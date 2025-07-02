Что смотреть в кино: возвращение «Питер FM», «Настоящие детективы» и Хаяо Миядзаки

Новый фильм живого классика Дэвида Кроненберга примерно такой же неприветливый к массовому зрителю, как и несколько его последних работ, — и при этом не менее крутой. «Саван» может выглядеть как триллер, но на деле это очень эксцентричная черная комедия, в которой пугающее соседствует со смешным, а сексуальное — с гротескным. В то же время «Саван» — жутко печальное кино. Вдохновленный гибелью жены от рака, Кроненберг подходит к теме горя с болезненной честностью, а его скованный киноязык (сплошные восьмерки и бесконечные диалоги) кажется адекватным духовному стазису главного героя. Бурлящий от мыслей фильм не всегда находит способ связать свои идеи воедино, однако и это кажется уместным для истории человека, медленно тонущего в мире конспирологии и черных зеркал.