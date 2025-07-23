Что смотреть в кино: фестивальный хит «Прости, детка», аниме «Письмо для Момо» и Годар

Если все вышеописанное звучит как тарабарщина, то знайте: так оно и задумано. Авторы фильма режиссер Антон Ермолин и сценарист Рамиль Хадиулин говорят, что вдохновлялись «Сталкером» Тарковского и Дэвидом Линчем, но их картина занимает также одну нишу с недавними майндфак-триллерами Пола Томаса Андерсона («Врожденный порок») и Дэвида Роберта Митчелла («Под Сильвер-Лэйк»). Как и в тех картинах, в «Нише» до поры до времени все понятно, но затем нить повествования бесповоротно рвется, и ты уже не понимаешь, как оказался в месте, где «птицы поют чудесные песни и воздух наполнен музыкой». Символично, кстати, что вход в российский Черный Вигвам оказывается скрыт в норе из ковров. Этот советский тотем (на полу или, что страшнее, на стене) всегда будоражил воображение, и даже удивительно, что до этого никто в отечественном кино не додумался использовать его в мистических целях (кроме Романа Михайлова в «Отпуске в октябре»).