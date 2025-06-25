Что смотреть в кино: аниме «Акира», экзорцистский хоррор с Аль Пачино и свадебный боевик

Великий аниме-киберпанк Кацухиро Отомо впервые в российском прокате. «Акира» обеспечил себе место в истории уже за счет того, что одним из первых проложил японской анимации дорогу к мировой популярности. Однако и без всех регалий «Акира» до сих пор, что называется, производит впечатление. Анимация, детальность киберпанковского мира, сумасшедший экшн, постепенно дорастающий до апокалиптических масштабов, — на большом экране все это наверняка производит сокрушительное впечатление . Обратите внимание, что фильм отреставрировали в 4К, так что имеет смысл поискать кинотеатр с проекцией высокой четкости.