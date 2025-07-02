Что смотреть в кино: возвращение «Питер FM», «Настоящие детективы» и Хаяо Миядзаки

«Питер FM»
С 3 июля
Ромком Оксаны Бычковой, который своим тихим очарованием умудрился за 19 лет с момента выхода в прокат заработать себе небольшой культ. Формально это история радиоведущей Маши (Екатерина Федулова), потерявшей мобильник, и архитектора Максима (Евгений Цыганов), безуспешно пытающегося вернуть девушке телефон. Но на деле «Питер FM» любят не за сюжет, а за то, что это фильм-вайб, ухвативший ощущение скорого чуда. Открытка всем нам из оптимистичных и невинных времен.
«Настоящие детективы»
С 3 июля
Старомодный триллер Дункана Скайлса («Узел смерти») в оригинале называется «Соседский дозор», а в нашем прокате получил название «Настоящие детективы», что, с одной стороны, выглядит попыткой примазаться к хиту HBO, с другой — оказывается уместной иронией в адрес главных героев. Оба на крутых сыщиков не тянут — ни бывший охранник-лузер Эд (Джеффри Дин Морган), ни его сосед, страдающий шизофренией Саймон (Джек Куэйд), который однажды становится свидетелем похищения девушки. В полиции парню с такой историей болезни, естественно, не верят, так что Саймон решает найти похищенную сам, попросив помощи у незадачливого, но все же более понимающего в таких делах Эда.
Даже несколько десятилетий назад, когда такие непритязательные жанровые фильмы снимались пачками, «Настоящие детективы» не сочли бы за шедевр. Но все же в фильме есть свое неброское очарование, которое держится на удачном актерском дуэте и занятной идее сделать главным героем детективного сюжета человека с расстройством психики. Для Саймона основным препятствием становятся даже не преступники, а голоса в голове, галлюцинации и предрассудки окружающих, которые шарахаются от парня, время от времени срывающегося на крик и путающегося в словах. Благодаря эмпатии к своему необычному протагонисту Скайлсу удается привести традиционную историю про андердогов к неожиданно трогательной концовке.
«Этерна»
С 4 июля в ограниченном прокате
Еще одна попытка экранизировать фэнтези-цикл Веры Камши после пробы пера с «Этерна: Часть первая». На сей раз за постановку отвечает Сергей Трофимов (оператор «Ночного дозора» и сорежиссер «Нулевого пациента»). Действие происходит в альтернативном мире под названием Кэртиана, а главные герои — мятежники, короли, оруженосцы и еще много кто — втянуты в междоусобные конфликты за власть, пока на горизонте маячит конец света (почти как в «Игре престолов». В кинотеатрах покажут первые две серии, а с 5 июля они будут доступны в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
«Дикая семейка»
С 3 июля
Второй кукольный мультфильм швейцарского аниматора Клода Барраса, чей дебют «Жизнь Кабачка» наделал шума в 2016 году, получив «Сезар» и номинацию на «Оскар». Главная героиня «Дикой семейки» — 11-летняя уроженка острова Борнео Керия — берет под свою опеку малыша-орангутана Оши, чью мать убили охранники нечистоплотной деревообрабатывающей компании. Керия решает привести Оши к сородичам, а помогает девочке ее маленький кузен и эксперт по джунглям Селаи.
«Вундеркинд»
С 3 июля
Испанский краудплизер комедиографа Хавьера Руиса Кальдеры («Похождения призрака»). Главный герой — девятилетний вундеркинд Вольфганг (Жорди Каталан) с расстройством аутистического спектра и IQ 152. После смерти матери он вынужден жить со своим папой Карлосом (Мики Эспарбе), которого впервые видит. Сблизиться будет непросто: Вольфганга раздражает несобранность отца, а Карлос понимает, что ради заботы о сыне ему придется распрощаться с актерской карьерой. Тем временем мальчик мечтает пойти по стопам матери и стать пианистом.
«Брак по-итальянски»
С 3 июля
Бывшая секс-работница Филумена (Софи Лорен) живет вместе со сладким и гадким богатеем Доменико (Марчелло Мастроянни) вот уже 20 лет. При этом они так и не поженились, а еще Доменико относится к своей неграмотной пассии как к служанке, взваливая на нее неблагодарную работу и изменяя направо и налево. Но однажды Филумена оказывается в предсмертном состоянии, а Доменико погружается в воспоминания об их отношениях.
Еще в 1964 году Витторио Де Сика, режиссер этапного неореалистического шедевра «Похитители велосипедов», ответил на вопрос, как выглядела бы «Исчезнувшая», будь она решена в жанре трагикомической мелодрамы вместо триллера. Еще острый и хлесткий «Брак по-итальянски» напоминает «Анору»: это тоже кино о романтических отношениях людей очень разных социальных положений, наглядно демонстрирующее дисбаланс власти между ними. Сильнее всего же фильм Де Сики расцветает в середине, когда маски оказываются сброшены, а великолепный дуэт Мастроянни и Лорен, получившей за роль Филумены номинацию на «Оскар», наконец спускают с поводка. Смотреть на перебранки двух великих артистов можно бесконечно.
«Саван»
3 июля, в московском «Художественном» и петербургской «Авроре»; с 10 июля, в прокате
После смерти жены Бекки (Диана Крюгер) продюсер индустриальных видео Карш (Венсан Кассель) переключается на новый бизнес — высокотехнологические кладбища, позволяющие с помощью экрана на надгробии рассматривать интерактивный 3D-скан усопшего. Для все еще горюющего Карша это становится способом продлить свой траур. Но однажды он обнаруживает на костях Бекки наросты, которых раньше не было. А после этого неизвестные злоумышленники уничтожают несколько надгробий и взламывают систему мониторинга мертвых.
Новый фильм живого классика Дэвида Кроненберга примерно такой же неприветливый к массовому зрителю, как и несколько его последних работ, — и при этом не менее крутой. «Саван» может выглядеть как триллер, но на деле это очень эксцентричная черная комедия, в которой пугающее соседствует со смешным, а сексуальное — с гротескным. В то же время «Саван» — жутко печальное кино. Вдохновленный гибелью жены от рака, Кроненберг подходит к теме горя с болезненной честностью, а его скованный киноязык (сплошные восьмерки и бесконечные диалоги) кажется адекватным духовному стазису главного героя. Бурлящий от мыслей фильм не всегда находит способ связать свои идеи воедино, однако и это кажется уместным для истории человека, медленно тонущего в мире конспирологии и черных зеркал.
«Асса»
6 июля, в московском «Каро 11 Октябрь»
Позднесоветский культовый хит Сергея Соловьева про мальчика Бананана (Сергей Бугаев), криминального авторитета Крымова (Станислав Говорухин) и девушку Алику (Татьяна Друбич), в которую оба влюблены. Что‑то в «Ассе» устарело, а что‑то завораживает до сих пор: сновидческая ручная камера Павла Лебешева, музыка Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) и соловьевское высказывание о сломе эпох. И в особенности великий эпилог с Виктором Цоем, по своей легендарности, кажется, затмивший всю остальную картину. Что тут сказать, мы все еще ждем перемен.
«Навсикая из Долины ветров»
7 июля, в московском «Художественном»
С 7 по 20 июля в московском «Художественном» — ретроспектива великого японца Хаяо Миядзаки. В ее рамках покажут девять его картин — от последней на сегодня «Мальчик и птица» до раннего шедевра «Навсикая из Долины ветров», экологической сказки по мотивам собственной манги Миядзаки.