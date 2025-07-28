Новая «Фантастическая четверка»: что бывает, когда продолжаешь работать на надоевшем месте

Как ни крути, четвертый за двадцать лет экранный Мистер ФантастикВ фильмах 2005 и 2007 года его сыграл Йоан Гриффит, в перезапуске 2015 года — Майлз Теллер, а в киновселенной «Марвел» он уже ненадолго появлялся в исполнении Джона Красински в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». , как и четвертое в истории кино противостояние Супермена и Лекса Лютера или сороковое разрушение Нью-Йорка по мотивам 11 сентября, может вызывать лишь ограниченный эмоциональный отклик. Проблема здесь не в том, что студия до сих пор не умеет делать супергеройское кино, а в том, что они научились это делать слишком поздно. При виде напялившего нелепый пластиковый костюм Уиллема Дефо, схватившего за трос один-единственный вагончик фуникулера в финале «Человека-паука» (2002), ощущалось больше подлинных драматических ставок и азарта из‑за вопроса жизни и смерти, чем во время того, как Галактус топчет половину Нью-Йорка и угрожает всей планете.