Лейтенант полиции, детектив Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон) вместе со своим закадычным напарником Эдом Хокеном-младшим (Пол Уолтер Хаузер) расследует ограбление банка и самоубийство программиста Саймона Девенпорта, пока благодаря сестре покойного Бетт (Памела Андерсон) не понимает, что два этих дела связаны между собой, и выходит на след задумавшего что‑то недоброе окаянного миллионера Ричарда Кейна (Дэнни Хьюстон).
Пародии существовали практически со дня сотворения кинематографа. Одной из первых в истории считается «Маленькое ограбление поезда» (1905), высмеивающее вестерн «Большое ограбление поезда» (1903), но своего расцвета жанр достиг в 1970-е, 1980-е и, конечно, 1990-е годы, главным образом благодаря Мелу Бруксу и трио ЦАЦ (Дэвид Цукер, Джим Абрахамс и Джерри Цукер), придумавшему «Голый пистолет» (1988), а до него — сериал «Полицейский отряд!» (1982), в котором состоялось первое явление лейтенанта полиции Фрэнка Дребина народу. Тогда Дребина еще играл Лесли Нильсен— изначально серьезный актер, который в восьмидесятые с подачи ЦАЦ решил радикально сменить свое амплуа на комедийное (и не прогадал!).
После кинопародии «Аэроплан!» (1980) Нильсен в одночасье проснулся настоящей звездой, а во франшизе «Очень страшное кино» (2000–2013) и вовсе дорос до роли блаженного идиота, то есть президента США, которому плевать, что инопланетяне превратили весь мир в труху, ведь уточка из сказки, которую он в это время слушал, еще может остаться жива.
Собственно, после «Очень страшного кино-5» (2013) и «Миллиона способов потерять голову» (2014) столь же громких кинопародий уже не было — жанр заглох, в том числе, кажется, из‑за того, что голливудские блокбастеры превратились в пародию на самих себя. «Супергеройское кино» (2008) Крейга Мазина потому выглядело настолько жалко, что и на одну десятую не было таким же веселым, как фильмы, которые оно пародировало (а еще в 2010 году умер Лесли Нильсен, как ни крути, абсолютная икона жанра, без которого он стал другим). Но сейчас, когда поп-культура достигла своего дна, ветер вроде бы подул в другую сторону. В следующем году выйдет «Очень страшное кино-6» (что? да!), а в эти выходные на мировых экранах зарелизился (ремейк? ребут? легасиквел!) «Голого пистолета», в котором роль Фрэнка Дребина-младшего — сына героя Лесли Нильсена — играет (оцените иронию ситуации) Лиам Нисон.
Две звезды, две светлых повести. Комизм такого кастинга связан не только с тем, что имя Лиама Нисона представляет собой анаграмму имени Лесли Нильсена. Нисон тоже серьезный актер, который решил радикально сменить имидж — и заодно деконструировать свой образ «последнего героя боевика», приклеившегося к нему, как банный лист, после «Заложницы» (2008).
Тут он, впрочем, тоже убивает людей, а еще бегает (почти) голый и подкатывает к Памеле Андерсон, которая тоже деконструирует образ нуарной фем-фаталь, исполняя роль тру-крайм-писательницы, которая все сюжеты берет из головы. Вообще традиция приглашать в «Голый пистолет» плейбоевских моделей началась еще с «четырех коленных чашек» Анны Николь Смит, но у нее в третьей части была второстепенная роль, в то время как у Пэм в новом фильме главная. В которую она (очевидно, увлекшись системой Станиславского) вжилась слишком сильно, закрутив роман с Нисоном и за пределами съемочной площадки. Если это пранк, то он удался.
Мир действительно изменился, поэтому основная задача продюсера картины Сета МакФарлейна («Третий лишний»), режиссера Акивы Шаффера («Чип и Дейл спешат на помощь») и двух Дэнов-сценаристов, Грегора и Мэнда («Как я встретил вашу маму»), — встроить Дребина-младшего в новую систему ценностей, так чтобы она не рухнула. Разумеется, все довольно быстро летит к чертям, а фильм становится похож на олдскульную и ужасно издевательскую кинопародию, какие больше не делают (вставная история со снеговиком-убийцей в духе треш-хоррора «Джек Фрост» — что‑то на грани фола). В общем, по сравнению со свежим «Голым пистолетом» даже «Супер МакГрубер» (2010) Йормы Такконе — кореша Шаффера по комедийному рэп-трио «The Lonely Island» — предстает образцом пуританской сдержанности, а это, поверьте, достижение.
Вместе с тем «Голый пистолет» не лишен и нескольких родовых проблем кинопародий — например, вторая половина фильма традиционно получилась слабее первой. Именно в нее ушли все главные панчи и приколы, связанные с высмеиванием закадрового голоса рассказчика, литрами выпитого полицейскими кофе, ну и чего только стоит открывающая сцена с замаскированным под маленькую девочку Нисоном, которую заспойлерили в трейлере. Но зато фильм Шаффера, что тоже частенько случается с кинопародиями, ближе к финалу не разваливается на куски и не успевает наскучить — в частности, благодаря идеальному таймингу в час двадцать.
Вряд ли «Голый пистолет» с Нисоном можно назвать новым словом в жанре — и вообще удивительно, как быстро кинопародия на кинопародию превращается в ностальгический пастиш. Однако в этой картине так много хардкорной (само)иронии, что там просто не остается места для набившей оскомину постиронии. Фрэнк Дребин вернулся. Просто смиритесь с этим!
Евгения Ткачева