«Амандаленд»
«Amandaland»
В меру злой, в меру душевный, как умеют только британцы, и по-настоящему уморительный ситком про самую склочную мамашу из родительского чата. Пока «новые добрые» американские комедии вязнут в приторности, сценаристки «Амандаленда» не стесняются жестить с гэгами про классовое неравенство, токсичную дружбу и дейтинг мудаков. По их версии, все это — часть взрослой жизни, с которой стоит, посмеявшись, смириться, а не пытаться отчаянно бороться путем самобичевания и психоанализа. Формально этот сериал — злодейский спин-офф великолепного ситкома «Материнство», но Аманда оказывается такой живой героиней, что вполне заслуживает отдельного знакомства без оглядки на предыдущие серии. Н.Л.
«Андор», 2-й сезон
«Andor»
Сериал «Андор» — ошибка системы. Понадобился короткий период стримингового изобилия и нездоровое пристрастие студий к франшизам, чтобы ключи от одной из главных киновселенных вместе с бюджетом в полмиллиарда долларов достались эксперту по шпионским и политическим триллерам. Сценарист франшизы о Джейсоне Борне Тони Гилрой не стал расшаркиваться перед семейной аудиторией «Звездных войн»: «Андор» — прекрасное в своей бескомпромиссности антифашистское высказывание, от которого замирает сердце. Жаль, что всего два сезона. И спасибо за то, что они были. В.Г.
«Астерикс и Обеликс: Поединок вождей»
«Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs»
Новая экранизация комикса «Большой бой Астерикса», известного также как «Борьба вождей» и впервые поставленного в далеком 1989 году; версия улучшенная и дополненная. Нам покажут не только, как друид Панорамикс потерял память из‑за упавшего на него менгира, а Цезарь решил покорить галльскую деревушку, но и флешбэки из детства Астерикса и Обеликса — в частности, легендарный эпизод о том, как Обеликс упал в котел с волшебным зельем и стал суперсильным. А поскольку мультсериал вышел в 2025 году, в нем, разумеется, не обойдется без всяких модных штучек типа терапии (Астерикс и Обеликс оказываются на приеме у психолога-альтушки), пародии на «Марвел» («Галлы, общий сбор!») и других современных поп-культурных явлений. Хватает и других веселых гэгов и неожиданных сюжетных поворотов, но особенную ценность мультфильм приобретает благодаря своему актуальному антиколониальному высказыванию. Е.Т.
«Белый лотос», 3-й сезон
«The White Lotus»
Драматический сериал эпохи стримингового изобилия, который, как никакой другой, убедительно претендует на звание современной замены хорошему роману или пьесе. Словом, «Белый лотос» — полнокровное развлечение для вдумчивых взрослых. Гением сценариста и режиссера Майка Уайта делает не радикальность, а мудрая умеренность взглядов: это сатира, но с желанием съездить в гости к богачам, а не их убить; высказывание социально прогрессивное, но с презрением к любому скудоумию вне зависимости от политических взглядов. Самостоятельный третий выпуск альманаха (именно финалы сезонов делают эти истории осмысленными), включающий в себя русских авантюристов, переживающего крах американского олигарха и очень грустного наемника-мстителя, — еще и пик жанрового развлекательного потенциала в творчестве этого автора. Н.Л.
«Больница Питт»
«The Pitt»
Новый сериал в жанре «производственный ад», на сей раз о врачах больницы американского Питтсбурга (по злой иронии выходящий аккурат в разгар кризиса здравоохранения в США и разбирательства над Луиджи Манджони). Пятнадцать эпизодов — это ровно пятнадцать часов смены главного управляющего доктора Робинавича. У героя нет ни секунды свободного времени, его рабочий день — постоянный бег по коридорам и палатам, где ему нужно следить за интернами, принимать быстрые рискованные решения, отбиваться от бюрократического начальства, разбираться с одним малолетним инцелом и между делом подобрать нужные эмпатичные слова для родителей, чей сын-подросток больше не проснется. Бодрый монтаж — услада для СДВГ-мозга, а поклонникам «Медведя» сериал и вовсе покажется успокаивающим. А.А.
