105 китайских дорам для запойного просмотра: очень большой гид!

Все проекты подвергаются цензуре, вплоть до количества серий и их продолжительности. Иногда премьеры уже отснятых и смонтированных дорам приходится ждать по несколько лет, и не все в итоге выходят в вещание. Отсюда же вытекают и другие особенности. Например, если романтика в корейских сериалах казалась вам уж слишком невинной, то вы просто не видели китайские. Бывают случаи, когда влюбленные герои даже ни разу не целуются!
Еще из интересного — пропаганда образования и карьерного роста. Безделье в китайских дорамах порицается. А вот стремление к хорошим оценкам, поступлению в университет и профессиональным достижениям, наоборот, то, чего хотят достичь главные герои. Даже если главный герой представлен в амплуа хулигана, то, скорее всего, он гений. В общем, одна из задач китайских дорам — формирование правильных морально-нравственных ценностей.
В основе большинства сериалов лежат либо китайские новеллы, либо маньхуа (так называют китайские комиксы). Так что в 8 из 10 случаев по вашей любимой дораме наверняка есть книга.
Визитная карточка китайских дорам — историческое фэнтези. В центре внимания здесь местный фольклор, боевые искусства и даосизм. Много внимания уделяется эпическим сражениям и, конечно, романтике — обычно герои предназначены друг другу судьбой.
Чтобы в полной мере прочувствовать китайское фэнтези, нужно выучить три понятия — «санься», «уся» и «сюаньхуань». Если объяснять простыми словами, то сюаньхуань — это истории, в которых китайские традиции сосуществуют с западной культурой. Дорамы в жанре уся ставят во главу угла боевые искусства, приключения и самосовершенствование. А санься (самый популярный жанр!) предлагает зрителям сюжеты о демонах и небожителях, стремлении к бессмертию и балансу между силами добра и зла. Будьте готовы: герои в таких дорамах много летают и плюются кровью!
Историческое фэнтези
Троп 1. «Китайские Ромео и Джульетта»
Запретная любовь обычно вспыхивает между представителями разных фэнтезийных рас. Могущественный король демонов влюбляется в невинную, чистой души небожительницу, которая обязательно наставит его на путь истинный. Бог — в обычную земную девушку, а коварная демоница — в охотника, призванного ее убить. Осознают свои чувства герои долго, периодически делая друг другу больно. Хеппи-энд не всегда гарантирован, так что лучше запастись платочками.
«В погоне за Луной»
«Bai yue fan xing»
Бай Шо, дочь наместника, в детстве столкнулась со сверхъестественными силами. Ее и сестру похитил демон, и они бы погибли, если бы Бай Шо не попросила Луну о помощи. Совпадение или нет, но им на выручку пришел могущественный незнакомец. С тех пор Бай Шо загорелась желанием обрести бессмертие и отблагодарить спасителя. Когда до нее доходят слухи, что в городе появился бессмертный, она во что бы то ни стало собирается стать его ученицей.
«Любовь между феей и дьяволом»
«Cang lan jue»
Лань Хуа, низший дух цветка Орхидеи, дни напролет проводит, присматривая за книгами судьбы. Она мечтает обрести бессмертие и встретиться с богом войны, в которого давно влюблена. Но планам не суждено сбыться — девушка по глупости освобождает Повелителя демонов, который провел в заточении десятки тысяч лет. Между ними образовывается связь, с помощью которой они могут меняться телами.
«Синий шепот»
«Yu jun chu xiang shi qia si gu ren gui»
Юнь Хэ живет в Долине цветов — месте, где бессмертные усмиряют демонов и превращают в своих слуг. Несмотря на то что героиня — уважаемая охотница на демонов, в Долине цветов она пленница. Чтобы получить свободу, Юнь Хэ должна укротить демона-тритона Чан И. Она привыкла воздействовать на врагов не физически, а эмоционально, поэтому самым действенным способом ей кажется влюбить его в себя.
Троп 2. «Воспитанница влюбляется в наставника»
Мастер обязательно силен, красив, а еще, скорее всего, холоден. Он пользуется популярностью у женщин, но его, конечно же, никто не интересует, кроме нее. Героиня покоряет его непосредственным характером и скрытым талантом — она даже не представляет, насколько способная. Иногда влюбленности предшествует взаимная неприязнь.
