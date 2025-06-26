От «Олдскула» до «Дыши»: 17 новых российских сериалов на любой вкус

«16 лет и 9 месяцев», реж. Анна Курбатова
Тоне (Дарья Матвеева) 16. Она хочет пойти учиться на дизайнера и привлечь внимание главного школьного краша Семена (Олег Савостюк), поэтому устраивает вечеринку, на которой парень таки обращает на нее внимание. И даже больше: он решает соблазнить девушку, Тоня врет, что уже не девственница, а дальше — классический сюжет «Беременна в 16».
Вряд ли стоит ждать от этого сериала такого же высказывания о судьбах родины, как от румынской драмы «4 месяца, 3 недели и 2 дня», победившей в 2007 году в Каннах. И уж точно от него не стоит ждать такого же формалистского эксперимента, как от британского сериала «Переходный возраст». «16 лет и 9 месяцев» — молодежное кино, собранное из самых общих представлений о современной молодежи и снятое как будто с позиции матери Тони, которую играет Юлия Александрова (к слову, ровесница постановщицы Анны Курбатовой). В родительской оптике нет ничего плохого, но уже в первой серии не обходится без нравоучительной дидактики, а весь саспенс сводится к тому, что Тоню тошнит на карусели. Впрочем, учитывая то, что сериал будет выходить на ТВ-3, а главная героиня ужасно похожа на Розмари Вудхаус из хоррора «Ребенок Розмари», совершенно не удивимся, если девушка в финале родит антихриста. Е.Т.
«Виноград», реж. Владимир Щегольков
Стримингу Kion оказалось мало сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в роли элитного сутенера, и он запустил сериал «Виноград», в котором Прилучный играет не менее неприятного персонажа. Его герой Егор Антонов — женатый на дочке босса бизнесмен, который устал притворяться, что он не «******** рок-звезда». Однажды после совещания по зуму он забывает выключить камеру на ноутбуке, и его секс с любовницей становится достоянием общественности. Тесть увольняет с работы, супруга уходит от него с ребенком, а друзья больше не берут трубку. В довершении ко всему Егор становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе, куда он едет половину (!) первой серии, попутно рекламируя китайский автопром.
Герой, который вызывает ноль эмпатии и которому совершенно не хочется сопереживать, — приговор для сериала, поэтому «Виноград» хочется бросить после пилотного эпизода. Но если вас не раздражает Прилучный на острие кринжа, если вас устраивает «Сладкая жизнь» за «8 ½ долларов» и если вы скучаете по Хэнку Муди из «Блудливой Калифорнии», то его разбодяженный краснодарский эрзац может прийтись вам по вкусу. Но учтите: вкус у этого кино просроченный. Е.Т.
«Виноделы», реж. Антон Федотов и Мехрали Пашаев
Челябинский шашлычник Павел (Роман Маякин) узнает о смерти брата, с которым много лет не общался. В наследство ему досталась половина геленджикского виноградника. Вторая половина принадлежит виноделу-снобу (Андрей Ургант) и его дочке (Елена Подкаминская), которые совсем не рады гоповатому челябинскому партнеру, притащившему за собой в Геленджик отца (Василий Кортуков) и сына Костю (Вадим Соснин).
Сериал СТС может похвастаться приятной солнечной картинкой, особенно согревающей в прохладном июне 2025-го. К сожалению, все остальное вызывает вопросы: от дурацкого юмора и насильно впихнутой любовной линии до не везде удачного кастинга. К примеру, Вадим Соснин кажется комично взрослым для роли сына Романа Маякина — видимо, Костю сделали постарше из страха случайно не превратить его любовную линию с героиней Подкаминской в приквел «Май декабрь» Тодда Хейнса. А Маякин излучает слишком гаденькую харизму для роли в целом небезнадежного Павла. С такими сомелье этот сериал точно не сделает вас виноагентом. В.Г.
«Дорогой Вилли», реж. Владимир Щегольков
«Лучший актер» (Сергей Марин)
1960-е. После Карибского кризиса мир оказывается на пороге новой ядерной катастрофы. Американцы размещают свое оружие в ФРГ, а Советский Союз готовит ответ, и только генсек Леонид Ильич Брежнев (Сергей Маковецкий) из всех членов партии не хочет допустить эскалации. Он решает договориться с канцлером Германии Вилли Брандтом (Кирилл Кяро), поэтому отправляет в Берлин переводчика, а в прошлом службиста (Сергей Марин) с тайной миссией, достойной «Взрывной блондинки».
