Город, которого больше нет: почему мы так тоскуем по «Питер FM»

Сейчас с уверенностью можно сказать: «Питер FM» переживает второе рождение. Кажется, что за последний год количество рилсов* с местами съемок, отрывками из саундтрека и гайдами по стилю героев росло в геометрической прогрессии. Заметьте, за повторным прокатом фильма нет как такового инфоповода — может, затравка перед годовщиной премьеры в следующем году, а может, и ревизия накануне планируемого сиквела. Ощущение, что все в один момент посмотрели друг на друга и произнесли: «А помните… Питер, молодой Цыганов, та красная куртка и „Мумий Тролль“». Повальная ретроспекция не случайна. Обращаться к фильму — значит разом откатываться на пару десятков лет назад, в мир, где почему‑то все гораздо проще и романтичнее. И если тогда этот инфантильный оптимизм еще мог раздражать — прием у фильма был полярный, а продюсеры предрекали провалВ одном из недавних интервью Оксана Бычкова рассказывала как после долгих споров по поводу саундтрека ее ненадолго отстраняли от проекта и приглашали другого режиссера. Решение себя не оправдало, Бычкова вернулась к фильму, подготовила финальную монтажную сборку и показала продюсеру Игорю Толстунову. «Мы собрались в зале, и я чувствую, что сидит наш Игорь Александрович, и все плохо. И он встает и говорит: „Оксана, я не знаю. Это абсолютное говно. Делайте, что хотите“. И уходит». — то сейчас, в середине 2020-х, от цинизма уже тошно . Спорить о том, правдиво ли ромком о (не)знакомстве архитектора и диджейки с радио отражает задорные нулевые, не хочется. Какая, собственно, разница? Тоскуем мы не по документальности, а как раз напротив — по сказочности показанного. По тому, о чем сухо и с печалью прошепчешь: «Бывает же».