8 легендарных комедий 1980-х, ремейки которых мы хотели бы увидеть

Казалось бы, культовое подростковое драмеди Джона Хьюза не нуждается в переосмыслении. Не так давно исполнительница одной из главных ролей, Молли Рингуолд, высказалась против потенциального ремейка, назвав «Клуб „Завтрак“» слишком укорененным в своем времени и вдобавок «слишком белым». В этой критике как раз и можно увидеть, каким мог бы стать ремейк — не таким «белым» и не столь гендерно однозначным. Современную американскую школу сложно представить без темнокожих или латиноамериканских героев, равно как и без представителей других меньшинств. Самый очевидный ремейк мог бы предложить зрителю схожую ситуацию, но с другими персонажами-архетипами. Темнокожий спортсмен (к слову, в «Сексуальном просвещении» был похожий персонаж), который борется за внимание родителей? Королева класса, которая не может разобраться в собственной гендерной идентичности? Хулиган, который бунтует не без причины, а против устроенной не самым лучшим образом системы образования? Вариантов великое множество, главное — сам представленный в фильме конфликт нисколько не устарел.