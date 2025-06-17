Это «Бэтмен» или нет? Угадайте по описанию безумного сюжета

Бэтмен и Робин — не супергерои-одиночки, а правительственные агенты, которые противостоят преступной группировке, орудующей в Готэме. Ее лидер, японский доктор Дака, с помощью приспешников крадет городские запасы радия, чтобы усовершенствовать свое изобретение — лучевую пушку.
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Бэтмен и Робин в открытом океане преследуют подводную лодку Пингвина, но сначала Бэтмена за ногу кусает акула, с которой ему удается справится при помощи специального бэт-аэрозоля против барракуд, китов, скатов и акул. А затем, когда супергерои высаживаются на спасательный буй, злодей стреляет по ним торпедами. Бэтмена и Робина спасает бросившийся навстречу торпеде почти человечный дельфин.
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Джокер убивает возлюбленную Бэтмена журналистку Вики Вейл. Тогда Брюс Уэйн с лучшими учеными «Уэйн Энтерпрайзис» создает машину времени, чтобы спасти девушку. Однако каждый раз, когда Темный рыцарь возвращается в прошлое, его возлюбленная погибает все более страшным образом. В итоге Бэтмен понимает, что не может спасти Вики, ведь, если бы она не погибла, он никогда бы не изобрел машину времени.
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В жизни Бэтмена наступают непростые времена, когда он уходит в страшный загул на фоне кризиса среднего возраста. Беспробудное пьянство доводит Человека — летучую мышь до того, что он даже и не помнит уже: он начал пить, потому что его бросила Женщина-кошка, или его бросила Женщина-кошка, потому что он начал пить.
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Человек — летучая мышь встречает Человека — летучую мышь-вампира, самого графа Дракулу, который кусает Джокера, из‑за чего Клоун — принц преступного мира превращается в еще более безумного клоуна.
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В альтернативной реальности Бэтмен — темнокожий супергерой-изобретатель, который после гибели родной бабушки берется навести порядок на улицах своего черного квартала, оборудует базу на заброшенной станции метро и противостоит итальянско-американскому гангстеру.
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Испытывая сильные чувства к Бэтмену, Бэтгерл практически насилует Темного рыцаря на крыше, а затем ей в живот стреляет Джокер, из‑за чего девушка оказывается прикована к инвалидной коляске.
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Бэтмен встречает Черепашек-ниндзя, после чего они вместе противостоят суперзлодеям, которых до неузнаваемости меняет мутаген.
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Бэтмен и комиссар Гордон идут по следу Загадочника, который убивает людей за грехи. Неожиданно преступник добровольно сдается, но, прежде чем предстать перед судом, говорит, что расскажет, где находится его последняя жертва. Бэтмен с Гордоном и Загадочником уезжают за пределы Готэма, где их ждет курьер с коробкой. В коробке оказывается голова Женщины-кошки. Бэтмен убивает Загадочника.
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В альтернативной версии реальности во время ограбления погибли не Томас и Марта Уэйн, а их маленький сын Брюс. Томас стал Бэтменом, а сошедшая с ума Марта — Джокером.
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В поместье Брюса Уэйна врываются грабители, которые убивают его девушку Селину Кайл, а затем и его самого. Однако через год мужчина воскреснет из мертвых, чтобы отомстить. Помогут ему в этом летучая мышь, маленькая девочка по имени Робин и комиссар полиции Гордон.
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На Готэм обрушивается торнадо из якудза, кто‑то стер Лигу справедливости из истории, а Японию — с лица земли. Разобраться в том, как это произошло, предстоит Бэтмену-ниндзя и членам его семьи.
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