Жемчуг Выборга: 6 лучших российских фильмов и 3 сериала с фестиваля «Окно в Европу-2025»

Специальный приз жюри «За энергию на экране»

Ураганный автомобильный боевик про дальнобойщика Саню (Илья Малаков), который параллельно подрабатывает угоном машин, чтобы обеспечить свою семью из нервной жены, двух детей и вечно всем недовольной (часто по делу) тещи. На подходе и третий ребенок, поэтому Санек соглашается перевезти в Выборг глянцевого вида «гелендваген», который ласково зовет Гелей. Однако плевое с виду дело оборачивается большими проблемами — машину давненько пасут силовики во главе с не признающим никаких иерархий капитаном Ореховым (Антон Васильев). Санек попадает в знатный криминальный замес, в который также будут втянуты продажные спецслужбисты, бандиты и даже его бывшая с дробовиком.

«У нас есть „Форсаж“ дома» — скажет кто‑нибудь после просмотра этого фильма, и в чем‑то будет прав: автомобильные погони в «Геле» поставлены драйвово и с огоньком. Режиссер и сценарист Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон») здорово умеет в экшн-сцены — редкое свойство для российских кинематографистов. При этом он умудряется еще и аккуратно зайти на территорию Гая Ричи, к финалу слегка перемудрив с обилием сюжетных линий, но в итоге все равно воплотив на экране множество запоминающихся образов. Особенно стоит отметить любимчика режиссера Антона Кузнецова в роли бандюка-гедониста в уморительных туфлях. Центральный дуэт Малакова и Васильева — добряка-шлимазла, по дурости ввязавшегося в переплет, и копа-идеалиста, мечтающего об истинном правосудии — тоже чертовски хорош и держит на себе этот классический бадди-муви до самого финала. Некоторые гэги лупят по зрителю дуплетом, бойкий монтаж не дает продышаться, сюжет несется на бешеной скорости — отличное развлекательное кино, да еще и с неожиданными образами нечистых на руку силовиков-недотяп, которые подчас мало чем отличаются от бандитов. Плюсом кроссовер с мультфильмом «Три кота» — после просмотра вы будете еще полдня напевать «Миу-миу-миу». И.А.

В прокате с 21 августа.