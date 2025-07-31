Что смотреть в кино: боди-хоррор «Одно целое», новая «Рыжая Соня» и классный инди-дебют

«Одно целое»
С 31 июля
Пара в глубоком кризисе (Дейв Франко и Элисон Бри, супруги и в реальной жизни) решает излечить свои отношения переездом в загородный дом. Там, в лесу, они проваливаются в загадочную пещеру, где мужчина, явно не знакомый со сказкой про Аленушку и Иванушку, решает попить воды из зловещей лужицы-источника. После этого его начинает неестественно рьяно тянуть к своей второй половинке.
Сцены из почти супружеской жизни вперемешку с боди-хоррором — звучит как описание нового шедевра Дэвида Кроненберга. Однако дебютировавшему в полном метре режиссеру и сценаристу Майклу Шэнксу куда ближе по духу «Субстанция» Корали Фаржа — не только в плане развязности, но и в подходе к теме. У «Одного целого» есть в запасе всего одна нехитрая метафора, и Шэнкс вслед за Фаржа колошматит тебя своей идеей почти два часа как молотком. Почему? Так веселее! Противное и очень ироничное «Одно целое» разобьет лишь совсем хрупкие отношения, зато в качестве хоррор-аттракциона кино получилось — ух. Сразу и смешно, и захватывает, и подташнивает иногда. Посетовать можно лишь на то, что заканчивается оно слегка резковато, как будто Шэнкс вдруг понял, что уже достал всех кроликов из шляпы и больше ему удивить нас нечем. В.Г.
«Рыжая Соня»
С 31 июля
Кто хотел героев Marvel на российских экранах? Вопреки популярному заблуждению, Рыжую Соню из Хайборийской эры придумал вовсе не создатель Конана-варвара Роберт Ирвин ГовардВ рассказе «Тень Вальгары» он выдумал Соню из Рогатины, которая вместе с другой его героиней, рыжеволосой Агнес де Шатильон, стала прототипом Рыжей Сони. , а сценарист Рой Томас и художник Барри Виндзор-Смит для комиксов о мускулистом киммерийце. Героиня завоевала достаточную популярность, чтобы заслужить собственную линейку комиксов, а затем — фильм 1985 года со Шварценеггером на подтанцовке (не слишком удачный). Теперь Соня возвращается в кинематограф. Играет ее Матильда Луц из запоминающегося хоррора Корали Фаржа «Месть», а поставила фильм М.Дж.Бассет, которая до этого сделала кино о палп-герое Говарда Соломоне Кейне. Что за сюжет? Помешанный на технологиях император (Роберт Шиэн из сериала «Отбросы») берет в плен Соню, хранительницу магии в волшебном лесу, и отправляет сражаться на гладиаторскую арену. В.Г.
«Хорошенькая»
С 31 июля
В самом деле хорошенький дебют постановщицы Индии Дональдсон, дочери в свое время дорвавшегося до Голливуда новозеландского режиссера Роджера Дональдсона («Пик Данте»). Чудесная молодая артистка Лили Коллиас играет задумчивую 17-летнюю девушку Сэм, которая вместе со своим папой (Джеймс Ле Грос) и его другом (Дэнни МакКарти) отправляется в лесной поход. Дональдсон долго усыпляет нас длинными планами деревьев, ручейков и шуршащей листвы (пик драматизма — сцены смены тампона в лесу), пока во время привала у костра нам наконец не дают контекст, сквозь который следует смотреть эту историю. «Хорошенькая» — кино о родительстве, в котором молчание говорит громче любых слов. Большая удача картины — актриса Коллиас, чье выразительное лицо способно рассказывать истории безо всяких диалогов. Славный маленький фильм, пускай и слишком скромный. В.Г.
«Банда аутсайдеров»
С 31 июля
Насмотревшиеся гангстерского кино молодые французы Франц (Сами Фрей) и Артюр (Клод Брассер) знакомятся на курсах английского с наивной Одиль (Анна Карина), живущей вместе с тетей и ее мужем на вилле. Новые знакомые подбивают девушку на преступление прямиком из нуаров и бульварной литературы — ограбить дом тетушки.
Пожалуй, самый доступный фильм киномыслителя Годара. Квентин Тарантино назвал свою кинокомпанию A Band Apart в честь «Банды аутсайдеров», и надо сказать, что режиссер «Криминального чтива» обязан многими находками Годару. Это гангстерское кино, которое в курсе того, что оно гангстерское кино. И Годар не просто воспроизводит жанровые конвенции, а всматривается между строк — находит там радость и безнадежность молодости. Главные герои обречены воспроизводить любимое кино, потому что реальность не предлагает им ничего интереснее. Впрочем, самая трогательная черта «Банды аутсайдеров» — то, с какой любовью Годар снимает на тот момент свою жену и принцессу французской «новой волны» Карину. В.Г.
