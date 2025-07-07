9 лучших аниме-сериалов первой половины 2025 года

«Медалистка»
«Medalist»
Лишь к двадцати годам Цукаса Акэурадзи понял, что фигурное катание — страсть всей его жизни. Разумеется, в столь позднем возрасте у него не вышло добиться спортивных высот. Но судьба подкидывает Цукасе своеобразный второй шанс: на катке он встречает тихую и скромную Инори Юицку. Девочке 11 лет — по меркам профессионального спорта уже пенсионерка, но ее желание выиграть Олимпиаду сильнее любых но. В этот же миг Цукаса клянется во что бы то ни стало исполнить мечту Инори.
За оболочкой классического споконаОт японского «супоцу» («спорт») и «кондзё» («сила воли») — жанр аниме и манги о спортивных соревнованиях. скрывается тонкая и чуткая драма взросления. В сериале хватает терминологии и дотошных разговоров о сакральности акселя, но блистает на льду дуэт двух обычных людей. И молодой мужчина, и совсем юная девушка успели заклеймить себя неудачниками, но находят силы, чтобы с помощью коньков и простой человеческой поддержки прийти к чему-то большему, чем ярлыки социума. Аккуратные и точные психологические штрихи вкупе с симпатичной 3D-анимацией делают сильную заявку на одно из самых мощных аниме-выступлений года. М.Б.
«Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX»
«Kidou Senshi Gundam: GQuuuuuuX»
Одногодичная война завершилась безоговорочной капитуляцией Земной Федерации. Благодарить за это стоит лейтенант-коммандера Чара Азнабля, который как нельзя кстати смог заполучить прототип «Гандама» — новейшей мехиМеха (от англ. mechanism) — жанр аниме и манги о больших человекоподобных роботах, а также сами роботы в таком аниме. землян. Спустя восемь лет после победы Зиона покоя в мире все еще нет: тут и там регулярно вспыхивают стычки между сторонами. На этом фоне процветают «клановые войны» — подпольные бои, в которых смельчаки сражаются на списанных боевых машинах. Среди участников под псевдонимом Матю скрывается школьница Аматэ Юдзуриха, в которой случайно обнаружились недюжинные способности к управлению боевыми роботами. Пару ей составляет Сюдзи, загадочный юноша, пилотирующий «Красный Гандам» — машину, в прошлом принадлежавшую Чару.
Крайне смелое переосмысление классического «Гандама» образца 1979 года — в той версии, как мы помним, одногодичная война закончилась противоположным образом. Без знания оригинала смотреть можно, но есть шанс потерять больше половины шарма сериала. Рассматривать «Джи-квакс» (так читается подзаголовок) стоит в качестве эдакого ребилда, ведь руку в качестве сценариста трех серий к нему приложил Хидэаки Анно. С.С.
«Монолог фармацевта», 2-й сезон
«Kusuriya no hitorigoto»
Маомао, родная дочь гениального стратега и приемный ребенок не менее одаренного врачевателя, продолжает службу при дворе императора. Благодаря сочетанию отзывчивости, острого ума, непосредственности и импульсивности, аптекарша с завидной регулярностью оказывается в самом центре августейших интриг. А заговоров, многолетних тайн и затаенной злобы во внутреннем дворце даже больше, чем служанок и евнухов.
Второй сезон экранизации популярного веб-романа Нацу Хюги продолжает делать то, что у сериала выходит лучше всего, а именно: аккуратно смешивать наиболее удачные жанровые оттенки. Взгляд ласкают закатные дворцовые панорамы, остросюжетную жилку щекочут детективные расследования, а сердце согревает то затихающая, то пускающаяся в галоп амурная линия. Прелесть «Монолога» как раз в этой пленительной эклектичности, подкрепленной уверенной режиссерской работой Норихиро Наганумы (во втором сезоне пару ему составил бывший аниматор Акинори Фудэсака), и, конечно, голосе Аой ЮкиСэйю и певица, лауреатка премии Seiyu Awards (2012). Озвучивала Маомао в «Монологе фармацевта», а также Мадоку из «Девочки-волшебницы Мадоки», Люси из «Киберпанка: Бегущие по краю» и Диану из «Семи смертных грехов».. В этом году к достоинствам аниме добавился удивительно прилипчивый опенинг от Риры Икуты — вокалистки дуэта Yoasobi. М.Б.
