабной гонке ИИ-вооружений. На повестке дня — конкуренция между тремя типами искусственных людей: киборгами (биологическими людьми с технологическими примочками), синтетиками (полностью искусственными андроидами) и гибридами (обладающими искусственным телом и перемещенным в него человеческим сознанием). За разработку последних отвечает юный триллионер Бой Кавалье (Сэмюэль Бленкин), глава компании «Продиджи»: тот собирает на необитаемом острове неизлечимо больных детей (по документам — уже мертвых) и проводит операции по трансплантации их сознания.
Девочка Марси с бритой головой охотно соглашается на операцию, во время которой смотрит на потолке диснеевского «Питера Пэна». После чего меняет имя на Венди и пытается свыкнуться с новым телом (Сидни Чандлер), не только непривычно взрослым (ведь, как напоминают ученые, оно навсегда), но и обладающим поистине сверхъестественными способностями. Например, возможностью прыгать с 30-метровой скалы, а также подключаться напрямую к интернету, с помощью которого сестра сталкерит своего брата Джо (Алекс Лоутер), военного медика в корпоративной армии. Она явно мечтает с ним когда‑нибудь воссоединиться, передавая послания в виде цитат из «Ледникового периода» (любимого старого мультфильма детства для обоих) через взломанного бота, отказывающего Джо в ответ на заявку о демобилизации.
Одновременно с этим на Землю возвращается 65-летняя миссия другой небезызвестной корпорации— «Вейланд-Ютани», — собравшая за время странствий целый зверинец из опасных инопланетных тварей. Естественно, пока все спят криогенным сном, что‑то идет не так, твари сбегают из клеток, и в конце концов в живых остается киборг Морроу (Бабу Сизей) со сварочным аппаратом и ножом, выстреливающими между пальцев, как когти Росомахи из «Людей Икс». Судно сбивается с курса и аварийно приземляется, сталкиваясь с небоскребом на территории «Продиджи». На место крушения отправляется команда не спасателей, но спецназовцев с автоматическим оружием, в которой оказывается и Джо. Часть из них погибнет от щупалец, жал и челюстей пришельцев, а кто‑то окажется косвенной жертвой Морроу, сопротивляющегося аресту и стремящегося доставить образец самого ценного пришельца — ксеноморфа — своим работодателям.
Нравы будущего неисповедимы: напудренные жильцы элитных апартаментов из пострадавшего небоскреба наотрез отказываются эвакуироваться по просьбе военных и тут же становятся жертвами ксеноморфа. Увидев, в какую передрягу попал ее брат, Венди напрашивается поучаствовать в операции, и ее хозяин-триллионер, только что заявлявший, что создал детей-гибридов ради интеллектуальных бесед, соглашается отправить ее и остальных в эпицентр чрезвычайной ситуации. Кроме того, на созвоне с Ютани, главой корпорации-конкурента, он говорит, что корабль со всем содержимым — его собственность, раз упал на небоскреб «Продиджи». Венди добирается до Джо, но не спешит раскрывать перед ним свою истинную личность. Правда все равно вскрывается, и брат, успевший похоронить сестру, подтверждает все с помощью вопросов об их общем детстве. Герои натыкаются на инопланетные яйца, после чего прыгающий, как тигр, ксеноморф, сбежавший из высокотехнологического мешка Морроу, похищает Джо.
Почему это так скучно смотреть
На этом моменте заканчивается второй эпизод из восьми, поэтому, возможно, мы пока что увидели лишь малую часть сюжета. Но в каком‑то смысле в этом и проблема, и тот факт, что стриминг посчитал нужным для затравки опубликовать аж два эпизода — красный флажок сериала, в котором не хватает сюжетной интриги. Даже если представить, что мы ничего не знаем о Чужих (которые здесь зачем‑то то и дело мелькают двадцать пятым кадром) и смотрим оригинальный научно-фантастический фильм-катастрофу, события на экране за эти пару часов разворачиваются преступно медленно. В «Башнях-близнецах» Оливера Стоуна за тот же промежуток случился и теракт, и спасательная операция, и спасение спасателей, и эпилог, а у Ноа Хоули на исходе второго часа герои продолжают неубедительно кричать, что им пора отсюда выбираться, ведь скоро все обрушится.
Если же вспомнить о первоисточнике — классическом сайфай-хорроре Ридли Скотта почти полувековой давности, то сериал и вовсе не выдерживает никакой критики, настолько он лишен саспенса, воображения и интриги. Хоули — шоураннер, специализирующийся на причудливых переосмыслениях популярных франшиз (у него за спиной — «Фарго» и «Легион» по «Людям Икс»), и здесь он, кажется, решил сделать что‑то, полностью противоположное оригиналу. Если раньше в космосе «никто не слышал наших криков», то теперь от воплей, взрывов и рок-музыки офигевают соседи всех стриминговых зрителей. Если «Чужой» был мрачным и клаустрофобным, то «Чужой: Земля» рисует намеренно открытый и разнообразный мир.
Главная же проблема состоит в подмене общей художественной парадигмы. Скоттовский «Чужой» контрастировал пыльный реализм космических путешествий, ставших скучной повседневностью (напомним, его героями были не экспериментальные дети-анроиды-попрыгуны, а простые дальнобойщики), и непостижимого лавкрафтовского монстра, который неожиданно встречается на пути судна. Хоули же работает в традиции романтизма, очевидно отсылая в основной сюжетной линии к «Франкенштейну» и его современной интерпретации «Бедные-несчастные», при этом сам ксеноморф у него — самое прозаическое и фоновое явление. Нужно констатировать: противостояние простого человека и невообразимого монстра (как в оригинальном фильме) всегда будет интереснее схватки экстраординарного героя и банальных паразитов (как в нынешнем приквеле).
По крайней мере Хоули пытается сделать что‑то новое, а не просто играет каверы, как Феде Альварес — режиссер прошлогоднего фильма «Чужой: Ромул». Все еще неясно, нужны ли были вообще какие‑то дополнительные интерпретации шедевру Скотта, и даже если допустить, что нужны, поиграться с масштабом действия и степенью прозаичности ксеноморфа небезуспешно успел Джеймс Кэмерон за сорок лет до эры стримингового паразитирования на классике. Хоули на заметку: заставляя мельчать классических монстров, рискуешь и сам съежиться до размеров мелкого паразита.