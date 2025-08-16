Жемчуг Выборга: 6 лучших российских фильмов и 3 сериала с фестиваля «Окно в Европу-2025»

«День рождения Сидни Люмета», реж. Рауль Гейдаров
Главный приз, III место в зрительском голосовании «Выборгский счет» и диплом победителя рейтинга кинокритиков «5 звезд»
Конец нулевых. На юге России живет 17-летний грузин Дато (Артем Кошман), который хочет уехать в Санкт-Петербург, чтобы выучиться на кинорежиссера, в то время как любимая бабушка (Джульетта Степанян) настаивает на местном колледже и профессии бурильщика. Разлад в семью вносит вернувшаяся из тюрьмы мать Дато (Мариэтта Цигаль-Полищук), которая сначала дарит парню видеокамеру, а затем втягивает его в очень криминальные дела, да так, что он запомнит это лето 2009 года на всю жизнь.
Выросший из короткометражки «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», автобиографический (до разумных пределов, как «Рука бога» Паоло Соррентино) и грандиозный полнометражный дебют Рауля Гейдарова, который в этом году заслуженно победил на «Окне в Европу». Магия фильма с одной стороны кроется в искренности авторской интонации, с другой — в том, как квазидокументальное повествование разбавляют хардкорные триллерные элементы, с третьей — в том, что в фильме каждые 15 минут меняется жанр, поэтому кино чисто физически не дает заскучать (так, в середине ленты персонажи оказываются практически в ремейке «Глории» Сидни Люмета, с которым у режиссера и его лирического героя день рождения в один день). Нельзя также не оценить и обрамляющую фильм концептуальную рамку в виде люметовских «12 разгневанных мужчин», в которых присяжные полтора часа спорили о парне, похожем на Дато. Но все это слагаемые успеха, в то время как истинная удача «Дня рождения» заключается в том, что это живая, дышащая, тактильная картина, в героях которой многие узнают себя — а если не узнают, то все равно восхитятся умением режиссера превращать глубоко личный опыт в универсальный. Е.Т.
«Жемчуг», реж. Тинатин Баркалая
Особое упоминание жюри «За соединение миров», I место в зрительском голосовании «Выборгский счет» и специальный приз «Окно ВКонтакте»
Что было бы, если бы Дакота Джонсон в «Материалистке» выбрала (спойлер)…не Криса Эванса, а Педро Паскаля.? Она превратилась бы в Елену (Светлана Ходченкова) — трофейную жену, живущую в хрустальном замке, а точнее в стеклянном особняке вместе со своим обеспеченным мужем Романом (Евгений Цыганов) и взрослым сыном Олегом (Федор Кудряшев). Елена подозревает, что супруг изменяет ей с другой (Ирина Пегова), поэтому когда он предлагает удочерить девочку из детдома в Ханты-Мансийске, чтобы получить повышение в металлургической компании, женщина соглашается, надеясь таким образом сильнее привязать мужчину к себе. Выбор пары падает на 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева, открытие фильма и фестиваля) — остроумную оторву и большую поклонницу Индии. Она вливается в новую семью, однако классовый разрыв осложняет адаптацию.
От «Сказок Гофмана» к сказочному реализму — новый фильм Тинатин Баркалая сделан на стыке болливудовщины с ее горячими страстями и остросоциального комментария про классовое неравенство в стиле «Паразитов» (только вместо тараканов тут фигурирует магическая лиса). Как опытная постановщица, Барклая дает конфликту хорошенько прожариться, а персонажам — раскрыться (ложным антагонистом выступает Олег, а настоящим, разумеется, Елена, как у Звягинцева), чтобы в душераздирающем финале дать под дых и вышибить слезу. Единственное, чего не предлагает кинематографистка, так это выхода из сложившейся ситуации — как и в Болливуде, все заканчивается примирительным танцем: очаровательным, но бессмысленным жестом. Впрочем, возможно, оно и к лучшему. Баркалая не выносит вердикты (с этим прекрасно справляется назидательное искусство), а предлагает зрителям самим делать выводы — совсем как Селин Сон в уже упомянутой и рассорившей многих «Материалистке». Е.Т.
