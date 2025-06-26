От «Олдскула» до «Дыши»: 17 новых российских сериалов на любой вкус

«Олдскул», по сути, построен всего на одной шутке: типичная советская училка попадает в инородную для себя среду. Однако авторы сериала выжимают эту идею на 110 процентов. В «Олдскуле» есть откровенно заезженные приемы (если бы мне платили каждый раз за шутку, когда герой случайно пишет маркером на электронной доске, то я бы давно завязал с кинокритикой и переселился в Швейцарию), но по большей части первая серия получилась очень смешной. А местами даже милой, потому что Мария Павловна при всех комических преувеличениях все же похожа на живого и уязвимого человека. Хватит ли концепта и бесспорного таланта Ароновой хотя бы на сезон сериала? Возможно, авторы не просто так выбрали стиль мокьюментари, и «Олдскул» вслед за «Начальной школой „Эбботт“» и «Офисом» превратится в производственную комедию с вереницей ярких персонажей. Тем более что потенциал тут явно есть. В.Г.