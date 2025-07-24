«Прости, детка»: жизнеутверждающее кино о насилии с классными смешными героинями

Неудивительно, что постановщица столь чутко относится к зрителю, напоминая в интервью, что совершенно нормально, если смотреть его не получится — фильм найдет зрителя в нужное время. Девушка сама пережила подобное, и фильм стал возможностью отрефлексировать произошедшее и сказать другим жертвам, что они не одни. Самое главное — получается у нее это отменно. Несмотря на ужасную историю, картина Виктор отпускает зрителя в мир с теплом в сердце. Режиссерка (а также актриса и сценаристка) будто напоминает, что на каждое зло в этом мире найдется противоборствующее добро. И после самого страшного дня дорога жизни может привести нас к человеку, который накормит самым вкусным сэндвичем и поддержит добрым словом.