Несмотря на то что сценаристом и продюсером «Дорогого Вилли» выступил ведущий программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко, сериал не торопится уйти в откровенный конспирологический отрыв, отделываясь в основном шутками: так, в первой серии Брежнев рассказывает анекдот про Брежнева. Это было бы остроумно, если бы сам сериал не отдавал таким нафталином и косплей-вечеринкой — эти шпионские игры совершенно не похожи на недавние «Игры» от «Кинопоиска» и уж тем более на «Семнадцать мгновений весны». Поэтому и композитора «Дорогого Вилли», который писал музыку для схожего по вайбу «ГДР», зовут Юстус, а не ЮстасОперативный псевдонимом штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица, он же советский разведчик Максим Максимович Исаев, он же Всеволод Владимирович Владимиров. . Кино и немцы. Е.Т.
«Дыши», реж. Анна Кузнецова
«Лучший пилот», «Выбор жюри», «Лучший сценарий» (Елена Кондратьева и Светлана Штеба)
Московская акушерка Лера (Марина Александрова) — звезда профессии и сторонница естественных родов — в одиночку воспитывает двух дочерей и сына, потому что муж умер, а на свидания она ходить не торопится. Однажды дочь регистрирует ее в дейтинг-приложении, где ей приходит приглашение на встречу, а начальник предлагает повышение, если она возьмется принять роды у любовницы (Дарья Верещагина) одного серьезного бизнесмена (Петр Буслов), которая не хочет делать кесарево. Лера соглашается и на то, и на другое, но в результате все летит в тартарары.
Лучший сериал кинофестиваля «Пилот-2025», который сняла постановщица «Каникул» Анна Кузнецова. От остальных тайтлов «Дыши» выгодно отличала виртуозная режиссура, отличная работа с актерами и захватывающий сценарий. При этом: «Дальше будет только круче. Седьмая серия вообще огонь!» — сказала Кузнецова на церемонии награждения. В это охотно веришь, потому что уже первый эпизод вжимает в кресло от зашкаливающего саспенса и заставляет смеяться в голос от хомяка, катающегося на пылесосе (Кузнецова, конечно, мастерица таких ироничных эпизодов). Е.Т.
«Жека Рассел», реж. Виталий Дудник
Бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин) влюблен в коллегу Алису (Виктория Агалакова), но каждый раз робеет в ее присутствии, поэтому никак не может признаться в своих чувствах. Не помогает ему и лучший друг (Никита Плахотнюк), из‑за которого Женя часто оказывается в нелепых ситуациях. Совсем уж абсурдный оборот дело принимает, когда главный герой случайно выясняет, что его начальница — настоящая ведьма (Екатерина Климова), которая хочет навредить Алисе. Женя начинает ее шантажировать и требует, чтобы она исполнила его желание: быть рядом с возлюбленной. Тогда начальница превращает его в джек-рассел-терьера, которого Алиса забирает себе.
Сценарист Илья Куликов («Полицейский с Рублевки») продолжает перерабатывать сюжетные тропы голливудского кино 1980-х, 1990-х и нулевых годов: тут и превращение человека в собаку («Флюк»), и ведьмы («Фокус-покус»), и цитаты из «Гарри Поттера». Но это не какая‑то осмысленная синефилия, а скорее пережевывание классики, причем в кринжовом ключе. Общее впечатление от «Жеки Рассела» — словно школьник решил написать фанфик по любимым фильмам. И хотя облажался кто‑то другой, стыдно становится почему‑то тебе. Е.Т.
«Инкассаторы», реж. Руслан Данилевич
Два инфантильных друга-инкассатора Витя и Серега (Вячеслав Чепурченко и Кирилл Мелехов) стоят друг друга. Один живет с контролирующей мамой и не может признаться в чувствах к многодетной коллеге, другой — с женой и ее мамой и прячет от них в унитазном бачке дорогущую игрушку — VR-очки. Все резко меняется, когда они (случайно) предотвращают ограбление своей инкассаторской машины и выясняют, что за этим стоял их начальник. Тогда горе-герои решают ограбить сами себя, чтобы подставить босса.
