Как чистому жанровому зрелищу, приправленному гуманистическим посылом, «Игре в кальмара» все еще нет равных. Хотя финальный сезон оказался по большей части растянутым на шесть серий эпилогом ко второму, в нем все равно было на что посмотреть. Как и в случае с «Матрицей», которую вспоминают в сериале, третья часть — самая спорная. С одной стороны в одном эпизоде «Squid Game» перещеголял «Игру престолов» по количеству смертей ключевых персонажей и, по сути, выдал свою Красную свадьбу. С другой — из‑за того, что ближе к финалу в игре на выживание остались практически одни упыри, градус напряжение заметно снизился и финал досматривался скорее на автомате и из спортивного интереса: превратится главный герой, Сон Ки Хун, в мученика, как Нео, или нет? Как и в финале «Матрицы», здесь много христианских и мессианских аллюзий — чего только стоит плохо нарисованный младенец одной из участниц соревнований, символизирующий жизнь и новое начало в этом аттракционе жестокости.