«Путешествие цветка»
«Hua qian gu»
Хуа Цянь Гу, чье имя означает «Тысяча увядших цветов», проклята. С рождения она обладает запахом, который привлекает демонов и темные силы. Куда бы она ни пошла, приносит с собой разрушение. Судьба сводит ее с мужчиной — бессмертным Бай Цзы Хуа. Хуа Цянь Гу надеется, он сможет стать ее наставником. Мужчине же предстоит сделать непростой выбор — как глава клана он должен защищать людей от таких, как она.
«Древняя любовная поэзия»
«Qian gu jue chen»
Шань Гу — избранная. Она является наследницей Прародителя — создателя мира, и ей уготовано судьбой спасти мир от Хаоса. Вот только способности у нее весьма посредственные. Поэтому, когда над миром трех царств нависает опасность, старейшины решают, что нужно попытаться пробудить ее печать силы. А для этого ей надо найти опытного наставника. Кандидатуры лучше, чем бог огня Бай Цзюэ, нет. Вот только сам мастер не в восторге и от затеи, и от ученицы.
«Хуа Жун»
«Hua rong»
Вэй Чжи страдает от неудач, которые преследуют ее на каждом шагу. Жители деревни перешептываются, что ничего путного из нее не вырастет. Тем не менее Вэй Чжи удается поступить в Академию Байлу — место, где можно обрести бессмертие. Там преподает строгий, требовательный и безжалостный мастер Янь Юэ. Под видом простого учителя он пытается выяснить, кто из новоиспеченных учеников является перерождением Феникса — единственного существа, стоявшего выше людей, богов и демонов.
Другие дорамы: «Чун Цзы», «Новоландия: Жемчужное затмение», «Баллада о нефритовой кости»
Троп 3. «Сила — в перерождении»
Герои китайских дорам редко умирают окончательно. Скорее всего в ближайших сериях их ждет перерождение. Или же им выпадет шанс вернуться в прошлое и пройти тот же путь с учетом ошибок. Попутно выяснится, что те, кого они считали друзьями, на самом деле враги, а настоящие союзники скрывались за маской неприятелей. А иногда им и вовсе приходится проживать не одну жизнь. И если это истории о возлюбленных, то в каждой из ипостасей они обязательно друг друга найдут.
«Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветов»
«San sheng san shi shi li tao hua»
Непоседливую девятихвостую лисицу Бай Цянь отправляют на перевоспитание к богу войны Мо Юаню. 20 000 лет она живет припеваючи, притворяясь юношей, пока в ее жизнь не приходят тайны, интриги, первая любовь, предательство и потери. В результате войны между небесными племенами героиня оказывается низвергнута в мир смертных. В новой реальности она — обычная земная девушка, которая ничего не помнит о своей божественной сущности.
«Великая принцесса»
«Du hua nian»
Брак принцессы Ли Жун и старшего министра Вэнь Сюаня был политическим ходом. Молодожены договорились всегда поддерживать друг друга. Спустя 20 лет они стали врагами, придерживающимися разных взглядов. Ли Жун умерла от отравления, и все указывало на то, что это сделал Вэнь Сюань. Ее сторонники его убили, но на этом история не закончилась — оба вернулись в прошлое, во времена, когда они еще не успели заключить брак.
«Люблю тебя бесконечно»
«Qi shi ji xiang»
Фея Сян Юнь, работающая в брачном павильоне, оказывается связана красной нитью судьбы с холодным и неприступным богом войны Чу Куном. Чтобы их связь окончательно окрепла, им нужно прожить семь жизней на земле в разных ролях: от животных до представителей враждующих кланов. И если поначалу парочка отказывается и ищет способы разорвать отношения, то позже понимает: это единственная возможность разобраться в том, кто угрожает спокойной жизни обитателей шести Небесных царств.
Троп 4. «Братья по оружию»
Проще говоря, броманс. Герои сражаются плечом к плечу, вместе проходят испытания и взрослеют. При этом не забывая подшучивать друг над другом и обмениваться томными взглядами (не всегда!). Интересно, что порой крепкая дружба начинается со взаимной ненависти.
