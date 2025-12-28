Стал ли «Песочный человек» во втором сезоне сильно лучше? Да не то чтобы. Это все еще Netflix в его самом потребительском виде: стриминговая режиссура и довольно средние актерские работы — все составляющие фонового просмотра. Будь сериал аудиоспектаклем, ничего не потерял бы. Но в случае «Сэндмена» это не баг, а фича, потому что при всех этических претензиях к Нилу Гейману, «Песочный человек» — все еще превосходная литература с виртуозно написанными диалогами, которые невероятно интересно слушать и которые нет-нет, да и заставляют задуматься о смысле всего сущего . А трогательнейший эпилог про Смерть, берущую раз в сто лет выходной, и вовсе превратил «Сэндмена» в один из лучших сериалов этого года.