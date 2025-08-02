Голый пистолет

Собственно, после «Очень страшного кино-5» (2013) и «Миллиона способов потерять голову» (2014) столь же громких кинопародий уже не было — жанр заглох, в том числе, кажется, из‑за того, что голливудские блокбастеры превратились в пародию на самих себя. «Супергеройское кино» (2008) Крейга Мазина потому выглядело настолько жалко, что и на одну десятую не было таким же веселым, как фильмы, которые оно пародировало (а еще в 2010 году умер Лесли Нильсен, как ни крути, абсолютная икона жанра, без которого он стал другим). Но сейчас, когда поп-культура достигла своего дна, ветер вроде бы подул в другую сторону. В следующем году выйдет «Очень страшное кино-6» (что? да!), а в эти выходные на мировых экранах зарелизился (ремейк? ребут? легасиквел!) «Голого пистолета», в котором роль Фрэнка Дребина-младшего — сына героя Лесли Нильсена — играет (оцените иронию ситуации) Лиам Нисон.