Что смотреть в кино: «Прогулка» Алексея Учителя, десятая «Пила» и сериал Романа Михайлова

Это сборник лучших хитов сразу в хорошем и плохом смысле. В хорошем — потому что налицо все сильные стороны автора, в первую очередь его способность выстроить самобытный художественный мир. В плохом — потому что впервые новый проект Михайлова не выглядит шагом вперед для него (или, по крайней мере, шагом в интересном направлении). Более того, он не кажется чем‑то свежим даже по меркам бандитских сериалов о 1990-х, потому что похожие по духу сны об эпохе мы уже видели в «Детях перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой .