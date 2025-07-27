105 китайских дорам для запойного просмотра: очень большой гид!

Герои китайских дорам редко умирают окончательно. Скорее всего в ближайших сериях их ждет перерождение. Или же им выпадет шанс вернуться в прошлое и пройти тот же путь с учетом ошибок. Попутно выяснится, что те, кого они считали друзьями, на самом деле враги, а настоящие союзники скрывались за маской неприятелей. А иногда им и вовсе приходится проживать не одну жизнь. И если это истории о возлюбленных, то в каждой из ипостасей они обязательно друг друга найдут.