«Эдем»: Джуд Лоу против Аны де Армас в злом островном тру-крайме

Недавно репутация Ховарда была как бы окончательно закреплена расширенным камео в сериале «Киностудия», где его экранную версию, неотличимую от оригинала, чествовали чуть ли не как современного классика. Нужно сказать, что такое представление Ховарда не совсем соответствует действительности, и неважно, Сет Роген тут лукавил, льстил или просто грубо ошибался. Практически со всеми фильмами Ховарда фундаментально что‑то не так , и вся его фильмография подозрительно насыщена всевозможными курьезами. Выиграть «Оскар» Ховард умудрился за пафосно-сентиментальное кино о жизни с шизофренией, а сорвать куш в прокате — с трилогией нелепых конспирологических детективов для младшеклассников. Он же автор самых хмурых и неловких детских киносказок (про Уиллоу и Гринча), на которых росли миллениалы. В позднем творческом периоде Ховард отметился наглейшими фильмами-обманками: прикидывающейся легкомысленной комедией психологической драмой «Дилемма» и манифестом потенциального диктатора под видом заурядной драмы «Элегия Хиллбилли».