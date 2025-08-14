Сериалы

«Чужой: Земля» — приквел от автора «Фарго», который нарушает все правила первоисточника

На FX и Hulu показывали первые два эпизода сериала «Чужой: Земля» — приквела классического сайфай-хоррора от автора «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули. Поклонник франшизы Никита Лаврецкий пересказывает, что происходит в этих сериях, и докладывает, какой получилась эта очередная попытка переосмыслить сюжет о ксеноморфе.

Что происходит в первых двух эпизодах сериала «Чужой: Земля»

Земля, XXII век. Планета поделена между пятью влиятельными корпорациями, заменившими собой государства и участвующими в полномасштабной гонке ИИ-вооружений. На повестке дня — конкуренция между тремя типами искусственных людей: киборгами (биологическими людьми с технологическими примочками), синтетиками (полностью искусственными андроидами) и гибридами (обладающими искусственным телом и перемещенным в него человеческим сознанием). За разработку последних отвечает юный триллионер Бой Кавалье (Сэмюэль Бленкин), глава компании «Продиджи»: тот собирает на необитаемом острове неизлечимо больных детей (по документам — уже мертвых) и проводит операции по трансплантации их сознания.

Девочка Марси с бритой головой охотно соглашается на операцию, во время которой смотрит на потолке диснеевского «Питера Пэна». После чего меняет имя на Венди и пытается свыкнуться с новым телом (Сидни Чандлер), не только непривычно взрослым (ведь, как напоминают ученые, оно навсегда), но и обладающим поистине сверхъестественными способностями. Например, возможностью прыгать с 30-метровой скалы, а также подключаться напрямую к интернету, с помощью которого сестра сталкерит своего брата Джо (Алекс Лоутер), военного медика в корпоративной армии. Она явно мечтает с ним когда‑нибудь воссоединиться, передавая послания в виде цитат из «Ледникового периода» (любимого старого мультфильма детства для обоих) через взломанного бота, отказывающего Джо в ответ на заявку о демобилизации.

© FX Networks

Одновременно с этим на Землю возвращается 65-летняя миссия другой небезызвестной корпорации— «Вейланд-Ютани», — собравшая за время странствий целый зверинец из опасных инопланетных тварей. Естественно, пока все спят криогенным сном, что‑то идет не так, твари сбегают из клеток, и в конце концов в живых остается киборг Морроу (Бабу Сизей) со сварочным аппаратом и ножом, выстреливающими между пальцев, как когти Росомахи из «Людей Икс». Судно сбивается с курса и аварийно приземляется, сталкиваясь с небоскребом на территории «Продиджи». На место крушения отправляется команда не спасателей, но спецназовцев с автоматическим оружием, в которой оказывается и Джо. Часть из них погибнет от щупалец, жал и челюстей пришельцев, а кто‑то окажется косвенной жертвой Морроу, сопротивляющегося аресту и стремящегося доставить образец самого ценного пришельца — ксеноморфа — своим работодателям.

Нравы будущего неисповедимы: напудренные жильцы элитных апартаментов из пострадавшего небоскреба наотрез отказываются эвакуироваться по просьбе военных и тут же становятся жертвами ксеноморфа. Увидев, в какую передрягу попал ее брат, Венди напрашивается поучаствовать в операции, и ее хозяин-триллионер, только что заявлявший, что создал детей-гибридов ради интеллектуальных бесед, соглашается отправить ее и остальных в эпицентр чрезвычайной ситуации. Кроме того, на созвоне с Ютани, главой корпорации-конкурента, он говорит, что корабль со всем содержимым — его собственность, раз упал на небоскреб «Продиджи». Венди добирается до Джо, но не спешит раскрывать перед ним свою истинную личность. Правда все равно вскрывается, и брат, успевший похоронить сестру, подтверждает все с помощью вопросов об их общем детстве. Герои натыкаются на инопланетные яйца, после чего прыгающий, как тигр, ксеноморф, сбежавший из высокотехнологического мешка Морроу, похищает Джо.

© FX Networks

Почему это так скучно смотреть

На этом моменте заканчивается второй эпизод из восьми, поэтому, возможно, мы пока что увидели лишь малую часть сюжета. Но в каком‑то смысле в этом и проблема, и тот факт, что стриминг посчитал нужным для затравки опубликовать аж два эпизода — красный флажок сериала, в котором не хватает сюжетной интриги. Даже если представить, что мы ничего не знаем о Чужих (которые здесь зачем‑то то и дело мелькают двадцать пятым кадром) и смотрим оригинальный научно-фантастический фильм-катастрофу, события на экране за эти пару часов разворачиваются преступно медленно. В «Башнях-близнецах» Оливера Стоуна за тот же промежуток случился и теракт, и спасательная операция, и спасение спасателей, и эпилог, а у Ноа Хоули на исходе второго часа герои продолжают неубедительно кричать, что им пора отсюда выбираться, ведь скоро все обрушится.

Если же вспомнить о первоисточнике — классическом сайфай-хорроре Ридли Скотта почти полувековой давности, то сериал и вовсе не выдерживает никакой критики, настолько он лишен саспенса, воображения и интриги. Хоули — шоураннер, специализирующийся на причудливых переосмыслениях популярных франшиз (у него за спиной — «Фарго» и «Легион» по «Людям Икс»), и здесь он, кажется, решил сделать что‑то, полностью противоположное оригиналу. Если раньше в космосе «никто не слышал наших криков», то теперь от воплей, взрывов и рок-музыки офигевают соседи всех стриминговых зрителей. Если «Чужой» был мрачным и клаустрофобным, то «Чужой: Земля» рисует намеренно открытый и разнообразный мир.

© FX Networks

Главная же проблема состоит в подмене общей художественной парадигмы. Скоттовский «Чужой» контрастировал пыльный реализм космических путешествий, ставших скучной повседневностью (напомним, его героями были не экспериментальные дети-анроиды-попрыгуны, а простые дальнобойщики), и непостижимого лавкрафтовского монстра, который неожиданно встречается на пути судна. Хоули же работает в традиции романтизма, очевидно отсылая в основной сюжетной линии к «Франкенштейну» и его современной интерпретации «Бедные-несчастные», при этом сам ксеноморф у него — самое прозаическое и фоновое явление. Нужно констатировать: противостояние простого человека и невообразимого монстра (как в оригинальном фильме) всегда будет интереснее схватки экстраординарного героя и банальных паразитов (как в нынешнем приквеле).

По крайней мере Хоули пытается сделать что‑то новое, а не просто играет каверы, как Феде Альварес — режиссер прошлогоднего фильма «Чужой: Ромул». Все еще неясно, нужны ли были вообще какие‑то дополнительные интерпретации шедевру Скотта, и даже если допустить, что нужны, поиграться с масштабом действия и степенью прозаичности ксеноморфа небезуспешно успел Джеймс Кэмерон за сорок лет до эры стримингового паразитирования на классике. Хоули на заметку: заставляя мельчать классических монстров, рискуешь и сам съежиться до размеров мелкого паразита.

