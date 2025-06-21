«28 лет спустя»: очень стильный и эмоциональный шедевр мальчикового кино с зомби в придачу

Держа эту цитату в уме, сложно отделаться от мысли, что новый фильм — во многом бесстыдная калька с «Атаки титанов». Но в этом нет ничего плохого, и Голливуду давно следовало сделать что‑то подобное. Дело в том, что японский подростковый жанр сёнэна, то есть мальчикового развлекательного кино, в американском студийном кинематографе едва ли имеет аналог. Виновата банальная жадность продюсеров, которые ни за что не сузят свою потенциальную аудиторию, — и «Трансформеры», и «Мстители» с их точки зрения должны работать не только для отроков, но и для дошкольников и их родителей. «28 лет спустя» — самая что ни на есть вершина именно мальчикового кинематографа, полностью покрывающая страсть этой аудитории к кровавому гротеску и потребность переживать юношеские терзания на невыносимом уровне надрывности. Как бы между делом, это и самое отчаянное кино о любви к матери, и самая хеви-металлическая мелодрама о поиске отцовской фигуры на замену ненавистному родному папе.