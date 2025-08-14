Чужой: Земля

На этом моменте заканчивается второй эпизод из восьми, поэтому, возможно, мы пока что увидели лишь малую часть сюжета. Но в каком‑то смысле в этом и проблема, и тот факт, что стриминг посчитал нужным для затравки опубликовать аж два эпизода — красный флажок сериала, в котором не хватает сюжетной интриги. Даже если представить, что мы ничего не знаем о Чужих (которые здесь зачем‑то то и дело мелькают двадцать пятым кадром) и смотрим оригинальный научно-фантастический фильм-катастрофу, события на экране за эти пару часов разворачиваются преступно медленно. В «Башнях-близнецах» Оливера Стоуна за тот же промежуток случился и теракт, и спасательная операция, и спасение спасателей, и эпилог, а у Ноа Хоули на исходе второго часа герои продолжают неубедительно кричать, что им пора отсюда выбираться, ведь скоро все обрушится.