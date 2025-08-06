Что смотреть в кино: хоррор с Халле Берри, триллер про экстремистов и второй «Терминатор»

Женщина (Халле Берри) с двумя маленькими сыновьями-близнецами (Перси Даггс IV и Энтони Б.Дженкинс) живет в загородном домике, а в лес выходит, только обмотавшись ради безопасности веревкой, потому что там живет злой дух. Или женщине только так кажется? Бедный родственник «Тихого места» и «Таинственного леса», «Затерянное место» французского многостаночника Александра Ажа состоит из странных ритуалов и паранойи, жестокой материнской любви и подросткового бунта, то есть из всех тех вещей, что мы видели в миллионе семейных хорроров до этого. Но поскольку Берри хорошая актриса, а Ажа талантливый постановщик, фильм заставит в нужных моментах трепетать, а в самых душещипательных даже схватиться за сердце , хоть мы и понимаем, что разворачивающаяся перед нами история — чушь редкостная, не стоящая выеденного яйца. Е.Т.