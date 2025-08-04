Будет преувеличением сказать, что такого фильма, как «F1», мы еще не видели. Были и «Ford против Ferrari», и «Гонка», и «Гонщик», и, конечно же, «Дни грома» Тони Скотта, духовным наследником которого отчасти и является Косински. Но в том и дело, что режиссер не изобретает новый болид, а улучшает уже существующий. У Косиснки, как и у его лирического героя в «F1», в кармане припрятана козырная карта, которой лишены практически все современные блокбастеры, — блестящий сценарий Эрена Крюгера («Дорога на Арлингтон», «Крик-3»), который в, казалось бы, заезженную историю вдыхает жизнь. Впрочем, как показывает практика, Косински и со средним сценарием (см. нетфликсовский сайфай «Спайдерхед») способен снять совершенно поразительное кино. В планах у режиссера сейчас ребут «Полиции Майами» Майкла Манна — другой иконы восьмидесятых. Санни Кроккет и Рикардо Таббс в надежных руках.