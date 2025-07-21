4 новых британских сериала: Лена Данэм в Лондоне, Тимоти Сполл в Уэльсе, жена в депрессии

«Чересчур» — еще один «полуавтобиографический» ромком Лены Данэм, создательницы великого бытоописания миллениалов «Девочки», теперь работающей в соавторстве с мужем — инди-рокером. С помощью приставки «полу» в данном случае не защищается неприкосновенность чьей-то частной жизни (с этим сериал как раз совсем не справился), а как бы оправдываются банальные фактические ошибки и промахи в художественных деталях. Главная проблема заключается в том, что Лена Данэм всю дорогу пытается сделать легкий обаятельный ромком в духе разговорных комедий Джадда Апатоу (и его последователей — см. чудесные «Любовь и Бет», «Платонические отношения», «Колин из бухгалтерии»), в то время как ее реальный талант лежит в области не милоты, а безжалостности. В результате группа коллег-приятелей, с которыми героиня проводит все время в релокации, кажутся такими жалкими, что от них хочется поскорее отвязаться, да и сами главные герои не вызывают не то что смеха, но и улыбки на протяжении всего хронометража. Данэм оказалась настолько безжалостной к себе, что решила не изображать, как в прошлый раз, собственное альтер-эго, а ограничилась ролью старшей сестры героини. Альтер-эго же играет артистка Штальтер, которую явно подбирали на основе внешнего типажа, а не характера, ведь ее простодушно-хохотушный вайб лежит бесконечно далеко от злословной токсички Данэм, в духе которой прописаны диалоги. Инди-рокер Уилла Шарпа, увы, тоже за десяток серий не бывает ни нелепым, ни кринжовым (каким этот артист умеет быть), а во всех ситуациях остается просто красивым и загадочным.