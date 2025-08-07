Воронья лощина и Прокофьев на саундтреке: каким получился второй сезон «Уэнсдэй»?

Проведя каникулы в поисках серийных убийц и улучшении своих экстрасенсорных способностей, Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега) в начале учебного года возвращается в академию Невермор, где теперь считается местной знаменитостью, ведь она спасла ее от злодейки Лорел Гейтс (Кристина Риччи, игравшая Уэнсдэй в «Семейке Аддамс» Барри Зонненфельда). Однако девушка не в восторге от своей популярности, от мутного нового школьного директора Барри Дорта (Стив Бушеми) и от посетившего видения, в котором погибает ее лучшая подруга Инид (Эмма Майерс). Чтобы предотвратить ее смерть, Уэнсдэй берется за расследование, которое осложняется тем, что девушку сталкерит человек-невидимка, у нее пропадают экстрасенсорные способности, а мать Мортиша (Кэтрин Зита-Джонс) отбирает у нее фолиант-помощник их предка Гуди Аддамса.
Три года назад «Уэнсдэй» стала внезапным хитом «Нетлифкса», обогнавшим даже «Очень странные дела». Рецепт успеха оказался прост: чтобы вдохнуть жизнь в «Семейку Аддамс», всего-то и нужно было, что отдать ее в руки толковому тандему шоураннеров — Альфреду Гофу и Майлзу Миллару («Тайны Смолвиля», «В пустыне смерти»), а на пост ведущего режиссера позвать давно не снимавшего ничего хорошего визионера Тима Бертона, изголодавшегося по качественным готическим проектам. Вдохновившись успехом сериала, эта троица после даже сделала сиквел «Битлджуса», а саму «Уэнсдэй» авторы, как бывалые постмодернисты, с одной стороны, превратили в «Гарри Поттера» с изгоями и нормисами вместо магов и магглов, с другой — в подростковый теледетектив наподобие «Ривердейла» и «Леденящих душу приключений Сабрины».
Во вред, потому что испарился обдувающий новизной вау-эффект. Второй сезон буквально пошагово повторяет все находки первого. Уэнсдэй снова в первой серии играет на виолончели — только теперь вместо «Paint It Black» The Rolling Stones звучит Прокофьев. Снова появляется актер из зоннефельдовский «Семейки Аддамс» — только теперь это Кристофер Ллойд, в фильмах исполнявший роль пропавшего дядюшки Фестера, а тут — голову доктора Орлоффа, помещенную в колбу, как в «Футураме». Снова появляется таинственный убийца — только теперь это авианИзгой, умеющий управлять птицами. , расправляющийся со своими жертвами с помощью стаи ворон (а с чьей же еще, ведь над «Уэнсдэй» нависает могучая тень Эдгара Аллана По?). Снова ученики Невермора принимают участие в соревнованиях — только теперь не на байдарках между собой, а с нормисами в летнем лагере.
На пользу, потому что придуманные авторами шаблоны все равно продолжают работать, как часы. Особенно учитывая то, что во втором сезоне в Невермор пошел брат Уэнсдэй Пагсли (Исаак Ордонес), у которого тут есть своя занимательная сюжетная арка, связанная с тем, что он приручил зомби с механическим сердцем. К слову, этому живому мертвецу в первом эпизоде посвящена целая анимационная вставка, отсылающая не столько даже к «Трупу невесты» и «Франкенвинни» Тима Бертона, сколько к его ранней и незаслуженно забытой короткометражке «Винсент».
Например, Инид, которая, обратившись наконец в оборотня и обретя стаю, никак не может сказать своему парню-горгоне Аяксу (Джорджи Фармер), что они расстаются. Или Мортиши, которая опасается, что Уэнсдэй повторит трагическую судьбу ее сестры Офелии, поэтому начинает всячески гиперопекать дочь и селится с мужем Гомесом (Луис Гусман) в коттедж Ротвуд рядом с Неверморм. А также сирены Бьянки (Джой Сандей), которая помогает своей матери скрываться.
Разумеется, во втором сезоне вернется дядюшка Фестер (Фред Армизен), а еще появится стервозная матушка Мортиши — Эстер Фрамп (Джоанна Ламли). Краш Уэнсдэй — Ксавьер (отмененный актер Перси Хайнс Уайт) — будет присылать ей картины из Швейцарии. Из новых героинь самой интригующей пока выглядит учительница музыки Айседора Капри (Билли Пайпер). Примерит ли она ту же роль, что и Кристина Риччи? Увидим!
Несмотря на то что четыре серии идут по часу (следующие четыре выйдут 3 сентября), они пролетают достаточно незаметно и, конечно же, обрываются зловещим клиффхэнгером на самом интересном месте. При этом авторы пошли на нестандартный ход: главный злодей показывает свое лицо в финале четвертого эпизода, поэтому первый блок выглядит довольно законченным произведением, чтобы зрители не томились в ожидании разгадки целый месяц.
И хотя во втором сезоне пока нет таких запоминающихся, способных разойтись на мемы сцен, как танец Уэнсдэй в первом, он берет другим: еще более хоррорной атмосферой, еще более макабрическим юмором, еще большим количеством инструментальных каверов (от «Zombie» The Cranberries до «Losing My Religion» R.E.M.) и, конечно же, Стивом Бушеми, чей крайне неприятный персонаж, директор Дорт, буквально отсылает к известному мему с тем же Бушеми: «How Do You Do, Fellow Kids?».