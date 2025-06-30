6 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в июле

«Питер FM»
С 3 июля
Диджейка (Екатерина Федулова) и молодой архитектор (Евгений Цыганов) влюбляются друг в друга в идеальном летнем Петербурге нулевых, которого, может быть, в таком виде никогда и не существовало, но в который так хотелось бы вернуться.
Уникальный случай, когда главной премьерой уик-энда, если не месяца или даже всего лета, без скидок можно назвать повторный релиз. Это большая кураторская удача дистрибьютора К24, который все еще метит стать нашим A24: картину за последние двадцать лет вспоминали не так часто, но теперь, после того как на нее обратили внимание, вообще у всех пробудились теплые чувства. Секрет ностальгического эффекта, пожалуй, лежит в том, что ромком «Питер FM» — одна из последних картин, которую можно назвать постсоветской в том смысле, что связь с советской традицией лирической комедии здесь прослеживается самым буквальным образом. Теплый пленочный свет, романтичное зерно, никакого синхронного звука — для сравнения: следующий действительно народный романтический хит «Аритмия» снят был уже в новомодной расфокусно-бормотологической манере.
«Хищные твари»
С 10 июля
Австралийский маньяк (Джай Кортни) не просто охотится на девушек, а убивает их особо изощренным способом: скармливает прирученным акулам.
Эксплуатационный хоррор, чья премьера прошла на Каннском кинофестивале по воображаемой квоте для озплотейшенаОт англ. ozploitation — низкобюджетное жанровое кино из Австралии, часто изображающее ужасы аутбэка, океана и постапокалипсиса., по которой в прошлом году там же показали «Серфера» с Николасом Кейджем. В «Хищных тварях» солирует Джай Кортни, тоже вполне себе недооцененный Голливудом харизматик, а в режиссерском кресле — Шон Берн, когда‑то снявший довольно памятный садистский триллер «Любимые». Если это и «бэха», то, вероятно, первоклассная.
«Саван»
С 10 июля
Горюющий по жене стартапер (Венсан Кассель) изобретает технологию, позволяющую в прямом эфире и HD наблюдать за разложением тел ушедших родственников. Когда высокотехнологичную могилу вскрывают вандалы, паранойя героя оказывается направлена в том числе против его нейросетевой подруги-ассистентки (Диана Крюгер, она же в роли мертвой жены и ее сестры-близнеца).
Нужно быть Дэвидом Кроненбергом, чтобы из такой концепции сделать не очередное фантастическое кино, похоже на растянутую серию «Черного зеркала», а нечто, на несколько порядков более интеллектуальное, философское и эстетичное. Да, фильм уже слит в сети, но это тот случай, когда работу большого художника нужно видеть в оригинале в музее — цена билета полностью оправданна.
«Пила-10»
С 17 июля
Садист-моралист Джон Крамер (Тобин Белл) мстит медикам-скамерам, которые обманули его, пообещав вылечить рак альтернативным способом.
Если верить кинокритикам, десятая часть «Пилы» с большим отрывом лучшая, но, кажется, это не совсем объективно. Дело в том, что эта франшиза продолжается так долго, что при ней успело вырасти целое поколение критиков-миллениалов, которые принялись нахваливать то, что их предшественники считали низшим слоем кинематографа. Любопытный факт: режиссер Кевин Гротерт до десятой части снимал шестую и седьмую — последняя набрала на Rotten Tomatoes уверенные 9% одобрения критиков.
Впрочем, если вы настоящий миллениал, то тоже не сможете пройти мимо и даже закроете глаза на тот факт, что картина выходит в российский прокат с рекордной задержкой, связанной с очередным переобуванием студии Lionsgate по поводу прокатной политики в РФ.
«Прости, детка»
С 24 июля
В гости к молодой университетской преподавательнице приезжает близкая подруга. В эти холодные дни в массачусетской глубинке они пытаются согреть друг друга душевным теплом. Серьезный разговор заходит в том числе и о травматическом опыте.
«Прости, детка» — дебютная режиссерская работа Евы Виктор с ней же в главной роли, произведшая сенсацию на прошедшем «Сандэнсе» (наш спецкор Егор Москвитин сравнил дебютантку с Фиби Уоллер-Бридж и Гретой Гервиг) и засветившаяся в Каннах. Критики передают, что Виктор, в прошлом создательнице вирусных видео из твиттера, удалось сделать кино о травме не душным, а смешным и нежным.
«Одно целое»
С 31 июля
Созависимые супруги (Дейв Франко и Элисон Бри, женатые в жизни), говорящие о себе исключительно во множественном числе, переезжают в зловещий загородный дом, который заставляет их сблизиться не только психологически, но и гротескным образом телесно.
Еще один сандэнсовский хит, лучший хоррор фестиваля по версии Москвитина. Рассказ о проблемах современных отношений с актуальной психоаналитической точки зрения оказывается обернут в оболочку вполне себе коммерческого хоррора: картину спродюсировал Эрик Фейг, когда‑то запускавший франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Поворот не туда». Критики сообщают, что режиссер-дебютант Майкл Шэнкс не замкнулся в клаустрофобной концепции, а, наоборот, во всех возможных случаях постарался проявить жанровую фантазию.