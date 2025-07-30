8 легендарных комедий 1980-х, ремейки которых мы хотели бы увидеть

«Клуб „Завтрак“» (1985), реж. Джон Хьюз
«The Breakfast Club»
Сюжет фильма более чем универсален: пятерку школьников за разные провинности оставляют после уроков в библиотеке. Все они (и это, наверное, главное художественное допущение) принадлежат к разным социальным слоям и состоят в разных школьных стаях: королева класса, спортсмен, ботаник, хулиган и неформалка. Но все равно между ними находится нечто общее, что оказывается сильнее разделяющих классовых барьеров.
Казалось бы, культовое подростковое драмеди Джона Хьюза не нуждается в переосмыслении. Не так давно исполнительница одной из главных ролей, Молли Рингуолд, высказалась против потенциального ремейка, назвав «Клуб „Завтрак“» слишком укорененным в своем времени и вдобавок «слишком белым». В этой критике как раз и можно увидеть, каким мог бы стать ремейк — не таким «белым» и не столь гендерно однозначным. Современную американскую школу сложно представить без темнокожих или латиноамериканских героев, равно как и без представителей других меньшинств. Самый очевидный ремейк мог бы предложить зрителю схожую ситуацию, но с другими персонажами-архетипами. Темнокожий спортсмен (к слову, в «Сексуальном просвещении» был похожий персонаж), который борется за внимание родителей? Королева класса, которая не может разобраться в собственной гендерной идентичности? Хулиган, который бунтует не без причины, а против устроенной не самым лучшим образом системы образования? Вариантов великое множество, главное — сам представленный в фильме конфликт нисколько не устарел.
«Настоящий гений» (1985), реж. Марта Кулидж
«Real Genius»
Двух юных гениев (Вэл Килмер и Гэбриел Джаррет) привлекают для разработки суперсовременного лазера. За их работой пристально следит профессор (Уилльям Атертон), который хочет продать их разработку ЦРУ. Там мечтают о спутнике-киллере, способном разить цели прямо из космоса.
По «Настоящему гению» готовилась телеверсия, однако она так и осталась на бумаге: после 2014-го проект окончательно положили в стол. Это, впрочем, не мешает нам представить ремейк, где два школьника устраивают в гараже стартап, на который кладет глаз злодейская (и комичная) корпорация. Космические лазеры в духе рейгановских «звездных войн» точно остались в прошлом, поэтому школьники займутся чем‑нибудь поактуальнее — например, искусственным интеллектом. Тот хоть и интеллект, но внезапно окажется обалдуем вроде GrokГенеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI и запущенный в 2023 году по инициативе Илона Маска. Известен своим «чувством юмора» и возможностью напрямую взаимодействовать с платформой X (ранее известной как твиттер). и выдаст мастер-класс по сумасбродству как школьникам, так и воякам. Не стоит исключать и стилизацию в духе «Очень странных дел», которая устроит зрителям очередной ностальгический трип по 1980-м. Но это очевидный и уже порядком поднадоевший ход.
«С катушек» (1988), реж. Билл Фишман
«Tapeheads»
Иван Алексеев (Джон Кьюсак) и Джош Тагер (Тим Роббинс) теряют работу и решают заняться съемками клипов. Они встречают любимый в детстве соул-дуэт и задаются целью его раскрутить.
Вроде бы зачем нужен еще один фильм про незадачливых клипмейкеров, когда есть «Синг-Стрит» с его меткими пародиями на музыкантов 1980-х? Да и, в принципе, едва ли кто‑то решится реанимировать картину, которая в свое время с грохотом провалилась в прокате. И это несмотря на целый ряд рассчитанных на знатоков камео — от Кортни Лав и Джелло Биафры из Dead Kennedys до Странного Эла Янковича. Однако сама сюжетная рамка, когда два дилетанта врываются в жестокую музыкальную индустрию, вероятно, не устареет никогда. В целом и менять ничего не надо. Такая же пара энтузиастов может загореться отчаянной идеей продать каких‑нибудь забытых героев 1980-х поколению TikTok. Сейчас, правда, сложно представить, что такая парочка пойдет в клипмейкеры — скорее уж в рилсмейкеры*.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
«Назад в будущее» (1985), реж. Роберт Земекис
«Back to the Future»
Обычный школьник из 1980-х Марти МакФлай (Майкл Дж.Фокс) отправляется на машине времени в 1950-е, где ему предстоит свести собственных родителей — иначе он просто исчезнет.
