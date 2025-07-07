9 лучших аниме-сериалов первой половины 2025 года

Второй сезон экранизации популярного веб-романа Нацу Хюги продолжает делать то, что у сериала выходит лучше всего, а именно: аккуратно смешивать наиболее удачные жанровые оттенки. Взгляд ласкают закатные дворцовые панорамы, остросюжетную жилку щекочут детективные расследования, а сердце согревает то затихающая, то пускающаяся в галоп амурная линия. Прелесть «Монолога» как раз в этой пленительной эклектичности, подкрепленной уверенной режиссерской работой Норихиро Наганумы (во втором сезоне пару ему составил бывший аниматор Акинори Фудэсака), и, конечно, голосе Аой ЮкиСэйю и певица, лауреатка премии Seiyu Awards (2012). Озвучивала Маомао в «Монологе фармацевта», а также Мадоку из «Девочки-волшебницы Мадоки», Люси из «Киберпанка: Бегущие по краю» и Диану из «Семи смертных грехов».. В этом году к достоинствам аниме добавился удивительно прилипчивый опенинг от Риры Икуты — вокалистки дуэта Yoasobi. М.Б.