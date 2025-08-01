6 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в августе

Новая работа главного французского комедиографа современности Кантена Дюпье, вышедшего на такой уровень стабильной популярности и работоспособности, что отпала нужда в фестивальных премьерах. Стандартные для этого режиссера отзывы критиков (в среднем на семерку) и приблизительно четыре сотни тысяч зрителей во Франции фильм получил без всяких Канн. Сюжет, сатиризирующий интернет-культуру, здесь не так важен, как тот факт, что солирует в картине Адель Экзаркопулос. Эта актриса не только умеет делать убедительными даже самые плоские карикатурные роли (недавний пример — бывшая главного героя из «Чересчур» Лены Данэм), но и бывает уморительно смешной, как мы уже знаем из пары прошлых эпизодов ее сотрудничества с Дюпье.