Меньше всего «Инкассаторы» похожи на «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэтемом и другие суровые боевики про инкассаторов, а больше — на «цитаты Стэтема». Только, в отличие от них, шутки в сериале Руслана Данилевича («Черная бухгалтерия») стреляют через раз, и это притом что мужчины-инфантилы — самая легкая мишень для сатиры. Как и во многих других проектах ТНТ, в «Инкассаторах» нет персонажей, а есть набор характеристик, которые выдают за них. Кому‑то этого будет достаточно, но для графа де Ла Фер это слишком мало. Е.Т.
«Мэр из ТЮЗа», реж. Дмитрий Грибанов
Насквозь порочный мэр из провинции (Игорь Хрипунов) серьезно попал: ему в затылок дышит срок за коррупцию. Случайно узнав о существовании своей копии, неудачливого актера ТЮЗа, чиновник разрабатывает план отправить двойника за решетку вместо себя.
Патологически несмешная комедия. Проблема даже не в потугах на политическую сатиру, которой вырвали все зубы и вставили затупленные виниры. Просто тут вообще нет шуток. Вернее, есть что‑то, напоминающее юмор по форме, но не по содержанию. Зрелище получается сюрреалистическое: «зловещая долина» комедии. Несчастный артист Хрипунов разве что из штанов не выпрыгивает, пытаясь расшевелить это болото, но его героические усилия тонут в мертворожденном сценарии. Сложно понять, что забыл в списке драматургов сериала автор «Чебурашки» и «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко, но на его месте я бы еще раз выдумал историю о двойнике-самозванце. В.Г.
«Нам покер», реж. Рустам Ильясов
В дверь Вити (Артем Кошман) вот-вот ворвется спецназ, пока он записывает видео родителям, в котором диктует номер от кошелька с биткоинами и пытается объяснить, как докатился до жизни такой.
Некоторое время назад. Витю скоро выгонят из университета, если он не расплатится за учебу. Поиски легкого лавэ приводят сначала к организации подпольного покер-клуба в съемной квартире, а затем — к проблемам, на фоне которых отчисление из универа покажется детским садом.
Рустам Ильясов еще на первых двух сезонах «Трудных подростков» продемонстрировал способности к визуальной выразительности, и «Нам покер» обнадеживает тем, что режиссер не растерял прежней хватки. В его новом сериале полно прикольных находок: особенно производит впечатление шрифт Брайля в сцене со слепой женщиной и анимированный свитер с вязью. Однако на уровне текста «Нам покер» не хватает дерзкого остроумия его названия. Шутки в духе Гая Ричи стреляют через раз, а сюжет настолько избитый, что повторяет соседа по программе «Пилота», сериал «Попадос», чуть ли не в деталях. В.Г.
«Нормальный», реж. Владислав Иконников
«Лучший режиссер» (Владислав Иконников)
Неудачный сеанс рисования граффити приводит Леху (Григорий Верник) в психбольницу, где он знакомится со странным (диагноз не уточняется), но дружелюбным парнем Константином (Андрей Максимов). Тем временем дома горе-граффитчика ждет его сын с РАС, заботу о котором взвалила на свои плечи мать Лехи (Елена Николаева), втайне подрабатывающая в вебкаме.
«Нормальный» получил на «Пилоте» приз за режиссуру, хотя как раз к ней едва ли не больше всего вопросов. В первой серии заявлено сразу три слишком разных сюжетных линии: Костя и Леха участвуют в российском ремейке «Человека дождя», Николаева попала во второй сезон «Happy End», а Анна Завтур выглядит так, словно играет в новом спин-оффе «Содержанок». И постановщику Владиславу Иконнику не хватает прыти, чтобы усмирить сценарий единой интонацией. Вообще-то, обычно такого бывает достаточно, чтобы поставить сериалу неуд. Однако в «Нормальном» по мелочи набирается столько плюсов, что к нему поневоле проникаешься симпатией. Особенно удались актерские работы Максимова и Верника и по-хорошему безумный метаюмор: поверьте, вы не готовы к камео Шуры в сериале. Короче говоря, «Нормальный» — нормально. В.Г.
