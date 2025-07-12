Вообще не супер: ядовитая рецензия на «Супермена» Джеймса Ганна

Супермен (Дэвид Коренсвет) и его суперпес Крипто (впервые на большом экране) переживают не лучшие времена. Человек из стали терпит поражение от грозного противника Молот Боравии, тайно управляемого коварнейшим бизнесменом Лексом Лютором (Николас Холт). Безуспешно пытается остановить войну двух враждующих государств — Боравии и Джарханпура, за что получает порцию критики как от президента Боравии Васила Гларкоса (Златко Бурич), так и от «троллей», которые в соцсетях называют Супермена Суперхренью. Ссорится во время интервью со своей возлюбленной Лоис Лейн (Рейчел Броснахан), с которой вместе работает в газете Daily Planet под видом репортера Кларка Кента. И, наконец, уступает в эффективности конкурирующим супергероям из Банды справедливости — Зеленому Фонарю (Натан Филлион), Женщине-ястребу (Изабела Мерсед) и мистеру Террифику (Эди Гатеги), которые, подобно вигилантам из «Пацанов», работают на корпорацию LordTech и пользуются большей популярностью.
По наличию суперпса Крипто и заявленному в трейлере олдскульному вайбу создалось впечатление, что «Супермен» Джеймса Ганна окажется старомодным (до разумных пределов) приключенческим кино в духе мультсериала 1960-х, а то и 1940-х годов. Казалось, что Ганн, подобно Супермену в фильме Ричарда Доннера, быстро облетел Землю, чтобы повернуть время вспять и вернуть супергеройские блокбастеры в эпоху блаженной невинности, когда они еще не превратились в вершину поп-культуры, а были наивным, веселым и, конечно же, зрелищным развлечением, не обремененным мессианскими полномочиями. Однако ощущение это в конечном счете оказалось ложным, а Ганн, вместо того чтобы вдохнуть в киновселенную DC новую жизнь, не придумал ничего более интересного, чем вколоть в нее лошадиную дозу марвелкора.
«Супермен» выглядит как «Марвел», шутит как «Марвел», действует как «Марвел», но это такой усредненный, конвейерный «Марвел», которого совершенно не ждешь от создателя «Стражей Галактики» (пожалуй, самого авторского проекта внутри уже классической MCUMarvel Cinematic Universe — киновселенная «Марвел». ) и продюсера хоррора «Гори, гори ясно», который остроумно скрестил два разных фильма Ричарда Доннера — «Омена» (1976) и «Супермена» (1978).
Словом, такое чувство, что Ганна будто кто‑то подменил. Точнее, что «Супермена» по методу трибьюта снял его злой и бесталанный двойник из параллельной реальности. Ведь всех этих животных-супергероев, парадоксальное сочетание омерзительного и сентиментального, отличие отца от бати (никогда еще, кажется, дихотомия между биологическими и приемными родителями Кларка Кента не была настолько яркой и выпуклой) мы уже видели в фильмах Ганна, причем в куда лучшем исполнении. Или, наоборот, в худшем, как в тошнотворно-издевательской супергероике «Супер», на которую пугающе похож новый «Супермен», но в куда более респектабельном и приличном изводе (все-таки дети 12+ смотрят).
Впрочем, как и в «Супере», в «Супермене» не обойдется без рвоты — Ганн отчего‑то очень склонен к демонстрации подобного рода физиологической реакции организма. И даже больше: кажется, режиссера уже самого тошнит от вигилантов в плащах, поэтому Человека из стали в фильме саморазоблачительно называют Суперхренью, а сценарий картины словно написан левой пяткой и в насмешку над супергеройскими блокбастерами. Что, наверное, недалеко от истины, учитывая «тромовские»Имеется в виду американская независимая студия Troma, специализирующаяся на треш-кино. корни режиссера, схематичный до боли сюжет, смехотворную прическу Зеленого Фонаря в исполнении Натана Филлиона и, опять же, суперпса Крипто.
Этот двухсотмиллионный пранк имел бы право на жизнь, если бы Ганн определился с тем, что он снимает: супергеройское кино или пародию на него. Однако режиссер непоследовательно пытается усидеть сразу на двух стульях: и деньги собрать, и с метакомментарием к жанру выступить. В итоге «Супермен» превращается в мучительный, разваливающийся на ходу аттракцион, поставленный автором, слишком уверовавшим в свои скиллы. Но еще более удивительно, что Ганн, высмеивающий в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» американский колониализм, в «Супермене», наоборот, работает на его укрепление, позволяя Супермену, а затем и Банде справедливости (под видом критики корпорации LuthorCorp) разруливать конфликт двух карикатурных держав Боравии и Джарханпура.
Однако в «Супермене» Ганн вообще оказался склонен к несвойственным ему ранее решениям, будь то несмешные и злые шутки над блондинками (главной жертвой его ядовитой сатиры становится подружка Лекса Лютора — делающая бесконечные селфи Ева Тешмахер) или же отсутствие внятной экспозиции, поясняющей расстановку сил. Действие стартует с места в карьер, а Ганн объясняет это тем, что «он не хочет больше видеть рассыпавшийся в переулке жемчуг, когда убивают родителей Бэтмена, не хочет видеть, как радиоактивный паук кусает Человека-паука и как маленький КалКал-Эл — настоящее имя Супермена. летит с Криптона в детской ракете».
Желание отказаться от предысторий известных супергероев понятно: они уже стали частью общекультурного кода, поэтому очередная история их становления навевает скуку. Но Ганн жертвует не только предысторией главного героя, но и предысторией конфликта протагониста и противостоящего ему злодея. Ненависть Лекса Лютора к Супермену носит настолько абстрактный характер, что, когда Лютор ближе к финалу наконец проговаривает ее вслух, за него становится страшно неловко, ведь она сводится практически к кредо мушкетера Портоса: «Я дерусь, потому что я дерусь». Отказываясь от внятного конфликта, Ганн отказывается от всего того, что делает драму драмой, а кино кинематографом. Зато режиссер вернул Супермену его красные героические трусы, от которых когда‑то избавился Зак Снайдер в своем выдающемся «Человеке из стали», потому что в образе персонажа, очевидно, это главное.
Евгения Ткачева