«Неукротимый: Повелитель Чэньцин»
«Chen qing ling»
Дорама, ставшая классикой. История непростых отношений между благородным представителем клана Гусу Лань — Лань Чжанем и талантливым сиротой Вэй Усянем. Когда‑то они вместе обучались боевому мастерству и сражались за мир, пока Вэй Усянь не выбрал Темный путь. Этот выбор привел его к смерти. Спустя 16 лет его дух возрождается, и судьба сводит его с Лань Чжанем вновь.
«Далекие странники»
«Shan he ling»
Бывший императорский наемник Чжоу Цзышу странствует и пьянствует, изменив внешность до неузнаваемости. Однажды он встречает таинственного проницательного незнакомца Вэнь Кэсина. Тот сразу понимает, что перед ним необычный бродяга, а Чжоу Цзышу видит в молодом человеке сходство с умершим младшим братом. Вдвоем им предстоит пережить невероятное приключение, в котором замешаны древние легенды, могущественные артефакты и борьба за власть.
«Башня лотоса с благоприятными узорами»
«Lian hua lou»
Фан Доубин мастерски владеет мечом и мечтает стать детективом. Его пример для подражания — великий мастер Ли Сянъи, бесследно исчезнувший во время битвы десять лет назад. В погоне за мечтой Фан Доубин оказывается в далекой деревне, где живет загадочный лекарь Ли Ляньхуа. Слабый, немощный и трусливый, он, тем не менее, искусный врачеватель. Объединившись Фан Доубин и Ли Ляньхуа оказываются способны разгадать загадку таинственных преступлений, которые происходят последнее десятилетие.
Троп 5. «Любовь и дружба в школе боевых искусств»
Представьте, что герои сериала «Кадетство» учатся в Хогвартсе где‑то во вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Здесь есть все: и избранные герои, и захватывающие состязания, и политические интриги, и нерушимая дружба, и любовь такая, что один раз и на всю жизнь.
«Боевой континент»
«Dou luo da lu»
Молодой человек Тан Сан вырос без матери. Его отец — кузнец по профессии, хороший человек, но любитель выпить. Тан Сан также занимается кузнечным делом, присматривает за домом и втайне от родителя практикует духовную силу. Однажды его способности замечает мастер Су Цзинтао. Он предлагает Тан Сану присоединиться к Академии Шрек, где обучают лучших духовных воинов.
«Дорога пробуждения»
«Tian xing zhi lu»
По всему миру разбросаны школы боевых искусств, в которых молодых воинов обучают мастерству души. Они тренируют шесть основных навыков: виденье, звук, энергию, опору, прочность и сущность. Овладеть всеми шестью невозможно, но ходят легенды, что есть те, кто уже родился с единством душ. Их называют пробужденными. В одной из таких школ обучаются Лу Пин и его сестра Су Тан. Много лет назад они сбежали из‑под стражи, и школа стала их новым домом.
«Пьянящий ветер юности»
«Shao nian bai ma zui chun feng»
Байли Дун Цзюнь — выходец из богатой, сильной и могущественной семьи. У него есть талант к боевым искусствам, но он слишком ленив, чтобы его развивать. Зато Дун Цзюнь проявляет интерес к виноделию и мечтает в будущем стать богом вина. Его лучший друг Е Юнь — наследник другого влиятельного рода — напротив, ловко управляется с мечом. Его мечта — стать богом меча. Но политическая обстановка такова, что их планам не суждено сбыться.
Другие дорамы: «Гора Священного меча», «Снежная башня», «Танец империи»
Троп 6. «Гости из будущего»
В китайском фэнтези распространены сюжеты о попаданцах — герои из современного мира вынуждены приспосабливаться к жизни в древнем Китае. Мужчин ждут битвы и духовные испытания, а женщин — разумеется, любовь.
«Стражи Дафэна»
«Da feng da geng ren»
Ян Лин — обычный офисный сотрудник, карьера которого идет в гору. Вместе с коллегами он идет играть в ролевую игру «Мир Дафэна». Но как только игра начинается, реальность расплывается. Ян Лин приходит в себя в древнем китайском государстве Дафэн. Теперь он — Сюй Ци Ань, правительственный стражник, расследующий преступления. Возможно, Ян Лин получил шанс воплотить давнюю мечту, ведь когда‑то он хотел поступить в полицейскую академию, но не смог сдать экзамены.
