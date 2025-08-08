Иные шоураннеры растянули бы одну арку с подготовкой к свадьбе Уилла и мерцающей на горизонте катастрофой на целый сезон, здесь же она занимает треть, после чего Сильвия успевает заняться планированием еще ряда вечеринок возрастающего масштаба (не все, к счастью, обернутся провалом), в процессе заметно эволюционируя как профессионалка и личность. Находится место и уморительному эпизоду с мальчишником, на который приезжает одногруппник Уилла и Сильвии по прозвищу Джокер, оказывающийся просто очень скучным скуфом, и роуд-трипу в сторону корпоративного ретрита, во время которого приходится отвоевывать машину у деревенских автослесарей, и целой арке про то, как муж Сильвии (Люк Макфарлейн) хватает за хвост мечту стать Вассерманом на американской «Своей игре», после чего переживает самый отчаянный кризис среднего возраста, известный человечеству (с новой федорой, самиздатом и сталкингом продюсеров). Пожалуй, в последнем случае повествовательная щедрость создателей заходит далековато, поскольку Уилла и Сильвию хочется видеть в их собственном сериале как можно больше, но скучно не становится ни на минуту.