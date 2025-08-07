Воронья лощина и Прокофьев на саундтреке: каким получился второй сезон «Уэнсдэй»?

Во вред, потому что испарился обдувающий новизной вау-эффект. Второй сезон буквально пошагово повторяет все находки первого. Уэнсдэй снова в первой серии играет на виолончели — только теперь вместо «Paint It Black» The Rolling Stones звучит Прокофьев. Снова появляется актер из зоннефельдовский «Семейки Аддамс» — только теперь это Кристофер Ллойд, в фильмах исполнявший роль пропавшего дядюшки Фестера, а тут — голову доктора Орлоффа, помещенную в колбу, как в «Футураме». Снова появляется таинственный убийца — только теперь это авианИзгой, умеющий управлять птицами. , расправляющийся со своими жертвами с помощью стаи ворон ( а с чьей же еще, ведь над «Уэнсдэй» нависает могучая тень Эдгара Аллана По? ). Снова ученики Невермора принимают участие в соревнованиях — только теперь не на байдарках между собой, а с нормисами в летнем лагере.