«Делириум», реж. Вячеслав Березовский
Особое упоминание жюри «За смелость»
Балетный хореограф Агнеса (Анжелика Неволина) находится в постоянном сексуальном и творческом поиске, живет с абьюзивной матерью (Ёла Санько) и любимым сыном (Риналь Мухаметов), а еще бесконечно фрустрирована тем, что давно не ставила на сцене ничего толкового. Поэтому она хватается за первую подвернувшуюся возможность, однако знакомство и поездка за город в лес с тремя молодыми танцовщиками приводит к тройному изнасилованию и крушению всех надежд.
«Делириум» начинается как возвышенная милфодрама в духе какой‑нибудь «Плохой девочки» с Николь Кидман, но затем мутирует во что‑то страшное и трансгрессивное, наподобие «Нимфоманки» Ларса фон Триера. В этом, впрочем, нет ничего удивительного: режиссер Вячеслав Березовский начал работу над картиной девять (!) лет назад, когда оставленные в общественном сознании «Нимфоманкой» шрамы еще были свежи, а Ларс фон Триер был топовым режиссером. Сейчас этот триеркор выглядит уходящей натурой, как и кинематографическое направление «Догма 95», в любви к которому Березовский расписался в своей экспериментальной работе «Молодость все простит» (2020). Однако нет сомнений в том, что в лучшие времена «Делириум» оказался бы не на «Окне в Европу», а на каком‑нибудь европейском кинофестивале типа Берлинале и Роттердама, потому что этот зловещий артхаус объективно производит впечатление. Играет классическая музыка, повествование прерывается улетными танцевальными номерами, а лес, как и в «Антихристе» Триера, предстает церковью Сатаны. Очевидно, что Вячеслав фон Березовский далеко пойдет, но можно понять и простых зрителей, которым после «Делириума» захочется помыться. Не всем придется по вкусу окультуривание через тройное ментальное изнасилование. Е.Т.
«Догги», реж. Вячеслав Росс
Архитектор Андрей (Александр Устюгов) теряет собаку и теперь не может найти себе место. Он забивает на рабочие заказы, мается в тоске и безуспешно пытается найти любимого пса, пока на пороге его дома не появляется симпатичная девушка Дина (Мария Мацель), чей красный капюшон, кажется, неслучайно похож на пионерский галстук. Она говорит, что всегда готова, подобно пионерки, за умеренную плату стать его домашним питомцем. Мужчина поначалу отказывается, но, узнав Дину поближе, понимает: она лучше собаки.
«Догги» как будто родился из названия песни «I Wanna Be Your Dog» американской прото-панк-группы The Stooges — и в первые минут двадцать довольно убедительно притворяется настоящим панк-роком. Сперва кажется, что нас ожидает триллер или даже хоррор про кинки в духе норвежского фильма ужасов «Опасный друг» или российского «Поводка», показанного в прошлом году на Выборге. Но затем картина сворачивает в криминал — и оказывается невероятно веселой (местами — даже веселее нового «Голого пистолета») версией «Джона Уика». Тоска утопает в саксофоне и неоне, плюс выясняется, что печальный бородатый главный герой потерял не только собаку, но и жену. Героиня Мацель в свою очередь скрывает несколько секретов и в стриптиз-баре исполняет кавер на песню «Звенит январская вьюга», который перебивает впечатление от ее запоминающегося концертного выхода в «Отпуске в октябре» Романа Михайлова. До откровенного экшна дело, к сожалению, не доходит, хотя персонажи, бывает, палят из случайно оставленных на тумбочке пистолетов, а ближе к финалу и вовсе пускаются в бега. Поскольку не всегда понятно, когда авторы говорят серьезно, а когда — шутят, лента очень часто рождает непреднамеренный комический эффект. Но с уверенностью можно сказать одно: это кино точно разбудит все ваши кинки, а Мария Мацель — лучший друг человека. Е.Т.
