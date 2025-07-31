Что смотреть в кино: боди-хоррор «Одно целое», новая «Рыжая Соня» и классный инди-дебют

Сцены из почти супружеской жизни вперемешку с боди-хоррором — звучит как описание нового шедевра Дэвида Кроненберга. Однако дебютировавшему в полном метре режиссеру и сценаристу Майклу Шэнксу куда ближе по духу «Субстанция» Корали Фаржа — не только в плане развязности, но и в подходе к теме. У «Одного целого» есть в запасе всего одна нехитрая метафора, и Шэнкс вслед за Фаржа колошматит тебя своей идеей почти два часа как молотком. Почему? Так веселее! Противное и очень ироничное «Одно целое» разобьет лишь совсем хрупкие отношения, зато в качестве хоррор-аттракциона кино получилось — ух. Сразу и смешно, и захватывает, и подташнивает иногда. Посетовать можно лишь на то, что заканчивается оно слегка резковато, как будто Шэнкс вдруг понял, что уже достал всех кроликов из шляпы и больше ему удивить нас нечем. В.Г.