«Олдскул», реж. Александр Жигалкин и Евгений Шелякин
«Лучший пилот», «Выбор зрителей», «Лучшая актриса» (Мария Аронова)
Заслуженная математичка Мария Павловна (Мария Аронова) воспитала нескольких академиков и способна довести детей любых возрастов до панической атаки. Однажды ей приходится уйти с насиженного места в районной школе и по просьбе бывшего зятя-депутата (Роман Маякин) устроиться в элитное учебное заведение. Там учится внучка Марии Павловны Настя (Таисья Калинина), с которой она много лет не общалась из‑за ссоры с дочерью. Вот только новая школа отличается прогрессивными нравами, и героине придется самой научиться новому для себя навыку — гибкости.
«Олдскул», по сути, построен всего на одной шутке: типичная советская училка попадает в инородную для себя среду. Однако авторы сериала выжимают эту идею на 110 процентов. В «Олдскуле» есть откровенно заезженные приемы (если бы мне платили каждый раз за шутку, когда герой случайно пишет маркером на электронной доске, то я бы давно завязал с кинокритикой и переселился в Швейцарию), но по большей части первая серия получилась очень смешной. А местами даже милой, потому что Мария Павловна при всех комических преувеличениях все же похожа на живого и уязвимого человека. Хватит ли концепта и бесспорного таланта Ароновой хотя бы на сезон сериала? Возможно, авторы не просто так выбрали стиль мокьюментари, и «Олдскул» вслед за «Начальной школой „Эбботт“» и «Офисом» превратится в производственную комедию с вереницей ярких персонажей. Тем более что потенциал тут явно есть. В.Г.
«Планетяне», реж. Урал Сафин
Лучший актерский ансамбль
Инопланетяне-улитки крадут семейную пару на грани развода (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова) и принимают их облик. У пришельцев есть миссия: найти пропавшего сына Императора. Но сначала им придется притвориться людьми, а это оказывается задачей со звездочкой.
«Планетяне» намного смешнее, чем предполагает избитая завязка, но не настолько уморительны, чтобы понравиться кому‑то еще, кроме верных ценителей комедийного творчества канала ТНТ. Сериал компенсирует неровное качество юмора плотностью шуток: нет-нет да какая‑то выстрелит. Впрочем, настоящая осечка происходит, когда постановщик Урал Сафин завершает первую серию на человеколюбивой ноте. Довольно злой юмор «Планетян» плохо стыкуется с этим решением, и концовка выглядит фальшивой. Словно сериал сняли всамделишные рептилоиды, пытающиеся убедить, что любят нас. В.Г.
«Попадос», реж. Александр Собичевский
Над тремя парнями идет суд, и один из них (Шарифбек Закиров) решает рассказать, как они докатились до жизни такой. Некоторое время назад. Троица друзей (Закиров, Антон Шокалюк, Макар Хлебников, чьего героя почему‑то нет на скамье подсудимых) решает поднять лавэ, распилив газовой резкой старый башенный кран и сдав его на металлолом. Этот бизнес-план оборачивается целым каскадом проблем.
Сюжет «Попадоса» не блещет оригинальностью даже в рамках программы «Пилота-2025», но сериалу все же хочется дать шанс. Если «Нам покер» берет стилем, то режиссер «Попадоса» Александр Собичевский — ловко ухваченной фактурой провинциального городка. Да и в целом это не то чтобы плохо сделанная работа, просто ей не хватает искры. Это пока еще можно списать на экспозиционность всего эпизода, занятого представлением многочисленных персонажей. Из них самое большое впечатление оставляют два оттенка зла: коррумпированный сосед-коп (Дмитрий Журавлев) и местный криминальный авторитет (Андрей Прытков), почему‑то сидящий с ребятами за одной решеткой во флешфорварде. Однако если сам сериал окажется таким же скучноватым, как и первый эпизод, то это будет попадос уже для его авторов. В.Г.
«Тайный знак», реж. Станислав Светлов
Старшеклассник Олег (Матвей Барышев) переезжает с отцом в наукоград, где ему прямо посреди учебного года приходится идти в новую школу, две ученицы которой пропали без вести. Говорят, в городе орудует маньяк, и, как будто этого мало, выясняется, что одноклассники Олега, среди которых солирует задира Вано (Олег Чугунов), кажется, состоят в какой‑то секте.
