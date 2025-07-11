Сон, ставший кошмаром: как смотреть «Песочного человека», зная, что натворил Нил Гейман?

В разговоре об опорочивших себя художниках многие любят наградить стигмой и их работы. Однако это нечестная и потенциально опасная практика. Хорошие люди способны создавать плохое искусство, а плохие — хорошее. И если мы утверждаем обратное, то сами вручаем в руки талантливых злодеев щит, которым они могут отбиваться от любых нападок. Конечно, признавая право произведений плохих людей на существование, мы рискуем тем, что свет их творчества затмит тьму злодеяний: сегодня редко кто в разговоре о Сальвадоре Дали вспомнит, что художник поддерживал фашизм и обожествлял Гитлера . Однако историческая перспектива прихотлива, и мы в силу краткости наших жизней едва ли имеем над ней хоть какой‑то контроль.