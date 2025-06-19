4 свежих сериала Netflix, созданных женщинами для женщин: смешные, детективные и жизненные

Все начинается, когда Милла узнает о страшном диагнозе, едва отпраздновав 22-летие. Медики настаивают, что вчерашней студентке требуется ампутация руки. Но девушка не готова к операции — она решает бороться за жизнь ненаучными методами. Поначалу терапия дает положительные результаты, и Блейк делится ими в интернете. Вскоре Милла становится вдохновением для других людей, в их числе оказывается Белль Гибсон. Она заводит блог и тоже начинает рассказывать, как здоровое питание помогло ей продлить жизнь и победить рак. После чего запускает успешное приложение с рецептами и стремительно богатеет, но все время скрывает от поклонников правду. В действительности у нее никогда не было проблем со здоровьем.