После «Особенностей национальной больницы» режиссер Станислав Светлов («Ада») продолжает реанимировать франшизы нулевых. На очереди ремейк (ребут?) забытого мистического сериала «Тайный знак» (2002–2004), который выйдет на ТВ-3. Судя по первой серии, отличия нового сериала от старого пока косметические. Школьники чуть больше похожи на подростков, а на дискаче они танцуют не под «Би-2» (в оригинальном сериале вообще звучало много русского, даже челябинского рока нулевых), а под песни актрисы сериалы Елизаветы Миллс. Ну и продакшен за 20 лет стал намного качественнее. В остальном — сюжет тот же, так что миллениалам будет о чем понастальгировать, а зумеры увидят уже классический янг-адалт в новой упаковке. Е.Т.
«Фейк», реж. Алексей Кузьмин-Тарасов
Молодая учительница биологии Рита (Анастасия Красовская) преподает в элитном лицее, ведет влог «Био-Рита» и хочет перебраться в Москву, хотя ее парень (Эльдар Калимулин) не в восторге от этого. Все, однако, резко меняется, когда девушка становится объектом киберсталкинга: сетевой маньяк превращает ее жизнь в настоящий кошмар.
Детективный триллер, сделанный по всем лекалам престижного телевидения, но все равно проигрывающий, например, «Не в себе» Стивена Содерберга — как в техническом ремесле, так и в искусстве сторителлинга. Словом, это не большое кино, а эрзац большого кино. В актив авторам можно было бы занести то, что они всю первую серию стоически держались и не раздевали Красовскую, если бы они перед финальными титрами ее все-таки не раздели. Е.Т.
«Фулл Хаус», реж. Григорий Васильев
Целеустремленная хирург-трансплантолог (Мария Лисовская) приезжает по распределению в родное Заполярье и, еще не доехав до черты города, спасает женщину, едва не замерзшую в снегах. Впрочем, новые коллеги ее рвение не оценивают: девушка с ходу вступает в контры с местным алкозависимым хирургом (Петр Федоров) и покрывающим его выкидоны начальником (Дмитрий Певцов). Тем временем из‑за несчастного случая погибает парень, чьи органы могут пригодиться сразу нескольким больным — а это значит, что у наших героев впереди много работы.
Лощеная медицинская драма, снятая оператором «Ночного дозора» Сергеем Трофимовым, написана и поставлена дебютантом Григорием Васильевым — и неопытность руки, к сожалению, чувствуется. У Васильева куча козырей: интересная главная героиня, чья принципиальность выглядит одновременно достоинством и недостатком, харизматичный Федоров, какие‑то любопытные находки чисто кинематографического толка (в один момент в сериале возникает загробный мир, проиллюстрированный нейросеточным видео — иррациональное изображено через нереальное). Однако первая серия немного вязнет в собственной истории, а атмосфера Русского Севера раскалывается о не всегда убедительный композитинг компьютерных фонов. В общем, пока скорее сет, чем фулл-хаус. В.Г.
«Чудо», реж. Антон Богданов
Привыкший к избыточному образу жизни мент Денис (Данил Стеклов) сбивает на своем спорткаре человека. Пострадавший оказывается полицейским под прикрытием, и поэтому перед Денисом ставят условие: либо уголовка, либо он выполнит задание коллеги. Дело в том, что сверху пришел запрос найти пропавший кубок Василия Шуйского, который в девяностые украл суровый авторитет Сапогов (Филипп Янковский). Теперь экс-бандос отошел от дел и курирует общество анонимных алкоголиков. И Денису предстоит внедриться туда, чтобы втереться в доверие к цели.
В долгоживущем сериале «Доктор Кто» в какой‑то момент появилась раса инопланетян сайлентов, чья уникальность заключалась в том, что помнить о их существовании можно, только когда на них смотришь. «Чудо» — их кинематографический аналог. Режиссер Антон Богданов и неплохая актерская команда изо всех сил пытаются вдохнуть немного энергии в происходящее, но работать они вынуждены с настолько невыразительным сценарием, что с таким же успехом можно было бить оголенным электрическим кабелем по мертвецу. Чуда не просто не случилось — его тут и быть не могло. В.Г.