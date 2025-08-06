Что смотреть в кино: хоррор с Халле Берри, триллер про экстремистов и второй «Терминатор»

«Затерянное место»
С 7 августа
Женщина (Халле Берри) с двумя маленькими сыновьями-близнецами (Перси Даггс IV и Энтони Б.Дженкинс) живет в загородном домике, а в лес выходит, только обмотавшись ради безопасности веревкой, потому что там живет злой дух. Или женщине только так кажется? Бедный родственник «Тихого места» и «Таинственного леса», «Затерянное место» французского многостаночника Александра Ажа состоит из странных ритуалов и паранойи, жестокой материнской любви и подросткового бунта, то есть из всех тех вещей, что мы видели в миллионе семейных хорроров до этого. Но поскольку Берри хорошая актриса, а Ажа талантливый постановщик, фильм заставит в нужных моментах трепетать, а в самых душещипательных даже схватиться за сердце, хоть мы и понимаем, что разворачивающаяся перед нами история — чушь редкостная, не стоящая выеденного яйца. Е.Т.
«Свободные люди»
С 7 августа
США, 2010 год. Джерри Кейн (Ник Офферман) считает себя суверенным гражданином, которому не писаны законы государства, банков и других институций. Его сын Джо (неузнаваемо выросший Джейкоб Тремблей) хотел бы, как все дети, ходить в школу и мутить с соседской девочкой, но вынужден сливаться с тенью отца, несколько лицемерно заявляющего, что воспитывает «независимого мыслителя». Вместе они разъезжают по разным штатам ради семинаров Джерри: его философия успешно ложится на уши людей, серьезно пострадавших от недавней рецессии. Тем временем нам неспроста показывают сценки из жизни молодого полицейского (Томас Манн) и его ворчливого отца-шерифа (Деннис Куэйд).
Все закончится очень плохо, и это не совсем спойлер: дебютировавший в полнометражном кино режиссер-сценарист Кристиан Свегал поставил «Свободных людей» по реальным событиям. При этом больше всего его фильм похож на «Кончится лето» Владимира Мункуева. Оба фильма роднят токсичные семейные отношения на переднем плане и негромкая интонация, разбавляемая вспышками пугающего насилия, разве что «Свободные люди» сделаны в русле слоубернера и потому оставляют самую сильную часть на последние полчаса. В них Свегал проявляет себя неожиданно умелым жанровым режиссером, которому по плечу и саспенс, и экшн, и мелодраматические финалы. В.Г.
«На ярком солнце»
С 7 августа
В российский прокат на шикарной яхте вплывает ангелоликий Ален Делон — в образе завистливой крысы Тома Рипли из романов Патриции Хайсмит. Не то чтобы это был совсем мискаст. Делон, как всегда, здорово умеет изобразить пляску чертей за голубыми глазами, и в последние десять минут его пронзительный взгляд прожигает экран с мощностью атомной бомбы. Но все же Мэтт Деймон и Эндрю Скотт смотрятся в образе куда уместнее. Впрочем, «На ярком солнце» все равно до сих пор стоит внимания — как необычный детектив, болеть в котором приходится за убийцу. В.Г.
«Терминатор-2: Судный день»
Предварительные показы с 6 августа, в прокате с 14 августа
На экраны возвращается второй «Терминатор». Самое время вспомнить, за что мы любим этот фильм. А любим мы его не только за то, что это превосходный боевик и визуальная энциклопедия эпохи, но и каким‑то непостижимым образом совершенное кино. В «Т-2» нет ни одной лишней монтажной склейки, здесь работает каждая деталь, по нему спокойно можно учиться режиссуре — а еще это настоящая икона для целого поколения мальчишек и девчонок, благодаря которой Арнольд Шварценеггер стал и отцом, и матерью, и лучшим другом на все времена. Е.Т.
«Принцесса Мононоке»
Предварительные показы с 7 августа, в прокате с 14 августа
Народная любовь к «Унесенным призраками» затмила «Принцессу Мононоке», хотя, говоря откровенно, именно последняя — самая мощная работа великого японца Хаяо Миядзаки. «Мононоке» не просто увлекательный фэнтези-эпик с блестящей анимацией. Обычно рисуемый в черно-белых красках конфликт природы и технологии тут оборачивается многофигурным и сложным противостоянием, где у каждой стороны своя правда. Это еще и самый суровый фильм Миядзаки — не только из‑за количества крови на экране, но и благодаря пессимистическому и печальному авторскому взгляду: война будет всегда, и в ней всегда будут проигравшие. Грустный факт вдогонку: японские волки, фигурирующие в фильме, были истреблены в начале XX века. В.Г.
«Восемь с половиной»
С 7 августа, в кинотеатре «Иллюзион» (Москва); 9 августа, в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург)
Однажды великий режиссер Федерико Феллини оказался в творческом кризисе и не придумал ничего лучше, чем снять кино о режиссере в творческом кризисе. Гарантированный рецепт катастрофы обернулся главным фильмом Феллини. Импровизационные и сюрреалистические «Восемь с половиной» в свое время сбивали с ног своей свободой и фантазией. И даже сегодня это очень точный портрет художника в огне — недаром картина регулярно оказываются в списках любимых фильмов топовых мировых режиссеров. В.Г.
«Мечтатели»
10 августа, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Москва); с 6 августа, в Доме кино (Санкт-Петербург)
Фильмы о взрослении часто обращают внимание на подростков и слишком редко — на двадцатилетних. А ведь это пора, на которую приходится больше всего экспериментов и открытий. «Мечтатели» — исключение из правил, невероятной красоты и легкости кино о радостях молодости и неизбежном столкновении ее воздушных замков с суровой реальностью. И еще это фильм, открывший нам Еву Грин, которая в своей самой первой роли показала себя абсолютно бесстрашной артисткой. В.Г.