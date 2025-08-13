Что смотреть в кино: «Надо снимать фильмы о любви», индийский «Бой» и «Летние войны»

Фильм, который начинается как док, потихоньку превращается в докуфикшн. Артисты играют самих себя в предлагаемых обстоятельствах, а Михайлов снова зарывается с головой в метанарратив, чем провоцирует журналистов на вопрос «Почему вы так любите создавать метакино?». Поскольку метафильмов у Михайлова пока всего два (другой — «Отпуск в октябре» — по иронии судьбы тоже должны были снимать в Индии, но вмешался ковид), вряд ли можно обвинить режиссера в том, что он снимает бесконечные «Восемь с половиной» . Вместе с тем интерес кинематографиста к метанарративу понятен: кино — это не только запечатленное время, но и запечатленные сны. А сны и вообще природа сновидений сильно увлекают Михайлова.