«Великанцы», реж. Юрий Мокиенко
Приз киностудии «НЭЦКИ» имени Саввы Кулиша
Одержимость — вот лейтмотив фильмов сокуровца Юрия Мокиенко, режиссера документального хита «Отцы» и свежего дока «Великанцы». Теперь под прицелом камеры не его брат Никита, снимающий любительское кино, а команда энтузиастов (в нее входит и сам Юрий), которая решила создать гигантские куклы великих русских писателей и пройтись с ними по городу. Фильм растет вместе со своими героями: стоит перетерпеть чуть затяжную экспозицию, чтобы насладиться феерическим финалом, в котором писатели предстают с неожиданной стороны. Е.Т.
XII век, Древняя Русь. Сын Юрия Долгорукого (Александр Балуев), княжич Андрей (Александр Голубев), возвращается из Византии, чтобы спокойно править своей суздальской землей, но не тут-то было. Исторический эпик, от многофигурности которого разбегаются глаза: пока поймешь, кто кому кем приходится, уже закончится первая серия. Поэтому остается порадоваться только за каскадерский цех, потому что боёвка в сериале поставлена неплохо. Е.Т.
Захватывающий док, рассказывающий про Черкизовский рынок и его владельца, бизнесмена Тельмана Исмаилова, который превратил Черкизон буквально государство в государстве. Фантастические истории множатся, порождая настоящий театр абсурда, а затем и максимальное безумие, вишенкой на торте которого становится выступление Дженнифер Лопес на дне рождения Исмаилова. Перефразируя хип-хоп-группу «Кровосток»: эти люди умели отдохнуть красиво! Только вот не бывает рая без ада, поэтому всем участникам придется спуститься с небес в преисподнюю. Е.Т.
Как‑то за один стол (но не обязательно вместе) на «Горбушке» сели Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф.Скляр, Александр Петлюра и другие представили российской рок-сцены, чтобы вспомнить советский андеграунд и вообще былое. А чтобы смотреть эти «байки из склепа» было нескучно, авторы документального сериала придумали охранника в лице саксофониста Сергея Летова, который периодически натыкается на призраков прошлого, и группу нефоров, которые ночью пытаются проникнуть в ДК имени Горбунова. Первая серия целиком посвящена музыкантам, но поскольку «Горбушка» известна не только как рок-лаборатория, но и подпольная торговая точка, в следующих эпизодах слово, очевидно, дадут и торговцем музыкой.
Специальный приз жюри «За энергию на экране»
Ураганный автомобильный боевик про дальнобойщика Саню (Илья Малаков), который параллельно подрабатывает угоном машин, чтобы обеспечить свою семью из нервной жены, двух детей и вечно всем недовольной (часто по делу) тещи. На подходе и третий ребенок, поэтому Санек соглашается перевезти в Выборг глянцевого вида «гелендваген», который ласково зовет Гелей. Однако плевое с виду дело оборачивается большими проблемами — машину давненько пасут силовики во главе с не признающим никаких иерархий капитаном Ореховым (Антон Васильев). Санек попадает в знатный криминальный замес, в который также будут втянуты продажные спецслужбисты, бандиты и даже его бывшая с дробовиком.
«У нас есть „Форсаж“ дома» — скажет кто‑нибудь после просмотра этого фильма, и в чем‑то будет прав: автомобильные погони в «Геле» поставлены драйвово и с огоньком. Режиссер и сценарист Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон») здорово умеет в экшн-сцены — редкое свойство для российских кинематографистов. При этом он умудряется еще и аккуратно зайти на территорию Гая Ричи, к финалу слегка перемудрив с обилием сюжетных линий, но в итоге все равно воплотив на экране множество запоминающихся образов. Особенно стоит отметить любимчика режиссера Антона Кузнецова в роли бандюка-гедониста в уморительных туфлях. Центральный дуэт Малакова и Васильева — добряка-шлимазла, по дурости ввязавшегося в переплет, и копа-идеалиста, мечтающего об истинном правосудии — тоже чертовски хорош и держит на себе этот классический бадди-муви до самого финала. Некоторые гэги лупят по зрителю дуплетом, бойкий монтаж не дает продышаться, сюжет несется на бешеной скорости — отличное развлекательное кино, да еще и с неожиданными образами нечистых на руку силовиков-недотяп, которые подчас мало чем отличаются от бандитов. Плюсом кроссовер с мультфильмом «Три кота» — после просмотра вы будете еще полдня напевать «Миу-миу-миу». И.А.
В прокате с 21 августа.