«Роман тигра и розы»
«Chuan wen zhong de Chen Qianqian»
Чэнь Сяо Цянь — сценаристка-неудачница. Но судьба вот-вот должна ей улыбнуться — она написала лучшую дораму в своей жизни… Которую ведущий актер обвинил в неправдоподобности сюжета. Чэнь Сяо Цянь срочно пришлось все переделывать. Еще и как назло ее одолела простуда. И то ли в бреду, то ли от усталости, но Чэнь Сяо Цянь попала в собственный сценарий. Место действия — Древний Китай. Чэнь Сяо Цянь — в роли второстепенной героини-принцессы. А главный герой — тот самый актер, что забраковал ее работу.
«Романтика на ферме»
«Tian geng ji»
Студентке Лянь Мань Эр нужны деньги на обучение, поэтому она соглашается стать бета-тестировщицей игры про фермерскую жизнь в Древнем Китае. Первый тест прошел неудачно — и Лянь Мань Эр сразу же сожгли на костре. Во второй раз она попадает в семью, члены которой подозрительно похожи на ее родственников. Чтобы вернуться обратно в реальность, ей нужно пройти миссию — заработать 10 миллионов юаней. А это довольно сложно, ведь ее семья бедна. К тому же она оказывается в эпицентре семейных интриг.
Троп 7. «Инопланетяне, будущее и игры со временем»
Истории в жанре научной фантастики: герои живут в будущем, встречаются с пришельцами и пожинают плоды научных экспериментов. А главное — ищут ответ на вопрос: технологический прогресс — зло или помощник?
«Хранитель»
«Zhen hun»
Шэнь Вэй — университетский профессор биохимии, который интересуется мутациями, но в исследованиях, подтверждающих его гипотезы, участвовать отказывается. Юнь Лань руководит бюро специальных расследований, в котором работают весьма специфические сотрудники. Они занимаются расследованием сверхъестественных преступлений, в которые обычные люди не верят. Но только не Шэнь Вэй, который присоединяется к Юнь Ланю, чтобы предотвратить страшную катастрофу.
«Задача трех тел»
«San ti»
2006 год, в научном сообществе происходит ряд загадочных смертей — ученые совершают самоубийства, считая, что Вселенная изучена до конца и больше они уже ничего не смогут открыть. Нанотехнолога Ван Мяо тоже преследуют странные видения, которые прекращаются, как только он останавливает работу над своими исследованиями. Поэтому когда к нему приходит Ши Цянь, детектив из отдела по борьбе с терроризмом, он соглашается присоединиться к расследованию происходящего.
«Агенты времени»
«Shi guang dai li ren»
Трое друзей — Чэн Сяоши, Лу Гуан и Цяо Лин — работают в фотостудии под названием «Время». Они предоставляют не совсем обычные услуги. Дело в том, что с помощью фотографий Сяоши и Гуан могут путешествовать во времени — погружаться в тот момент, когда был сделан снимок, и видеть события, предшествующие этому. Так они помогают клиентам раскрывать секреты и устанавливать истину. Главное правило — находиться в прошлом не больше 12 часов и не нарушать ход событий.
Другие дорамы: «Сладкие мечты», «Сердце гения», «Безмолвное чтение», «Смертельная игра», «Начало», «Бионическая жизнь»
Современный Китай
Троп 8. «Девушка притворяется парнем»
Троп, который отражает целеустремленность героинь, — так они бросают вызов патриархальному миру. Он распространен и в современных, и в исторических дорамах. Переодеваясь мужчиной, героиня XIX века воплощает мечты и строит карьеру, а для женщины из Древнего Китая — это способ выживания.
«Арсенал военной академии»
«Lie huo jun xiao»
Начало XX века. Неспокойная обстановка в стране и на границах вынуждает военную академию «Арсенал» открыть набор новобранцев. Среди претендентов — невысокий хрупкий юноша Се Лячен. Он уступает другим парням в силе и способностях, а все дело в том, что это на самом деле девушка Се Сян, готовая пойти на риск, чтобы реализовать мечту своего покойного брата-близнеца стать военным.
«Бесконечная тоска в разлуке»
«Chang xiang si»
Мама Сяо Яо ушла генералом на войну и погибла. Девочку отправили на воспитание на Нефритовую гору, но она подросла и сбежала. Сяо Яо поселилась в городке Циньшунь. Местные жители знают ее как юношу-лекаря Саолю. Она живет спокойной размеренной жизнью, пока однажды не натыкается на раненого бездомного. Сяо Яо берется его выхаживать и навлекает на себя беду.