«28 дней»
С 31 июля
2005 год. Сотрудник секретной службы Никола Калипари (Клаудио Сантамария) уже ехал в отпуск с семьей, когда его огорошили новостью, из‑за которой пришлось отложить планы на отдых: иракские боевики взяли в плен журналистку оппозиционной газеты Il Manifesto Джулиану Сгрену (Соня Бергамаско). Теперь Калипари надо наладить связь с террористами, причем так, чтобы вездесущие американцы ничего не испортили своей привычкой идти напролом.
Кино о вторжении в Ирак обычно приходится смотреть сквозь линзу американского взгляда (а чаще всего в ее роли выступает перекрестие прицела винтовки М16), так что итальянский фильм «28 дней» любопытен хотя бы тем, что предлагает не совсем обычную перспективу. Но особенно запоминающимся его делает финал. Фильм поставлен по мотивам реальных событий, так что официальные синопсисы не стесняются с ходу выдавать шокирующую концовку этой истории. Наверное, с нее и можно было начать фильм, раз уж спойлер не утаишь. Тем не менее рискну сказать, что авторы фильма приняли правильное решение, оставив ключевое событие на самый конец. С такой кульминацией крепкий кабинетный триллер превращается в мощную трагедию, лучше любых декретов выносящую приговор бессмысленности войны. В.Г.
«Письма о любви»
С 31 июля
При взгляде на постер фильма может сложиться обманчивое впечатление, что это мелодрама о любовном треугольнике между Пирсом Броснаном, Хеленой Бонэм-Картер и Гэбриелом Бирном, но это не так. Три отличных актера играют, в сущности, второстепенных персонажей (особенно Броснан, который быстро сходит с дистанции), родителей главных героев — Изабель (Энн Скелли) и Ника (Фионн O’Ши), которых судьба-злодейка никак не может свести вместе.
Фильм поставлен по бестселлеру Ниала Уилльямса, а на российском кинофестивале «Зеркало-2025» получил приз зрительских симпатий, из‑за чего может сложиться обманчивое, опять же, впечатление, что это стопроцентный краудплизер, но не все так однозначно. На самом деле это приторно-сентиментальная вампука, в которой будет все: и самосожжение художника, и постоянные не встречи протагонистов, как в горячих латиноамериканских сериалах, и чудесное исцеление второпланового персонажа, про которого все (включая авторов) периодически забывают. Словом, это очень «Домашний» контент, в том смысле, что он похож на невзыскательную продукцию российского телеканала — и, скорее всего, понравится вашей маме. Е.Т.
«На ярком солнце»
1 августа, в кинотеатре «Художественный» (Москва); 3 августа, в кинотеатре «Иллюзион»; в прокате с 7 августа
В российский прокат на шикарной яхте вплывает ангелоликий Ален Делон — в образе завистливой крысы Тома Рипли из романов Патриции Хайсмит. Не то чтобы это был совсем мискаст. Делон, как всегда, здорово умеет изобразить пляску чертей за голубыми глазами, и в последние десять минут его пронзительный взгляд прожигает экран с мощностью атомной бомбы. Но все же Мэтт Деймон и Эндрю Скотт смотрятся в образе куда уместнее. Впрочем, «На ярком солнце» все равно до сих пор стоит внимания — как необычный детектив, болеть в котором приходится за убийцу. В.Г.
«Про уродов и людей»
3 августа, в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» (Москва) и «Каро 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)
В начале XX века дьявольский немец Иоганн (Сергей Маковецкий) содержит порнографическую фотостудию и параллельно уничтожает две петербургские семьи. Один из самых мрачных фильмов Алексея Балабанова, который и до этого не производил впечатления жизнерадостного режиссера. Снятый на волне успеха первого «Брата», фильм поляризовал аудиторию: многие обвиняли режиссера в чернухе и провокации. Однако на временной дистанции в «Про уродов и людей» заметны все те же темы, что будут волновать Балабанова и в следующих работах. В.Г.
«Драйв»
2 августа, в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург)
Немногословный водитель (Райан Гослинг), зарабатывающий на хлеб каскадерскими трюками и услугами перевозчика для грабителей, проникается симпатией к привлекательной соседке (Кэри Маллиган) с сыном и встревает в опасную криминальную авантюру. Гипнотический неонуар, с которым Николас Виндинг Рефн выиграл приз за режиссуру в Каннах, окончательно закрепивший за постановщиком статус культового автора. Кроме того, это еще и самая знаковая роль Гослинга, сама по себе превратившаяся в мем. Да не умер он в конце «Драйва»! В.Г.