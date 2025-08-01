6 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в августе

«Свободные люди»
С 7 августа
Отец и сын (неузнаваемые Ник Офферман и Джейкоб Тремблей) называют себя «суверенными гражданами» и верят, что США — корпорация, зарегистрированная в Вашингтоне, чья валюта доллар и документы не имеют никакой ценности. (Если бы они жили в России, то, разумеется, идентифицировали бы себя как участники экстремистского и запрещенного в стране движения «Граждан СССР».) Герои вступают во все более жестокую схватку с самой реальностью — в лице банка, требующего возврат ипотеки, и гаишника, настаивающего на предъявлении водительского удостоверения.
Дебютный фильм режиссера Кристиана Свегала — тихий, в сдержанных тонах портрет непарадной и неромантизированной Америки в духе таких же основанных на реальных событиях маленьких трагедий, как «МакВей» и «Темная ночь». Пожалуй, по сравнению с этими фильмами, в «Свободных людях» побольше звезд — кроме Оффермана и Тремблея это Деннис Куэйд в роли шерифа — от всех троих режиссеру удается добиться сильнейших актерских работ без тени гротеска. Впрочем, чувства кино вызывает все те же: ничего в кадре особенно не захватывает и не восхищает, просто всех без исключения очень жалко.
«Эдем»
С 14 августа
Размеренный быт двух семей отшельников (Джуд Лоу и Ванесса Кирби; Даниэль Брюль и Сидни Суини) на Галапагосских островах рушится, когда на архипелаг прибывает баронесса-скандалистка (Ана де Армас) с двумя любовниками и чемоданом вечерних платьев.
Очень звездный тру-крайм от оскароносного режиссера Рона Ховарда, нынче предпочитающего снимать в нарочито грубой и вычурной цифровой манере. Не будем спойлерить, сколько из героев дожило до финала в реальном «галапагосском деле», ведь в том, чтобы наблюдать в прямом эфире, как деградируют социальные устои и откровенно звереют соседи, кажется, и есть весь смысл этого жестокого киноаттракциона.
«Случай с фортепиано»
С 21 августа
Не чувствующая боли из‑за редкого расстройства инфлюенсерка (Адель Экзаркопулос) хайповала в подростковом возрасте на жестоких видео в духе «Чудаков», пока однажды во время съемок на кого‑то не упало фортепиано. Теперь надоедливая журналистка приезжает в ее альпийское шато, чтобы попытаться получить откровенное интервью.
Новая работа главного французского комедиографа современности Кантена Дюпье, вышедшего на такой уровень стабильной популярности и работоспособности, что отпала нужда в фестивальных премьерах. Стандартные для этого режиссера отзывы критиков (в среднем на семерку) и приблизительно четыре сотни тысяч зрителей во Франции фильм получил без всяких Канн. Сюжет, сатиризирующий интернет-культуру, здесь не так важен, как тот факт, что солирует в картине Адель Экзаркопулос. Эта актриса не только умеет делать убедительными даже самые плоские карикатурные роли (недавний пример — бывшая главного героя из «Чересчур» Лены Данэм), но и бывает уморительно смешной, как мы уже знаем из пары прошлых эпизодов ее сотрудничества с Дюпье.
«Диспетчер»
С 21 августа
Работница пищепрома (Лили Джеймс) обнаруживает грязный корпоративный секрет, с которым обращается к анонимному брокеру (Риз Ахмед), специализирующемуся на переговорах потенциальных информаторов с работодателями. Все идет не так, когда на героиню открывают охоту специально обученные люди (под предводительством Сэма Уортингтона).
Триллер шотландского режиссера Дэвид МакКензи («Любой ценой») обладает не самой оригинальной завязкой — сам автор в интервью, отвечая на вопрос об источниках вдохновения, вспоминает все подряд параноидальные триллеры 1970-х от «Трех дней Кондора» до «Заговора „Параллакс“». Зато МакКензи — редкий в жанровом кино убежденный реалист, который по-настоящему ценит грязную натуру Нью-Йорка и знает толк в первоклассных актерских ансамблях, даром что американцев здесь играют сплошь британцы и австралийцы.
«Рецепт счастья»
С 21 августа
Парижская шеф-повар высокой кухни возвращается в родную деревню, чтобы навестить больного отца, и заодно открывает заново прелесть провинциальной готовки и свою первую любовь, от которой когда‑то ушла, не попрощавшись.
Сентиментальная французская мелодрама, еще и с песенными номерами, которая к недовольству высоколобых критиков открывала Каннский кинофестиваль этого года. Есть подозрение, что в контексте широкого кинопроката многие минусы этого фильма — предположительная прямолинейность, банальность, сусальность — станут плюсами. Ведь и одни и те же блюда бывают в разной степени уместны в зависимости от ресторана.
«Выход 8»
С 28 августа
Обычный японский клерк пытается найти выход номер восемь в будто бы бесконечном подземном переходе, проклятом нечистой силой. Как знают туристы, которые когда‑нибудь в жизни пытались найти определенный выход из метро по подсказке навигатора, выбраться из этого кошмара практически невозможно.
Майндфак-хоррор, снятый по маленькой игре-головоломке и тоже показанный в этом году на Каннском фестивале (впервые в истории адаптаций видеоигр). Пожалуй, трудно представить менее подходящий материал для кино, чем бродилка от первого лица, суть которой в том, чтобы игрок фокусировался на деталях и становился жертвой скримеров. С другой стороны, режиссеру Гэнки Кавамуре, известному в первую очередь в качестве писателя («Если все кошки в мире исчезнут») и продюсера (последние фильмы Макото Синкая и Хирокадзу Корээды), хочется довериться — не каждый день в J-хоррорах появляется такая свежая кровь.