«Милашка-программист»
«Cheng xu yuan na me ke ai»
Лу Ли влюблена в гениального программиста Цзян Ичэна — своего кумира и объекта воздыхания в одном лице. Она даже поступила в тот же университет, в котором он учился, и выбрала ту же специальность. Следующий шаг — устроиться в компанию, которой он руководит. Но вот незадача: туда берут только мужчин. Для Лу Ли это не проблема, она готова притворяться мужчиной, чтобы быть рядом с любимым.
Другие дорамы: «Путешествие Чангэ», «Моя единорожка», «Письмо с небес»
Троп 9. «Вся жизнь — киберспорт»
К киберспорту в Китае относятся серьезно. Это не просто увлечение, а профессиональная деятельность, которая поддерживается со стороны государства. Поэтому производители дорам не могут игнорировать такую важную часть жизни современных китайцев. В дорамах киберспорт — это не только соревнование, а целая жизнь, где есть место романтике, дружбе, личностному росту и борьбе со стереотипами.
«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку»
«Ni wei xiao shi hen mei»
Тун Яо — талантливая киберспортсменка. «Хоть и девчонка», — добавляют поклонники киберспорта. Друзья и родители не воспринимают ее увлечение всерьез, считая, что она впустую тратит время. Но Тун Яо никого не желает слушать. Особенно когда получает приглашение присоединиться к одной из самых популярных кибер-команд ZGDX. Правда, ей еще придется постараться, чтобы найти общий язык с сокомандниками.
«Кроссфаер»
«Chuan yue huo xian»
В 2008 году киберспорт в Китае только зарождается. Безработный геймер Сяо Фэн хочет связать с ним свою жизнь, но окружающие называют его бездельником. В 2019 году юноша с инвалидностью Лу Сяобэй покоряет геймерские вершины и метит в профессиональную лигу. Оба играют в «Кроссфаер». Однажды из‑за перебоев с электричеством в игре образуется временной туннель, и парни встречаются на одной площадке.
«Легкая улыбка покоряет мир»
«Love O2O»
Студенты Вэйвэй и Сяо Най увлекаются видеоиграми. В мире игры Вэйвэй — геймерша, с которой многие мечтают играть в паре, а Сяо Най занимает первую строчку рейтинга, он — недосягаемый идеал. В жизни же Вэйвэй — обычная студентка, а Сяо Най — самый популярный парень в университете. Впервые он замечает ее в геймерском центре и сразу понимает, что она та самая девушка из игры. Сяо Най влюбляется с первого взгляда и решает добиться сердца Вэйвэй с помощью онлайн-игры.
Троп 10. «Служебный роман»
Большую часть жизни китайцы проводят на работе, поэтому где как не здесь можно встретить настоящую любовь? Конечно, по классике жанра в основном распространены сюжеты о том, как директор компании влюбляется в свою подчиненную — обычную девушку. Но есть истории и об отношениях между коллегами из одного отдела. Любопытно, что основной жанр такой дорамы может быть заявлен как романтика, но сама любовная линия уходит на второй план, уступая место другим важным социальным темам: классовому неравенству, давлению общества, поискам призвания.
«Только ради любви»
«Yi ai wei ying»
Чжэн Шуи — яркая харизматичная журналистка, которая работает в финансовом журнале. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, ей нужно взять интервью у холодного и сдержанного президента крупной компании Ши Яня. С первого раза сделать это не удается, но произвести впечатление на непреступного президента — очень даже. Ши Янь предлагает Чжэн Шуи сотрудничество — написать несколько статей о работе его компании.
«Мир задолжал мне первую любовь»
«Shi jie qian wo yi ge chu lian»
Син Юнь 24 года, и у нее ни разу не было отношений. Все дело в том, что у девушки просто нет времени на личную жизнь. Она работает художницей в игровой компании и по совместительству помощницей своего начальника — молодого холодного красавца Ся Кэ. Устав от такой жизни, Син Юнь понимает, что надо двигаться вперед — и в работе, и в отношениях. А Ся Кэ осознает, что испытывает к подчиненной романтические чувства.
