Что смотреть дома: Джон Сина в Беларуси, Шайя ЛаБаф в тюрьме, Пол Радд в канализации

«Волшебная ферма» — сатира Амалии Ульман (современной художницы, ставшей режиссеркой), которая претендует на то, чтобы вынести приговор современной культуре, но при этом практически в каждой детали нарочито отказывается запечатлевать актуальную реальность. Род деятельности, миссия и повадки главных героев на добрых пятнадцать лет опоздали по сравнению с пиком популярности журнала Vice, который подал на банкротство два года назад, но все равно прожаривается в этой картине. Повадки местных жителей (Ульман — аргентинка, выросшая в Испании, куда она переехала с семьей, когда ей исполнился год) изображены почти что на уровне документальной достоверности казахов из «Бората» 2006 года: например, девушка (Камила дель Кампо), запавшая на самого грубого из американцев, сидит каждый день на дереве, чтобы словить интернет, и хвастается, как с помощью «онлайн-друзей» выучила английский язык. Ульман когда‑то прославилась долгоиграющим перфомансом в соцсетях, который показывал, что в сети все не те, кем кажутся, поэтому решение почти целиком выкинуть из сюжета интернет-коммуникацию выглядит странным. Каждый из героев, вынужденно севший на оффлайн-мель, с первой и до последней секунды — ровно тот, кем кажется. В отличие от того самого перформанса, тут не предусмотрено никаких неожиданных деконструкций имиджа, а без неожиданности нет и комедийного эффекта.