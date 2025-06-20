Любите, девушки, простых романтиков: почему «Материалистка» Селин Сон не ромком, а хоррор

Достаточно ли это хороший фильм? Скорее нет. Здесь нет и следа от напряжения между героями «Прошлых жизней», и мы, в сущности, практически ничего не знаем об этих людях. Роман с Педро Паскалем кажется слишком глянцевым: несмотря на старания, в нем все еще нет ощутимых изъянов. А с Крисом Эвансом нереалистичным: легкая растрепанность и клетчатые рубашки не делают из него убедительного бедняка. Что героев связывает, кроме общего прошлого? Только то, что у Люси почему‑то не нашлось других друзей, с которыми можно было бы поделиться потрясением и у которых можно было бы временно пожить. В таком вымученном любовном треугольнике болеешь скорее ни за кого. Оттого сердце не тянется вслед за Люси, а зрительская симпатия распределяется логически: либо за богача, либо ни за кого. Заставляет ли оно верить в любовь, несмотря на обстоятельства? Тоже вряд ли. Романтика — круто, но без опоры под ногами она превращается в подростковое безрассудство.