«Влюбляясь шаг за шагом»
«Bu bu qing xin»
Бу Жань — девушка с характером и белая ворона в собственной семье. Лу Цэнъян — владелец успешной дизайнерской фирмы, не всегда честно ведущий дела. У Лу Цэнъяна конфликт с семьей Бу Жань. Чтобы устранить конкурента, бабушка и дядя Бу Жань просят девушку устроиться в его компанию и помочь разрушить ее изнутри. Она вынужденно соглашается.
«Когда улитка влюблена»
«Ru guo wo niu you ai qing»
Полицейский Цзи Бай лучший в своем деле, и того же требует от сотрудников. К нему в отдел перевели новых стажерок. Одна из них, криминальный психолог Сюй Сюй, завалила экзамен по физподготовке. Это очень не нравится Цзи Баю — какой толк от такой напарницы на задании? Но зато девушка обладает хорошими дедуктивными способностями. Возможно, она поможет ему раскрыть преступление, над которым он уже давно ломает голову.
Троп 11. «Юность, дружба и любовные многоугольники»
Дорамы о юности по сути своей ближе к романам воспитания, нежели к драмам взросления. С одной стороны, они поднимают проблемы близкие подросткам: первая любовь, дружба, поиски себя, отношения с родителями. С другой — все это носит легкий поучительный флер и лишено острых углов. Мечты обязательно сбудутся, проблемы решатся, общий язык с родителями найдется.
«Юность, подожди!»
«Deng deng a wo de qing chun»
История о компании друзей, которые познакомились, будучи подростками. А собрала всех вокруг себя Су Цяньцянь. Началось все со знаменательного Нового года, когда героям было по 16. Су Цяньцянь должна была торжественно вручить букет своему однокласснику Линь Цзя Цзе, в которого давно влюблена. Волнение перед столь важным событием привело к неловкой ситуации, когда сразу несколько парней, которые до этого ее не замечали, обратили на Су Цяньцянь внимание.
«Во имя семьи»
«Yi jia ren zhi ming»
Маленькую Цзянь Цзянь воспитывает отец, так как мама умерла сразу после рождения девочки. Девочка мечтает о брате и получает сразу двух. Нового соседа — замкнутого Лин Сяо, мать которого ушла из семьи. И неунывающего оптимиста Цзыцю, который при живой матери остался сиротой. Два отца-одиночки и трое непоседливых детей становятся настоящей семьей, не являясь родными по крови.
«Направление ветра»
«Ying feng de qing chun»
История взросления брата и сестры погодок из маленького нефтедобывающего городка. На дворе 1997 год. 17-летняя Мяо Мяо мечтает вырваться за пределы родного города и посмотреть мир: начать планирует с путешествия в Гонконг. Ее младший брат, в противовес сестре — серьезный и ответственный, поддерживает эту идею. С собой они берут лучших друзей Мяо Мяо.
Троп 12. «Хорошие девочки и плохие мальчики»
О том, как хорошая девочка покорила сердце и перевоспитала плохого мальчика, снято и написано бесчисленное количество произведений. Китайские создатели дорам в этом плане не оригинальны. Но что в них цепляет, так это то, что плохие мальчики зачастую хорошо учатся и вообще являются примером для подражания. Причем эта черта — одна из главных причин их популярности.
«Сад падающих звезд»
«Liu xing hua yuan»
Дон Шань Цай — девушка из небогатой семьи с развитым чувством справедливости. Она поступает в престижный университет, где все, включая преподавателей, благоговеют перед компанией из четырех популярных парней. Они называют себя F4. Столкнувшись с ними, Шань Цай не побоялась дать отпор, чем навлекла на себя гнев их лидера Даомина Си. Он планирует сделать жизнь девушки невыносимой.
«Сладкая первая любовь»
«Tian le qing mei pei zhu ma»
Родители Чжоу Фэн умерли, когда ей было семь. Ее забрали к себе друзья семьи, у которых уже был ребенок — мальчик Су Муюнь. Дети выросли, и отношения между ними, мягко говоря, не складываются. Су Муюнь — настоящий грубиян, он постоянно издевается над сводной сестрой, и даже в школе от него никуда не деться. Во-первых, он самый популярный парень. А во-вторых, он следит, чтобы Чжоу Фэн думала об учебе и ни в кого не влюблялась. Поступить в университет и уехать подальше от назойливого братца — цель жизни Чжоу Фэн.