«Обычный роман в Коулуне»
«Kowloon Generic Romance»
Рэйко Кудзираи живет и работает во Втором Коулуне — воссозданном легендарном городе-крепости, самом густонаселенном месте в мире. Девушка работает риелтором и пытается разгадать, в чем именно может заключается прелесть места обитания, и ей в этом помогает коллега Хадзимэ Кудо. Однажды Кудо спросонья целует Рэйко, явно ее с кем‑то путая, после чего девушка обнаруживает в столе Хадзимэ фотографию, на которой запечатлена она сама, и понимает, что решительно ничего не помнит о своем прошлом.
«Обычный роман» на деле совсем не обычный — это увлекательнейший детектив с необычной тайной и щепоткой романтики. С первых же серий интрига начинает закручиваться удивительным образом, постоянно подкидывая все новые повороты. Все это сопровождается интересным визуалом с необычным эффектом: цветовая гамма теплеет в ностальгические моменты, вызывая стойкие ассоциации с аниме 1990-х. С.С.
«Поднятие уровня в одиночку», 2-й сезон
«Solo Leveling»
В мире, где в любой момент могут открыться врата, кишащие демоническими ордами, Сон Чжин У отправляется в одиссею. Ко второму сезону из «самого слабого оружия человечества» он вымахал в сильнейшее существо на планете. Лихо раскидывая одного монструозного предводителя за другим, Чжин У берется за самую сложную миссию. Его призывают на совместную корейско-японскую операцию по освобождению острова Чеджу, где чудовища настолько эволюционировали, что угрожают существованию целым государствам.
В первом сезоне неуверенному в себе протагонисту приходилось отвечать на каверзные вопросы от Фридриха Ницше и Федора Достоевского. В сиквеле чудо-хённимКорейское обращение, примерный аналог «братишки» — так главного героя называет Ю Чжин Хо. «Поднятие уровня в одиночку» снято по корейскому веб-роману и вебтуну. лишился внутреннего конфликта и силится компенсировать потерю экшном. Получилось лишь отчасти: наблюдать за столкновениями Чжин У с чудищами — умеренно увлекательно, а фирменное «Восстань!» никогда не надоедает. Впрочем, сердце лелеет надежду, что в сезоне под номером три охотнику удастся найти достойный вызов. М.Б.
«Полное исследование»
«Zenshuu.»
После стремительного карьерного взлета — от вчерашней студентки до главной режиссерки аниме — Нацуко Хиросэ сталкивается с кризисом: ни одна линия в раскадровке полнометражного дебюта ее не устраивает. Решив поискать вдохновение в фильме «Сказание о погибели», который и подтолкнул Нацуко заняться мультипликацией, она не замечает, что студийная еда просрочена. Последнее, что Хиросэ видит в реальном мире, — некролог постановщицы любимого аниме детства. К добру или худу, жизнь девушки не обрывается — ее переносит в мир «Сказаний о погибели», чей сюжет она магическим образом может исправить. Достаточно нарисовать подходящий девайс или создание, чтобы спасти жителей фэнтези.
Оригинальная производственная комедия студии Mappa («Человек-бензопила», финал «Атаки титанов»), снятая молодой постановщицей Мицуэ Ямадзаки («Спой мне „Yesterday“»). Оказавшись в мире любимого фильма, Нацуко изучает геройские типажи («рыцарь», «единорог-бабник», «отстраненная эльфийка»), видит переклички с реальным миром и отдается угару фанфикшна, призывая на голову зла, например, помесь сервала и рестлера луча либре. Увы, насмешки над фэнтези и исекаями тут довольно поверхностны, как и рассказ о труде аниматоров (это «Руки прочь от кинокружка!» очень на минималках), зато концепт выкручивается довольно остроумно. Каждый проект как конец света, а выполненный к дедлайну компромисс — лишь способ его отсрочить. А.Ф.
