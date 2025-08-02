Комедии

«Голый пистолет» — новая классика современной комедии с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон

Фото: Paramount Pictures
В мировом прокате идет «Голый пистолет» Акивы Шаффера — продолжение легендарной кинопародии восьмидесятых, на этот раз с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон. Кинокритик Евгений Ткачев неиронично считает, что эта комедия не особо уступает своим великим предшественникам, — и вообще жанр взрослой голливудской комедии как будто возвращается к жизни.

Лейтенант полиции, детектив Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон) вместе со своим закадычным напарником Эдом Хокеном-младшим (Пол Уолтер Хаузер) расследует ограбление банка и самоубийство программиста Саймона Девенпорта, пока благодаря сестре покойного Бетт (Памела Андерсон) не понимает, что два этих дела связаны между собой, и выходит на след задумавшего что‑то недоброе окаянного миллионера Ричарда Кейна (Дэнни Хьюстон).

© Paramount Pictures

Пародии существовали практически со дня сотворения кинематографа. Одной из первых в истории считается «Маленькое ограбление поезда» (1905), высмеивающее вестерн «Большое ограбление поезда» (1903), но своего расцвета жанр достиг в 1970-е, 1980-е и, конечно, 1990-е годы, главным образом благодаря Мелу Бруксу и трио ЦАЦ (Дэвид Цукер, Джим Абрахамс и Джерри Цукер), придумавшему «Голый пистолет» (1988), а до него — сериал «Полицейский отряд!» (1982), в котором состоялось первое явление лейтенанта полиции Фрэнка Дребина народу. Тогда Дребина еще играл Лесли Нильсен— изначально серьезный актер, который в восьмидесятые с подачи ЦАЦ решил радикально сменить свое амплуа на комедийное (и не прогадал!).

После кинопародии «Аэроплан!» (1980) Нильсен в одночасье проснулся настоящей звездой, а во франшизе «Очень страшное кино» (2000–2013) и вовсе дорос до роли блаженного идиота, то есть президента США, которому плевать, что инопланетяне превратили весь мир в труху, ведь уточка из сказки, которую он в это время слушал, еще может остаться жива.

Собственно, после «Очень страшного кино-5» (2013) и «Миллиона способов потерять голову» (2014) столь же громких кинопародий уже не было — жанр заглох, в том числе, кажется, из‑за того, что голливудские блокбастеры превратились в пародию на самих себя. «Супергеройское кино» (2008) Крейга Мазина потому выглядело настолько жалко, что и на одну десятую не было таким же веселым, как фильмы, которые оно пародировало (а еще в 2010 году умер Лесли Нильсен, как ни крути, абсолютная икона жанра, без которого он стал другим). Но сейчас, когда поп-культура достигла своего дна, ветер вроде бы подул в другую сторону. В следующем году выйдет «Очень страшное кино-6» (что? да!), а в эти выходные на мировых экранах зарелизился (ремейк? ребут? легасиквел!) «Голого пистолета», в котором роль Фрэнка Дребина-младшего — сына героя Лесли Нильсена — играет (оцените иронию ситуации) Лиам Нисон.

© Paramount Pictures

Две звезды, две светлых повести. Комизм такого кастинга связан не только с тем, что имя Лиама Нисона представляет собой анаграмму имени Лесли Нильсена. Нисон тоже серьезный актер, который решил радикально сменить имидж — и заодно деконструировать свой образ «последнего героя боевика», приклеившегося к нему, как банный лист, после «Заложницы» (2008).

И надо просто видеть, как Нисон в новом «Голом пистолете» упивается комедийным амплуа после огромного количество фильмов, в которых он пытал и убивал людей.

Тут он, впрочем, тоже убивает людей, а еще бегает (почти) голый и подкатывает к Памеле Андерсон, которая тоже деконструирует образ нуарной фем-фаталь, исполняя роль тру-крайм-писательницы, которая все сюжеты берет из головы. Вообще традиция приглашать в «Голый пистолет» плейбоевских моделей началась еще с «четырех коленных чашек» Анны Николь Смит, но у нее в третьей части была второстепенная роль, в то время как у Пэм в новом фильме главная. В которую она (очевидно, увлекшись системой Станиславского) вжилась слишком сильно, закрутив роман с Нисоном и за пределами съемочной площадки. Если это пранк, то он удался.

Как, впрочем, и сам фильм, который по-хорошему стоило бы назвать «Очень плохой лейтенант», ведь Нисон играет офицера полиции, который не гнушается жестоких методов работы и, как любой старик, сетует на то, что мир уже не тот.

Мир действительно изменился, поэтому основная задача продюсера картины Сета МакФарлейна («Третий лишний»), режиссера Акивы Шаффера («Чип и Дейл спешат на помощь») и двух Дэнов-сценаристов, Грегора и Мэнда («Как я встретил вашу маму»), — встроить Дребина-младшего в новую систему ценностей, так чтобы она не рухнула. Разумеется, все довольно быстро летит к чертям, а фильм становится похож на олдскульную и ужасно издевательскую кинопародию, какие больше не делают (вставная история со снеговиком-убийцей в духе треш-хоррора «Джек Фрост» — что‑то на грани фола). В общем, по сравнению со свежим «Голым пистолетом» даже «Супер МакГрубер» (2010) Йормы Такконе — кореша Шаффера по комедийному рэп-трио «The Lonely Island» — предстает образцом пуританской сдержанности, а это, поверьте, достижение.

© Paramount Pictures

Вместе с тем «Голый пистолет» не лишен и нескольких родовых проблем кинопародий — например, вторая половина фильма традиционно получилась слабее первой. Именно в нее ушли все главные панчи и приколы, связанные с высмеиванием закадрового голоса рассказчика, литрами выпитого полицейскими кофе, ну и чего только стоит открывающая сцена с замаскированным под маленькую девочку Нисоном, которую заспойлерили в трейлере. Но зато фильм Шаффера, что тоже частенько случается с кинопародиями, ближе к финалу не разваливается на куски и не успевает наскучить — в частности, благодаря идеальному таймингу в час двадцать.

Вряд ли «Голый пистолет» с Нисоном можно назвать новым словом в жанре — и вообще удивительно, как быстро кинопародия на кинопародию превращается в ностальгический пастиш. Однако в этой картине так много хардкорной (само)иронии, что там просто не остается места для набившей оскомину постиронии. Фрэнк Дребин вернулся. Просто смиритесь с этим!

9
/10
Оценка
Евгения Ткачева
Голый пистолет
Боевик / США, 2025
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