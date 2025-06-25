Что смотреть в кино: аниме «Акира», экзорцистский хоррор с Аль Пачино и свадебный боевик

«Акира»
С 26 июня
Великий аниме-киберпанк Кацухиро Отомо впервые в российском прокате. «Акира» обеспечил себе место в истории уже за счет того, что одним из первых проложил японской анимации дорогу к мировой популярности. Однако и без всех регалий «Акира» до сих пор, что называется, производит впечатление. Анимация, детальность киберпанковского мира, сумасшедший экшн, постепенно дорастающий до апокалиптических масштабов, — на большом экране все это наверняка производит сокрушительное впечатление. Обратите внимание, что фильм отреставрировали в 4К, так что имеет смысл поискать кинотеатр с проекцией высокой четкости.
«Ритуал»
С 26 июня
Очередной «фильм-экзорцизм» по реальным событиям, интересный в первую очередь актерским дуэтом на первом плане. Аль Пачино играет умудренного опытом священника, который вместе с молодым и сомневающимся коллегой (Дэн Стивенс) отправляется в Айову изгонять дьявола из юной Эммы Шмидт (Эбигейл Коуэн). Простенький, казалось бы, обряд в итоге оборачивается многодневной битвой со сборной командой ада.
«Что знает Мариэль»
С 26 июля
Занятная и лишенная морализаторства драма немца Фредерика Хамбалека, участвовавшая в конкурсе Берлинского кинофестиваля 2025 года. Школьница Мариэль (Лейни Гайзелер) сначала получает пощечину от одноклассницы, а затем сверхъестественный дар — возможность видеть и слышать все, что делают ее родители. Внешнее благополучие семьи оборачивается пшиком: у матери (Юлия Енч) есть любовник, а мягкотелого отца-писателя (Феликс Крамер) не уважают коллеги по издательству. Мариэль сразу признается родителям в своей способности, и семейный очаг начинает трещать по швам под весом правды и лицемерия.
«Шпионская свадьба»
С 26 июля
Свадебный боевик Саймона Уэста («Воздушная тюрьма» и мемный клип Рика Уэстли «Never Gonna Give You Up») про спецагентшу Сэм (Ребел Уилсон), отправившуюся на шикарную свадьбу подружки детства. Празднество омрачает появление вооруженных до зубов негодяев, берущих в заложники богатых гостей. Сэм вынуждена взять в руки оружие и спасти мероприятие от полной катастрофы. Сюжет кажется знакомым? Нет, это не дежавю, просто пару лет назад выходил похожий комедийный экшн — «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес.
«Великая Лилиан Холл»
С 26 июля
Джессика Лэнг играет заглавную героиню — театральную актрису, готовящуюся к следующей большой роли. Внезапно она начинает путаться и забывать реплики, но, несмотря на все признаки надвигающейся деменции, все же решает довести дело до конца и сыграть в постановке. Поставил фильм театральный драматург и киносценарист Майкл Кристофер. Вместе с Лэнг в нем сыграли Пирс Броснан, Кэти Бейтc и Лили Рейб.
«Дикая семейка»
28 июня, в московском «Каро 11 Октябрь» и петербургском «Синема Парк Гранд Каньон»; 29 июня, в московском «Иллюзионе» и петербургском «Каро 9 Варшавский экспресс»; с 3 июля в прокате
Второй кукольный мультфильм швейцарского аниматора Клода Барраса, чей дебют «Жизнь Кабачка» наделал шума в 2016 году, получив «Сезар» и номинацию на «Оскар». Главная героиня «Дикой семейки» — 11-летняя уроженка острова Борнео Керия — берет под свою опеку малыша-орангутана Оши, чью мать убили охранники нечистоплотной деревообрабатывающей компании. Керия решает привести Оши к сородичам, а помогает девочке ее маленький кузен и эксперт по джунглям Селаи.
«Гунда»
25 июня, в московском «Каро 11 Октябрь»
Эпос в скотном дворе — черно-белый док о свиноматке Гунде и ее поросятах. Современный классик документалистики Виктор Косаковский снимает животных на уровне их глаз и поднимает повествование до метафизических высот. В итоге получается не только веганское высказывание, спродюсированное известным зоозащитником Хоакином Фениксом, но и экзистенциальный вопрос всему человечеству: все ли нормально с миром, построенным на смерти?
«Шербурские зонтики»
29 июня, в петербургской «Авроре»
«Ла-Ла Ленд» ваших родителей, печальный и прекрасный мюзикл Жака Деми об обреченной любви юной сотрудницы галантереи (Катрин Денев в своей первой звездной роли) и автомеханика (Нино Кастельнуово), которого призывают на службу в Алжир. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн-1964 с душераздирающей музыкой Мишеля Леграна.
«Седьмая печать»
29 июня, в петербургской «Родине»
Один из главных фильмов в и без того выдающейся фильмографии Ингмара Бергмана. После десяти лет походов разочарованный средневековый рыцарь (Макс фон Сюдов) возвращается домой. По пути он ищет Бога, а находит Смерть, с которой ведет партию в шахматы в одной из самых знаменитых сцен в истории кинематографа. Кроме того, на этой неделе в петербургской «Родине» планируется показ еще двух шедевров Бергмана — «Земляничной поляны» и «Фанни и Александра».