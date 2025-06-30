6 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в июле

Уникальный случай, когда главной премьерой уик-энда, если не месяца или даже всего лета , без скидок можно назвать повторный релиз. Это большая кураторская удача дистрибьютора К24, который все еще метит стать нашим A24: картину за последние двадцать лет вспоминали не так часто, но теперь, после того как на нее обратили внимание, вообще у всех пробудились теплые чувства. Секрет ностальгического эффекта, пожалуй, лежит в том, что ромком «Питер FM» — одна из последних картин, которую можно назвать постсоветской в том смысле, что связь с советской традицией лирической комедии здесь прослеживается самым буквальным образом. Теплый пленочный свет, романтичное зерно, никакого синхронного звука — для сравнения: следующий действительно народный романтический хит «Аритмия» снят был уже в новомодной расфокусно-бормотологической манере.