Это «Бэтмен» или нет? Угадайте по описанию безумного сюжета

Джокер убивает возлюбленную Бэтмена журналистку Вики Вейл. Тогда Брюс Уэйн с лучшими учеными «Уэйн Энтерпрайзис» создает машину времени, чтобы спасти девушку. Однако каждый раз, когда Темный рыцарь возвращается в прошлое, его возлюбленная погибает все более страшным образом. В итоге Бэтмен понимает, что не может спасти Вики, ведь, если бы она не погибла, он никогда бы не изобрел машину времени.

«Бэтмен» Не «Бэтмен»