«Рок — женская скромность»
«Rock wa Lady no Tashinami Deshite»
Когда мать вышла замуж за представителя влиятельной фамилии Судзуномия, Лилису определили в элитную женскую академию Осин, где она изо всех сил пытается соответствовать идеалам истинной леди. В действительности же девушку интересуют рок-музыка, поп-культура и сладкое, но плебейские увлечения приходится оставить в прошлом, чтобы аристократическая жизнь матушки и честь новой семьи не пострадала. Мгновенно став одной из самых уважаемых студенток, Лилиса знакомится с не менее популярной Отохой Куроганэ, у которой есть небольшой секрет. После занятий она выпускает пар за игрой в барабаны, прячась от посторонних глаз в старом здании академии. Гитары, к (не)счастью Судзуномии, там тоже есть.
Истории герл-бендов сейчас в моде: только за последние годы вышли «Рок-тихоня!», «Медуза не умеет плавать в ночи» и «Плач девичьей группы», не говоря о франшизе «Зомбилэнд: Сага». Экранизация манги Хироси Фукуды уверенно занимает место наряду с последними хитами, цепляя балансом комедии и драмы, изящества и бунта, двумерной анимации и CGI (все музыкальные сцены нарисованы при помощи технологии захвата движения, за которой скрывается группа Band-Maid). Контраст старомодных представлений о женственности и все более популярного в мире тропа женской ярости задает лихой ритм остальным сюжетам, где героини ссорятся, ищут себя и пытаются не спалиться за запретным увлечением. А.Ф.
«Это путешествие»
«Zatsu Tabi: That’s Journey»
Тика Судзугамори — начинающая мангака. В свои восемнадцать она успела получить престижную премию, но с тех пор не смогла опубликовать ни страницы: все идеи заворачивает редактор. В попытках найти вдохновение девушка решает отправиться в спонтанное путешествие в одиночку — направление решают голоса в сети, а конкретное место счастливый случай. Каждая поездка при этом приносит не только свежие эмоции, но и помогает глубже понять собственные желания.
Милый и размеренный иясикейОт японского «лечебный» — жанр о целебной магии повседневной жизни. Не путать с жанром исекай («другой мир»)., позволяющий виртуально посетить многие места в Японии. «Это путешествие» крайне точно иллюстрирует многочисленные неочевидные локации, с фотографической дотошностью воспроизводя достопримечательности. На текущий момент сериал еще и хорошо помогает понять диапазон цен: возможно, в будущем они будут нерелевантны, но сейчас, когда шоу едва завершилось, можно примерно представить, сколько стоит быть туристом в этой стране. С.С.
«Яйба»
«Shin Samurai-den Yaiba»
Подросток Яйба Куроганэ одержим боевым фехтованием кэндо и готов сутками напролет тренироваться с бамбуковым мечом, чтобы стать величайшим самураем в истории. Воспитанный в джунглях чилловым батей Кэндзюро и постигший искусство клинка в компании дружественных тигра и грифа, он внезапно оказывается в Токио, где тут же отправляется на поиски могучих противников. Волею судеб паренек обнаруживает первого из них в ближайшей школе — это невозмутимый старшеклассник Онимару, национальный чемпион по кэндо, который поначалу игнорирует мелкого выскочку, но, потерпев досадное поражение (он его укусил!), превращается в натурального демона. Их противостояние будет — подождите-подождите — легендарным.
По-хорошему олдскульное аниме студии Wit («Семья шпиона», начало «Атаки титанов»), основанное на ранней манге Госё Аоямы, который после «Яйбы» взялся за «Детектива Конана». В дизайне и наиве серии заметно влияние «Драконьего жемчуга» (впрочем, прямой вдохновитель — «Меня зовут Тэппэй»), но главный козырь сериала — неожиданно скрупулезная работа мультипликаторов (среди прочих постановщика «Моба Психо 100» Такахиро Хасуи и режиссерки анимации Ацуко Нодзаки, в чьем послужном списке «Рейтинг короля», «Великий притворщик» и «Аполлон: Дети на холме»). А.Ф.