«Игра в кальмара», финальный сезон
«Squid Game»
Как чистому жанровому зрелищу, приправленному гуманистическим посылом, «Игре в кальмара» все еще нет равных. Хотя финальный сезон оказался по большей части растянутым на шесть серий эпилогом ко второму, в нем все равно было на что посмотреть. Как и в случае с «Матрицей», которую вспоминают в сериале, третья часть — самая спорная. С одной стороны в одном эпизоде «Squid Game» перещеголял «Игру престолов» по количеству смертей ключевых персонажей и, по сути, выдал свою Красную свадьбу. С другой — из‑за того, что ближе к финалу в игре на выживание остались практически одни упыри, градус напряжение заметно снизился и финал досматривался скорее на автомате и из спортивного интереса: превратится главный герой, Сон Ки Хун, в мученика, как Нео, или нет? Как и в финале «Матрицы», здесь много христианских и мессианских аллюзий — чего только стоит плохо нарисованный младенец одной из участниц соревнований, символизирующий жизнь и новое начало в этом аттракционе жестокости.
Продолжение сериала, в отличие от четвертой «Матрицы», надо полагать, не придется ждать восемнадцать лет. По слухам, уже в декабре этого года Дэвид Финчер приступит к съемкам американского спин-оффа. Е.Т.
«Киностудия»
«The Studio»
Над «Киностудией» принято подтрунивать, что ее сняли для трех калек с Letterboxd. Но на деле самые занудные киноманы как раз найдут повод поругать сериал из‑за недостаточно острой сатиры: комедиограф позлее припомнил бы Рону Ховарду, о котором тут целая серия, что не так давно режиссер снял номинированную на несколько «Золотых малин» «Элегию Хиллбилли», панегирик действующему вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Сету Рогену и Эвану Голдбергу интереснее всего не обличать Голливуд, а извлекать юмор из внутреннего конфликта студийного кинопроизводства между искусством и коммерцией, между артистическими амбициями и страхом потерять работу одного экзека. Получилась образцовая стресс-комедия, которая с одинаковым успехом может довести до смеховой истерики и инфаркта. Спасибо Сэлу Саперстину! В.Г.
«Кобра Кай», финальный сезон
«Cobra Kai»
Вот и завершился еще один великий сериал, а у «Нетфликса» стало на один бэнгер меньше. Шестой сезон «Кобры Кай» был разбит на три блока по пять серий — в сумме пятнадцать превосходных эпизодов с топовой драматургией, которые хоть сейчас выставляй в зале славы мировых сериалов, если бы таковой существовал. Не будем спойлерить, чем все закончилось, скажем только, что страсти на каратэшном турнире «Сэкай тайкай!!!» кипели нешуточные, герои раскрылись с лучшей стороны (особенно сенсей Криз в исполнении Мартина Коува), а все, кто заслуживал прощение, получили его. Ну и финал сериала очень красиво закольцевался с концовкой первого «Малыша-каратиста», продолжением которого он и является. Джонни Лоренс (Уилльям Забка, поставивший, кстати, одну из самых душераздирающих серий в заключительном сезоне) закрыл все гештальты. Е.Т.
«Переходный возраст»
«Adolescence»
Пока что самый громкий и обсуждаемый хит Netflix в этом году — британский четырехсерийный аттракцион от Стивена Грэма и Джека Торна о 13-летнем подростке, обвиненном в убийстве одноклассницы. Отличительная черта — все четыре эпизода сняты одним кадром без монтажных склеек. Детектив плавно перерастает в семейную драму, а вопрос «кто убил?» сменяется на «почему?». «Переходный возраст» вдохновлен реальной серией подростковых убийств в Великобритании и вслед за прошлогодним «Олененком» продолжает исследование современной маскулинности, только с другой стороны спектра — с той, где мальчики из обычных семей радикализируются под влиянием маносферы (в сериале частенько упоминается имя Эндрю Тейта), выучиваются ненавидеть женщин, весь мир и самих себя. А.А.
«Разделение», 2-й сезон
«Severance»
Ко второму сезону тихий шедевр от Apple TV+ разросся до настоящего поп-культурного феномена — спасибо маркетинговой кампании, редкой для стриминга. Бюджеты стали жирнее, сюжетные повороты сложнее, а жанр истории с сатиры на корпоративный мир разросся до сайфая с щепоткой марксизма. Шоураннеры лишь приоткрывают завесу тайны устройства зловещей компании — и их, и нас тут гораздо больше интересуют блестяще прописанные душевные страдания героев. В этом сезоне инни заметно взрослеют, превращаясь из несознательных дошколят в бунтующих подростков, отстаивающих свои права на любовь, свободу и даже жизнь. А.А.
