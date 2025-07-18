«Агент 007» po russki: фантазируем, как выглядела бы бондиана в России

Руководитель технического отдела МИ-6 — главный помощник Бонда в подборе шпионских гаджетов. Сцены с Q зачастую служат комической передышкой, поскольку один видит в изобретениях игрушки и постоянно норовит их сломать, а другой, напротив, — относится к своим технологическим детищам как к чему-то живому. В большинстве фильмов Q выглядел пожилым инженером в очках, который досконально знает свое дело и относится к Бонду с трепетным снисхождением. Если помечтать, пределом обаяния стал бы телеведущий Николай Дроздов — фанатик своего дела, готовый часами рассказывать о ядовитых лягушек или коалах. Конечно, животные и техника — сферы очень контрастные, но просто представьте, с каким волнением такой Q рассказывал бы Бонду об очередной ручке-гранате.