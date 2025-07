Сон, ставший кошмаром: как смотреть «Песочного человека», зная, что натворил Нил Гейман?

В 2022 году, когда вышел первый сезон «Песочного человека», Гейман почивал на лаврах одного из самых любимых писателей современности. Затем наступил январь 2025-го, и в изданиях New York Magazine и Vulture вышла статья «There Is No Safe Word» («Нет никакого стоп-слова»), в которой приводились рассказы женщин, пострадавших от сексуализированного насилия со стороны Геймана (ради справедливости надо отметить, что история начала раскручиваться еще в июле 2024-го после выхода подкаста «Master», однако по какой‑то причине он не произвел такого взрывного эффекта). Репутация живого классика была в одночасье уничтожена. Гейман до сих пор всячески отрицает любые обвинения, однако текст журналистки Лилы Шапиро вышел настолько подробным, убедительным и неизгладимо тошнотворным, что с таким же успехом писатель мог бы попробовать остановить голыми руками бульдозер.