Вообще не супер: ядовитая рецензия на «Супермена» Джеймса Ганна

Желание отказаться от предысторий известных супергероев понятно: они уже стали частью общекультурного кода, поэтому очередная история их становления навевает скуку. Но Ганн жертвует не только предысторией главного героя, но и предысторией конфликта протагониста и противостоящего ему злодея. Ненависть Лекса Лютора к Супермену носит настолько абстрактный характер, что, когда Лютор ближе к финалу наконец проговаривает ее вслух, за него становится страшно неловко, ведь она сводится практически к кредо мушкетера Портоса: «Я дерусь, потому что я дерусь». Отказываясь от внятного конфликта, Ганн отказывается от всего того, что делает драму драмой, а кино кинематографом. Зато режиссер вернул Супермену его красные героические трусы, от которых когда‑то избавился Зак Снайдер в своем выдающемся «Человеке из стали», потому что в образе персонажа, очевидно, это главное.