«Репетиция», 2-й сезон
«The Rehearsal»
Как вообще охарактеризовать «Репетицию»? Для пранк-шоу тут слишком много искреннего, для кринж-комедии — трогательного, для экзистенциальной драмы — издевательского. Второй сезон «Репетиции» — и вовсе настоящее эмоциональное приключение, от которого захватывает дух. Более сфокусированное в сравнении с первым сезоном продолжение (в центре внимания — расследование причин реальных авиакатастроф) — отличная входная точка для знакомства с творчеством Нейтана Филдера, международного человека-загадки и одного из самых уникальных голосов на современном телевидении. Ни в коем случае не упустите встречу с этим удивительным человеком. В.Г.
«Харли Квинн», 5-й сезон
«Harley Quinn»
Сирены Готэма приказали долго жить, а Харли Квинн и Ядовитый Плющ решили перебраться в соседний Метрополис, поняв, что редко выбираются из дома (да и Готэм без бэт-семьи превратился в какой‑то гадюшник). Там их ждала встреча с коварной сестрой Лекса Лютора Леной, а на космической орбите — с инопланетянином Брейниаком, который решил уменьшить город и сделать его частью своей игрушечной коллекции. Несмотря на льющиеся, как из рога изобилия, шутки, пятый сезон «Харли Квинн» получился печальнее предыдущих — в первую очередь за счет просто душераздирающей сюжетной арки Брейниака, в истории которого авторы нашли даже не драму, а настоящую трагедию. Как и в супергеройских фильмах Джеймса Ганна, пришедшего на пост демиурга киновселенной DC, центральной темой мультсериала стала семья. Но поскольку Харли и Айви нам уже давно как родные, за их приключениями можно следить бесконечно. Е.Т.
«Черное зеркало», 7-й сезон
«Black Mirror»
Казалось бы, «Черное зеркало» кончилось, но его шоураннеру Чарли Брукеру удалось мобилизовать силы и выдать симпатичный сезон, в котором есть место фирменной мизантропии («Обычные люди») и сиквелу хитового эпизода «USS Каллистер» («USS Каллистер: В бесконечность»), но при этом нашлось, чем удивить зрителей. Тут тебе и эффект Манделы с путешествиями в параллельные миры («Черный зверь»), и живая цивилизация на компьютере («Игрушка», спин-офф «Брандашмыга»), и реконструкция воспоминаний («Надгробная речь»), и, наконец, главный бэнгер шоу — съемки ремейка классического фильма в виртуальной реальности («Отель „Мечта“»). Мы (и поп-культура) перестали фантазировать о будущем, все больше обращая свой взор в прошлое, а конкретно — в набившие оскомину восьмидесятые. Но ничего! «Черное зеркало» делает это за всех нас. Е.Т.
«Шершни», 3-й сезон
«Yellowjackets»
В третьем сезоне «Шершни» еще сильнее зашли на территорию «Повелителя мух» Уилльяма Голдинга, а количество сюжетных твистов приблизилось к «Атаке титанов». Стало окончательно понятно, чем же так цепляет сериал: как и в третьем сезоне «Твин Пикса», прошлое в нем диктует будущее. Если в «Остаться в живых» было два таймлайна — настоящее (на острове) и прошлое (на большой земле), то в «Шершнях» все ровно наоборот. Есть прошлое (в тайге) и настоящее (на большой земле), но непонятно, какой таймлайн главный, ведь авторы выдают информацию по крупицам. Если бы мы знали, что произойдет в тайге с главными героинями в третьем сезоне, то, разумеется, иными глазами смотрели бы на них в первых двух, — гениальный ход! Именно эта синхронизация прошлого и будущего, возможная только в искусстве, позволяет шоураннерам все еще мастерски манипулировать нашими симпатиями и вниманием, хотя, казалось, это одноразовый трюк. Е.Т.
«Шоу о шоу», 3-й сезон
«The Show About the Show»
Сериальная индустрия — царство корпораций, в котором едва ли возможны по-настоящему радикальные произведения авангардного искусства, но есть исключения. К финальному сезону меташедевра «Шоу о шоу» (каждая серия рассказывает о трудностях съемок предыдущей — ни больше ни меньше) Каве Захеди вылетел и с локального телеканала BRIC TV, и даже с ютюба. Новые серии, рассказывающие о том, как продолжающийся развод саботировал производство второго сезона, пока что удалось опубликовать на платформе прямых продаж Gumroad, но есть опасения, что и до них рано или поздно доберутся юристы экс-супруги. А ведь все началось с невинного признания в краше на актрису в одной из первых серий «Шоу» — Захеди удалось превратить ситком в перформанс-арт и обновить «Сцены из супружеской жизни» для эпохи соцсетевого нарциссизма. Н.Л.