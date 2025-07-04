Итоги-2025

10 лучших российских сериалов первой половины 2025 года

Вслед за материалом про ожидаемые российские сериалы «Афиша Daily» рассказывает про лучшие отечественные тайтлы этого полугодия: большой хит «Аутсорс», опус магнум Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно», сразу два бэнгера с Тимофеем Трибунцевым, третью «Почку» с Любовью Аксеновой, «Актерище» с Нагиевым и Лапенко и другие хайлайты.

«Аутсорс»

© Okko

Если сейчас (пере)смотреть полнометражный дебют «Ночь бойца» (2009) Душана Глигорова, то можно только подивиться тому, какой большой путь проделал режиссер, чтобы из Эда Вуда (или, если угодно, Томми Вайсо) превратиться в нового Балабанова. Это в Голливуде неплохие жанровые режиссеры уходят на стриминги и телик, чтобы раствориться в серой массе безликих постановщиков. В России все наоборот: подающие надежды кинематографисты приходят на платформы, чтобы обрести величие.

«Аутсорс» — опус магнум Глигорова, оператора Батыра Моргачева и сценаристки Анны Козловой, которые в этом проекте прыгнули выше головы, даром что в самом сериале рассказывается о том, как накануне отмены смертной казни в России 1996 года у людей с плеч летят головы. Все дело в том, что тюремные надзиратели, подстрекаемые новичком Костей Волковым (Иван Янковский), решают подзаработать, отдавая казнь на аутсорс людям, которые хотят отомстить заключенным за своих родных. Поскольку тьма в сериале беспросветна, а галерея персонажей представляет собой парад упырей, многие увидели в Волкове, который местами говорит дельные вещи, единственного положительного героя. Но на самом деле это ловушка: не стоит вестись на его мефистофелевский популизм, ведь, как и «Мертвых душах» Н.В.Гоголя, в «Аутсорсе» есть только один положительный персонаж — это смех. Е.Т.

Смотреть
в Okko

«Между нами химия»

© Wink

Снять романтическую комедию про рак — все равно что ползать по минному полю со связанными ногами и руками. И тем не менее у создательниц «Между нами химия» Карины Чувиковой, Юлии Гулян и Евгении Хрипковой все получилось. Слезы тут капают и от мелодрамы, и от смеха, а Александра Бортич выдает такую химию со сценарным материалом, что, будь это американский сериал, как минимум номинация на «Эмми» ей была бы обеспечена. Пока же вручаем актрисе наши сердечки. В.Г.

Смотреть
на Wink и «Кинопоиске»

«Почка», 3-й сезон

© Kion

В новом сезоне создательницы «Почки» Мария Шульгина и Елизавета Тихонова опасно подобрались к тому, чтобы исчерпать досуха концепцию сериала. И все же они удержались на краю, заменив в теле своего детища несколько органов. Нет, это все такая же злая и веселая сатира на современную Россию. Однако, вручив Наташе Кустовой (Любовь Аксенова) новорожденного младенца, Шульгина и Тихонова сумели сделать «Почку» трогательной, а свою антигероиню — чуть человечнее. При этом операция была проведена без ущерба идентичности сериала и цельности характера Кустовой. Хирургически точная работа. В.Г.

Смотреть
на Kion

«Подслушано в Рыбинске»

© Premier

Не столько наш «Фарго», сколько заменитель «Вампиров средней полосы» для тех, кто устал ждать третий сезон. Детективный сюжет в заснеженной провинции? Есть. Мистика? Тоже. Дуэт бумера и зумера? На месте, только на этот раз за Стоянова и Калюжного отдуваются Тимофей Трибунцев и звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев. При этом у Петра Тодоровского получился настолько удачный аналог, что едва не переплюнул свой референс. «Вампиры», соберитесь. В.Г.

Смотреть
на Premier, Start, в Okko и на «Кинопоиске»

«Путешествие на солнце и обратно»

© Start

Руслан (Олег Чугунов), сын карточного шулера (Кирилл Полухин) и киноаватар Романа Михайлова, в детстве стал свидетелем свадьбы, а затем и ночного купания незнакомой ему невесты (Мария Мацель) и теперь не может выкинуть эту то ли Офелию, то ли Эвридику из головы. Она преследует его везде: в наркотических трипах с друзьями (Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев и Арсений Касперович), в мутках с бандитами (Сергей Двойников и Федор Лавров), а также в психбольнице, куда он, благодаря связям своего друга Ласло (Марк Эйдельштейн), попадает, чтобы откосить от армии. В конце концов Руслан оказывается в Питере, где выходит на след девушки, что неудивительно, ведь если в России и есть свое царство Аида, то оно находится в Северной столице.

И хотя Роман Михайлов в «Путешествии на солнце и обратно» не прыгнул выше головы, а просто показал сборник всего «лучшего, любимого и только для вас», поклонники творчества режиссера все равно должны остаться довольны. Здесь есть все, за что его любят фанаты, причем в седьмой степени.

Смотреть
на Start и «Кинопоиске» (с 16 июля)

«Улица Шекспира»

© Okko

У нас есть сериальный, бюджетный «Крестный отец» дома — с поправкой на цыганский табор, а не на итальянскую мафию. Да и пафоса у Данилы Чащина, конечно, куда меньше, чем у Копполы, а вот старой доброй душевности (в отображении цыганского быта) куда больше. Известный по сериалу «Райцентр» режиссер снял проект, в котором этнографическая точность служит не музейным запылившимся экспонатом, а фундаментом для крепкой драматургии.

