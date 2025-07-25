Как пиратить и как выбирать камеру. Полезные советы Джона Уилсона для «Афиши Daily»

— Это точно не вдохновлено мемами, хотя я и использовал такое объяснение. На самом деле формат вырос из смеси разных влияний. Я, например, обожаю, как работает с микрофоном в своих фильмах Ник Брумфилд: он весь в звукооператорской экипировке, когда говорит с Бигги, Тупаком, Эйлин Уорнос и так далее. Отношения между оператором и героем там абсолютно прозрачны, никаких манипуляций: «Я записываю твой голос. Ты говоришь со мной. Нас снимают. И тебе не нужно делать вид, что меня тут нет. Да и оператор с нами в одной комнате». Мне кажется, что частое упущение в неигровом кино — не включать сам ремесленный процесс съемки, хотя как раз он может помочь зрителю почувствовать присутствие руки автора. А ведь это заставляет опасные ситуации казаться еще опаснее: ты понимаешь, что человек, за которого ты, возможно, переживаешь, сам снимает происходящее. Я вообще сторонник авторского подхода, верю в руку художника и в то, что у режиссера должна быть цельная фильмография. Когда я смотрю фильмы Джорджа Кучара, я чувствую невероятную близость к материалу — потому что он сам все снимает. Его камера — это его кисть. И чаще всего такой подход делает произведение сильнее.