«Назад в будущее» находится в этом списке по парадоксальной причине — вероятно, у него никогда не будет ни продолжения, ни ремейка. Роберт Земекис каким‑то образом добился невероятных креативных прав на свое творение, — согласно контракту, ничего не может быть снято без его согласия. Впрочем, Земекис отмечал, что ремейк все же может появиться после его смерти. Разумеется, никто не считает это хорошей идеей. Даже мы не считаем это хорошей идеей. Однако, как показали «Рик и Морти» и комедийный хоррор «Абсолютный убийца», сюжет и концепцию определенно есть куда развивать. Но мы даже не будем спекулировать — для этого нужно видение режиссера масштаба самого Земекиса (или как минимум создателей «Рика и Морти» Дэна Хармона и Джастина Ройланда).
«Кин-дза-дза» (1986), реж. Георгий Данелия
Еще один фильм, ремейк которого увидеть довольно страшно и в то же время любопытно. Нужны ли в принципе ремейки картинам, очень сильно укорененным в эпохе? Формально у «Кин-дза-дзы», рассказывающей про двух советских граждан, оказавшихся на планете Плюк, уже есть анимационный ремейк, точнее авторемейк, поскольку его снял сам Георгий Данелия. Едва ли сейчас в российской киноиндустрии найдется человек с не менее оригинальным видением. Но, поскольку мы фантазируем, почему не представить такой ремейк от Терри Гиллиама или Йоргоса Лантимоса?
«Данди по прозвищу „Крокодил“» (1986), реж. Питер Файман
«Crocodile Dundee»
Журналистка Сью (Линда Козловски) отправляется в австралийскую глушь, чтобы взять интервью у охотника Мика Данди (Пол Хоган), которого прозвали «Крокодил», поскольку однажды рептилия едва не отхватила ему ногу. Разумеется, горожанка (и наследница медиаимперии) проникается грубоватым шармом Данди.
Фильм получил два продолжения, которые не смогли повторить успеха оригинала. В 2025-м (правда, только в Австралии) планируется выпустить 4К-версию фильма, а с ней и полуторачасовую документалку о съемках первой части. О ремейке пока ничего не слышно. Для него главной проблемой, пожалуй, станет новый исполнитель главной роли. Все же оригинал многим обязан обаянию Хогана. Кто мог бы занять его место? Австралиец Крис Хемсворт? Или, может, Том Харди? В конце концов, если следовать букве ремейка и не омолаживать героя, то кожаную шляпу вполне мог примерить и Джош Бролин. В остальном же Данди фигура нестареющая — как и его слэпстик-двойник Эйс Вентура.
«Поездка в Америку» (1988), реж. Джон Лэндис
«Coming to America»
Наследный принц Аким (Эдди Мерфи) отправляется в Нью-Йорк на поиски невесты, которая оценит его как человека, а не как монарха.
Сиквел 2021 года попытался в точности скопировать формулу оригинала — спустя более чем три десятка лет. В этом случае явно больше подошел бы ремейк. В нем можно было бы больше сгустить краски и поместить принца в трамповскую Америку, где ему угрожает реальная опасность попасть в лапы миграционных служб. Да и сам принц мог быть гораздо сильнее похож на персонажа Саши Барона Коэна из «Диктатора». В роль молодого монарха органично бы вписался Майкл Б.Джордан — как в «Черной Пантере», но не с таким серьезным лицом.
«Полицейская академия» (1984), реж. Хью Уилсон
«Police Academy»
Мэр вопреки здравому смыслу издает указ, согласно которому в полицейскую академию теперь принимают абсолютно всех. Среди курсантов оказываются очень неожиданные люди, среди которых самый узнаваемый персонаж франшизы — Кэри Махони (Стив Гуттенберг), очередной пройдоха с золотым сердцем.
Во вселенной (а это уже целая киновселенная) «Полицейской академии» есть шесть продолжений, игровой сериал и мультсериал. После такого забега франшиза благополучно выдохлась к концу 1990-х. У нее мог случиться (но не случился), вероятно, лучший ребут из возможных. Бессменный продюсер серии Пол Маслански пригласил для работы над ним комедийный дуэт Джордана Пила и Кигана-Майкла Ки. Источники вдохновения они назвали неожиданные — «Патруль» Дэвида Эйера и сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ». Фильм провалился в производственный ад, а после успеха оскароносного «Прочь» Пил решил сосредоточиться на других проектах. Отвалился от «Полицейской академии» и Ки. Достойной альтернативы им до сих пор не нашлось. Оригинальная картина очень плохо состарилась: сейчас она выглядит крайне неполиткорректно и плохо вяжется с новостями о полицейском насилии в США. Остается только надеяться, что звезды снова сойдутся.