Дмитрий Чеботарев в главной роли — Михая — демонстрирует редкую для российского кино органику перевоплощения. Его персонаж — не благородный дикарь родом из Голливуда, а сложно устроенный человек, стоящий на распутье двух идентичностей. Сериал деликатно обходится с цыганским колоритом и традициями: в кадре нет никакой манипулятивной экзотики, но в наличии внимание к деталям и нюансам этой закрытой от внешнего мира культуре. Редкий проект, в котором стараются дистанцироваться даже от клише, свойственных сериалам о малых народах. Чащин работает с психологическим реализмом, в рамках которого цыганская культура отнюдь не декорация, а среда, наполненная энергией, конфликтами, интригами и неудержимой экспрессией. «Улица Шекспира» — яркий пример того, что российское кино может говорить о национальных меньшинствах языком высокого искусства, а не топорной агитации. Т.А.

Смотреть
в Okko

«Танго на осколках»

© Kion

Любопытный казус отечественного стриминг-пространства — мелодрама, которая слегка стесняется жанрового микса и прячется за аргентинские кастаньеты. Режиссер Сергей Сенцов конструирует психотерапевтический сеанс под видом развлекательного продукта. Это на удивление работает убедительнее, чем можно было ожидать от проекта с таким программно-слезливым названием.

Юлия Снигирь существует в кадре как влитая, особо не апеллируя к зрительскому сочувствию. Нора — не «черная вдова», которую принято жалеть, а матерая бизнес-леди. Она методично и целенаправленно исследует собственную травму через танцевальные практики. Любопытен выбор именно танго — танца, который исторически связан с маргинальной культурой и социальным дном. Неоновый свет, что разливается в каждом танцевальном эпизоде, превращается почти в участника событий. Наблюдать за тем, как окружающее пространство вкупе с энергией танца выжимает эмпатию из зрителей, не менее увлекательно, чем следить за трансформацией членов семьи героини Снигирь. «Танго на осколках» — успешная попытка легитимизировать мелодраматический дискурс во вселенной стримингов. Проект, в котором форма четко подчинена содержанию, а не наоборот. Т.А.

Смотреть
на Kion, в Okko, на «Кинопоиске», Start и Ivi

«Актерище»

© Kion

Дмитрий Нагиев в роли зазнавшегося актера Третьякова из типичных российских комедий (приблизительно сам Нагиев) решает остудить пыл неугодного критика-киноблогера Кисляка (Антон Лапенко, приблизительно любой блогер). Третьяков бьет выскочку при всем честном народе, но за своей актерской короной не замечает важной детали: Кисляк перемещается на инвалидной коляске и работает в бедном региональном театре. После видео с таким унизительным избиением начинается процесс «культуры отмены» артиста. На правах потерпевшего Кисляк предлагает Третьякову взаимовыгодную сделку по отмыву репутации: поработать в его театре один сезон и выпустить спектакль под названием «Омут». Бряцая цацками, Третьяков соглашается, не подозревая, что этот опыт превратится для него в экзистенциальный сеанс психотерапии.

Наблюдать за актерским противостоянием Нагиева и Лапенко — одно удовольствие, учитывая, что их персонажи хитрее, чем кажутся. Сценарий тоже проделывает такие финты: постепенно водевиль с осетровыми пирогами превращается трагедию со сценами беспросветной грусти. Обнять и плакать. М.С.

Смотреть
на Kion

«Прометей»

© «Кинопоиск»

Бизнес-магнат (Филипп Янковский), журналистка (Любовь Аксенова), физик-ученый (Дмитрий Чеботарев) и веселый гик (Александр Алябьев) расследуют исчезновение пассажирского самолета, который загадочным образом переместился во времени из 90-х в наши дни, растеряв всех пассажиров где‑то в лимбе. Режиссер Максим Свешников и оператор Илья Авербах, которые ранее показали свое умение подсвечивать темные углы в «Контейнере» и «Плейлисте волонтера», вновь применяют свои примочки, чтобы создать визуальный образ утраты — только в этот раз в фантастической оболочке. Главные герои не могут смириться с этой реальностью и потерей близких, поэтому готовы изменить пространство и время, только бы повернуть историю вспять.

Шаманские обряды, термоядерный взрыв, журналистские расследования — хоть что‑то способно изменить неизбежное? Этот вопрос задает нашей реальности сериал, который скроен так, словно пропал с радаров Netflix. Где‑нибудь в параллельной реальности он вполне мог бы лечь на полку международного стриминга. Лоскутный, неправильный, замурованный под слоем мрачного визуала — не сериал, а аномалия. М.С.

Смотреть
на «Кинопоиске»

«Дорогой родственник»

© Kion

Бенефис актера Тимофея Трибунцева — самого загадочного и обескураживающего актера российского кино, на которого можно смотреть бесконечно, даже если он делает то же самое параллельно в сериале «Подслушано в Рыбинске». Здесь он бегает голышом по улице, сходит с ума в психбольнице и ссорится с родственниками из‑за квартиры. Режиссер Анна Пармас, чье становление приходилось на «Осторожно, модерн!» и клипы «Ленинграда», лучше многих знает, что квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и жителей Петербурга.

Перед нами предстает ленинградская абсурдная комедия о том, как сложно принять своего никудышного дядю-алкаша, которого все хотят уничтожить, но в этом принятии и есть главная гуманистическая миссия этой по-сути христианской драмы. Прими ближнего своего так же, как ближний безбожно принимает в себя. Каждая серия открывается каким‑то афоризмом. Местами сюрреалистично так, словно вновь смотришь комедии Юрия Мамина. Финал очарователен, хоть и предсказуем. Не заметите, как этот сериал поставит вашему пренебрежению шах и мат. М.С.

Смотреть
на Kion и Premier
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами