«Агент 007» po russki: фантазируем, как выглядела бы бондиана в России

Нейтральный: 🙂
Желанный: 😍
Шокирующий: 🤯
Джеймс Бонд
🙂 Максим Матвеев
😍 Иван Колесников
🤯 Юра Борисов
Устоявшаяся характеристика Джеймса Бонда — обаятельный английский джентльмен за 40, безупречно одетый и умеющий постоять за себя. В деталях же эталон офицера спецразведки менялся от эпохи к эпохе — все-таки франшиза об агенте 007 существует уже больше шестидесяти лет. Между бескомпромиссным бруталом Шоном Коннери и рефлексирующим изгоем Дэниелом Крейгом — целая пропасть. В этом смысле эволюция бондианы — отдельный социологический кейс, где по образу шпиона можно аккуратно судить о трансформации мужского идеала.
Если отойти от Бонда-архетипа и довериться моменту, то Юра Борисов — идеальный кандидат. Всенародная любовь к актеру обусловлена его искренней непосредственностью — пожалуй, наиболее ценным качеством в век инфлюенсеров и личных брендов. По части аристократизма Юра — как олицетворение «своего в доску парня» — чуть проиграет британцам, но в элегантном костюме смотрится как минимум не хуже (свежи в памяти репортажи с голливудских красных дорожек).
Более нейтральный и щеголеватый вариант — Максим Матвеев. Он больше подходит по возрасту и уже зарекомендовал себя в роли статных бизнесменов («Спойлер») или, например, гвардейцев («Союз спасения»). Идеален по типажу и Иван Колесников («Конец прекрасной эпохи», «Движение вверх»): грубоватый, но при этом благородный профиль, свисающая со лба прядь волос, полуироничная улыбка. «Привлекательность, граничащая с опасностью», как писал Ян Флеминг — автор оригинальных романов. Вдобавок, необходимый образу глубокий взгляд: все-таки Бонд довольно трагичный персонаж — шпион, застрявший в порочном кругу жестких приказов, мимолетных романов и сотен бокалов водки с мартини. Счастье простого человека ему, увы, недоступно.
Бонд-герл
🙂 Анна Чиповская
😍 Равшана Куркова
🤯 Рената Литвинова
По части этики «девушка Джеймса Бонда» — незавидная роль. Лишь к середине 2000-х в фильмах стали появляться по-настоящему проницательные и сложные героини, призванные не просто быть красивыми и источать сексуальность (хотя не без этого). В современной эре бондианы и Веспер (Ева Грин), и психолог Мадлен (Леа Сейду), и агент ЦРУ Палома (Ана де Армас) интеллектуально равны Бонду. Более того, 007 даже не всегда пытается их соблазнить.
Небанальную спутницу Бонда могла бы сыграть Равшана Куркова. Здесь цепляет академический бэкграунд — учеба в ташкентском филиале Лондонского университета и, следом, диплом филолога в Московском педуниверситете. Для бондианы с ее постоянно меняющимся сеттингом знание языков — хорошее подспорье. Другой вариант — Анна Чиповская, одна из главных актрис поколения, прошедшая путь от наивных студенток («Оттепель», «О любви») до неотразимых графинь («Пророк. История Александра Пушкина», «Александр I»). Но абсолютно уникальным был бы вариант с Ренатой Литвиновой — глобально известной дивой, сочетающей все лучшее, что может таить в себе выражение «не от мира сего». Правда для жанровой формулы здесь сплошные риски: в четкой системе типажей выбор Литвиновой — шаг в неизвестность и выход за пределы паттерна. Для радикального переосмысления франшизы — самое оно.
Блофельд
🙂 Гоша Куценко
😍 Юрий Колокольников
🤯 Владимир Епифанцев
У Бонда было много врагов, но самый фактурный — Эрнст Ставро Блофельд, глава террористической организации СПЕКТР с сатанинской улыбкой и пушистым ангорским котом на руках. Блофельд появляется в нескольких фильмах бондианы (в последних частях его сыграл Кристоф Вальц). На него же чаще всего делают пародии — Доктор Зло из «Остина Пауэрса» или даже Шеф из «Бриллиантовой руки».
Нужной выразительностью обладают все три актера — просто в разных градациях. Эмоциональный диапазон Гоши Куценко построен на множестве комедийных образов, как нелепых (франшиза «Любовь-морковь»), так и с оттенком драмы («Упражнения в прекрасном», «Со мною вот что происходит»). Его Блофельда легко представить самодурным эксцентриком с внутренним надломом. Чуть более колоритный и бандитский злодей получился бы у Юрия Колокольникова, любящего периодически сниматься в голливудских боевиках — часто в роли русских охранников и мафиози. Владимир Епифанцев дал бы бондиане чистый адреналин — предельная концентрация маниакальности на грани с безумием.