«Заводила и принцесса»
«Dian ran wo, wen nuan ni»
Чжу Юнь и Ли Сюнь встречаются после нескольких лет разлуки. Чжу Юнь ненадолго вернулась в родной Шанхай, а Ли Сюнь только вышел из тюрьмы. Эта встреча заставляет их окунуться в воспоминания о студенческих временах, когда оба только поступили на первый курс. Чжу Юнь была доброжелательной и примерной отличницей, а Ли Сюнь — высокомерным бунтарем с талантом к программированию.
Троп 13. «Воссоединение возлюбленных»
Любовь в китайских дорамах преодолевает любые трудности — если герои встретили ту самую настоящую любовь, то она настигнет их вновь, даже если история, казалось бы, закончилась. Но зрителей хорошенько прокатят на эмоциональных горках, показав душераздирающую сцену расставания, а потом — не менее эмоциональную и сладкую — воссоединения.
«Оказывается, я очень сильно тебя люблю»
«Yuan lai wo hen ai ni»
Сан У Янь встречает Су Нянь Циня на последнем году обучения в колледже и влюбляется с первого взгляда. Молодой человек оказывается слабовидящим, а еще — талантливым музыкантом. Между ними завязываются отношения, но из‑за недопонимания пара вынуждена расстаться. Чтобы встретиться вновь через три года и понять, что чувства никуда не исчезли.
«Мой сигнальный огонь»
«Wo de ren jian yan huo»
Капитан пожарно-спасательной части Сун Янь и врач скорой помощи Суй Цинь встречаются вновь по долгу службы. Они — бывшие возлюбленные, которые расстались десять лет назад из‑за давления родителей. Состоятельная семья Суй Цинь не хотела, чтобы их дочь связывалась с кем‑то не из их круга. К тому же родители надеялись удачно выдать ее замуж. Но настоящая любовь оказывается выше предрассудков и времени.
«Внезапно этим летом»
«Hu er jin xia»
Хэ Лу и Чжан Юань знакомятся в школе. Их отношения из взаимной неприязни перерастают в любовь, они даже планируют поступить в один университет. Однако обстоятельства складываются так, что в итоге им приходится учиться в разных городах. Отношения не проходят проверку расстоянием, и пара расстается. Но на этом их история не заканчивается, и спустя годы они встречаются вновь.
Другие дорамы: «Любовь, которую ты даришь мне», «Дорога домой»
Троп 14. «Тихая романтика без „стекла“»
Сюжета в таких дорамах, как правило, нет. Герои просто встречаются, влюбляются и… собственно все. Зритель наблюдает, как они живут и любят друг друга. Кому‑то такие истории кажутся скучными, а для кого‑то являются комфортным местом, в котором можно хотя бы на время отключиться от тревог.
«Я так скучаю по тебе»
«Hen xiang hen xiang ni»
Она — студентка и начинающий музыкант, которая собрала собственную группу. Он — актер дубляжа, скрывающий свою настоящую личность. Дубляж он совмещает с работой кардиохирурга, а в свободное время любит готовить. Они встречаются на просторах интернета, не зная настоящих имен друг друга. А столкнувшись в реальности, узнают по голосам.
«Во время снежной бури»
«Zai bao xue shi fen»
Старшеклассница Инь Го вместе с братом приезжают в Хельсинки. Брат планирует поступать в местный университет, а Инь Го приехала на турнир по бильярду. Хельсинки встречает их снежной бурей, они застревают в пабе, где знакомятся с двумя молодыми мужчинами. Один из них — немногословный Линь Иян, которому сразу понравилась Инь Го. Оказалось, у них много общего: Линь Иян бывший чемпион по бильярду.
«Незабываемая любовь»
«He xian sheng de lian lian bu wang»
У Хэ Цяоняня погиб старший брат. Мужчина вынужденно занял его пост генерального директора крупной компании и усыновил племянника Сяо Бао. Мальчик называет его папой, но у ребенка есть проблемы: он не разговаривает — общается с помощью карточек и не подпускает к себе других. Найти к нему подход смогла лишь детский психолог Цинь Июэ, которой Цяонянь предлагает сделку: подарить Сяо Бао настоящую семью.
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