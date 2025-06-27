«В Америке грантов нет». Как Тим Саттон делает из жанрового кино чистую поэзию

— Я всегда думал, что у меня будет связь, как у Уэса Андерсона с Робертом Д.ЙоменомЙомен был оператором-постановщиком каждого фильма Андерсона от «Бутылочной ракеты» (1996) до «Чудесной истории Генри Шугара» (2023). Однако оператором «Финикийской схемы» (2025) выступил Брюно Дельбоннель. Точная причина, почему так получилось, неизвестна, но в недавнем интервью Йомен назвал Андерсона большим трудоголиком и рассказал, что работал на двух его последних съемках без перерыва в течение более чем года.. Я этого хотел. И сначала у меня это было — с оператором Крисом Дапкинсом и монтажером Сетом Бомси, которые работали со мной на первых двух фильмах«Павильон» и «Мемфис».. Было очень важно тогда построить с ними собственный киноязык. Но потом Сету нужно было больше денег, а у меня не было бюджета на «Темную ночь». А Крис только что стал отцом, и ему показалось, что «Темная ночь» слишком мрачная. Так что я двинулся дальше. Позже с Элен Лувар, которая сняла «Ночь», у нас просто не совпали графики — она очень востребованаПосле «Темной ночи» Лувар выступила среди прочего операторкой двух фильмов Элизы Хиттман, трех фильмов Аличе Рорвахер, а также режиссерских дебютов Мэгги Джилленхол и Скарлетт Йоханссон.. И когда я добрался до «Доннибрука» — с новым оператором, с новым монтажером, — я просто смирился с тем, что моя главная творческая пара — это я сам . Видение — во мне. Остальные привносят свой стиль, свои идеи, но они работают внутри этой рамки. Думаю, тут помогает возраст.