Q
🙂 Марк Эйдельштейн
😍 Николай Дроздов
🤯 Даша Верещагина
Руководитель технического отдела МИ-6 — главный помощник Бонда в подборе шпионских гаджетов. Сцены с Q зачастую служат комической передышкой, поскольку один видит в изобретениях игрушки и постоянно норовит их сломать, а другой, напротив, — относится к своим технологическим детищам как к чему-то живому. В большинстве фильмов Q выглядел пожилым инженером в очках, который досконально знает свое дело и относится к Бонду с трепетным снисхождением. Если помечтать, пределом обаяния стал бы телеведущий Николай Дроздов — фанатик своего дела, готовый часами рассказывать о ядовитых лягушек или коалах. Конечно, животные и техника — сферы очень контрастные, но просто представьте, с каким волнением такой Q рассказывал бы Бонду об очередной ручке-гранате.
Правда последние фильмы делают ставку не на почтенных инженеров, а на молодых айтишников (Бен Уишоу). В таком случае можно воссоздать коллаб Борисова-Эйдельштейна — один по-отцовски отвергает новые приблуды, а второй с диким энтузиазмом пичкает все более совершенные фичи и параллельно слушает в наушниках рэп «новой школы». «Шокирующий» вариант здесь не совсем шокирующий — по типажу Даши Верещагиной вполне подходит образ увлеченной технарки. Просто в самой бондиане девушкам роль Q пока не доставалась — российская версия могла бы разбить стереотипы.
М
🙂 Андрей Смирнов
😍 Алиса Фрейндлих
🤯 Лариса Гузеева
Главу британской разведки МИ-6 традиционно играют исполнители, почитаемые в индустрии. Солидность важна потому, что М — это, с одной стороны, олицетворение власти, а с другой — подобие родительской фигуры. Это фактически единственный человек, с которым Бонд постоянно поддерживает связь (немудрено, что в «Координатах „Скайфолл“» вместе с М агент буквально теряет и свой дом).
Знаковое воплощение — икона британской сцены Джуди Денч, впервые сыгравшая М еще в 1995 году («Золотой глаз»). Отечественной альтернативой могла бы стать Алиса Фрейндлих — культовая актриса, известная большинству по роли холодной начальницы в «Служебном романе». Конечно, там издержки комедии требовали преображений и романтических линий, а вот если зафиксировать образ строгого, но в тайне переживающего руководителя, — получится идеально.
Увесистости отечественной бондиане придал бы и Андрей Смирнов — интеллигентный человек эпохи, которому не чужды как отцовская эмпатия, так и повелительная грозность. Из экстравагантных вариантов — Лариса Гузеева как темпераментная альтернатива английский чопорности. С авторитетом актрисы и телеведущей спорить трудно (как доказательство — жесткие реплики в интервью и соцсетях). Комизм абсурдных ситуаций и бытовых присказок она легко может пресечь невозмутимостью, что постоянно случается на Первом канале. Идея скорее шутливая, но как часть предельной локализации — почему нет?
Режиссер
🙂 Михаил Локшин
😍 Кантемир Балагов
🤯 Борис Хлебников
Приглашение Дени Вильнева на пост следующего постановщика бондианы — продолжающийся тренд франшизы на авторскую режиссуру с размахом. Кино об агенте 007 давно перестало быть гламурным шпионским боевиком с карикатурными злодеями, как это было в прошлом веке. И фильмы Сэма Мендеса («Координаты „Скайфолл“», «Спектр»), и последняя часть от Кэри Фукунаги («Не время умирать») — упражнения в эстетизации бондовского мира.
К композиции кадра теперь особое внимание — всякий план, часто медленный и вдумчивый, становится готовой картинкой на рабочий стол. В этом заслуга и талантливых операторов, среди которых были и оскароносный Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049», «1917»), и соратник Кристофера Нолана — Хойте Ван Хойтема («Довод», «Оппенгеймер»), и Линус Сандгрен, бравший «Оскар» за «Ла-Ла Ленд».
Среди российских режиссеров стильную картинку точно сможет сделать Михаил Локшин — к его версии «Мастера и Маргариты» могли возникнуть вопросы по содержанию, но вот по поводу визуала, кажется, был достигнут консенсус: красиво. Элегантное неоретро бондиане подошло бы отлично.
Кантемир Балагов, конечно, известен как автор фестивальных надломных драм, но поп-культура режиссеру совсем не чужда: респекты «Миссия невыполнима» в Letterboxd, любовь к люкс-фэшну и видеоиграм, работа над пилотом по «Одним из нас» (пусть и закончившаяся уходом с проекта). Хороший повод соединить рефлексию сокуровской школы, синефильскую насмотренность и по-хорошему незрелый задор. Или фантастический вариант — анти-бондиана Бориса Хлебникова («Аритмия», «Снегирь»). Тихая роскошь провинциальных панелек, М как олицетворение бюрократии, поедающей себя изнутри, бытовой абсурд вместо пафосного шпионажа. Гиперреализм, который интенсивнее любых погонь на «астон мартине».