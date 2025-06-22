«Мне нравится легкое ощущение хаоса»: Анна Кузнецова о фильме «Каникулы» и сериале «Дыши»

На сочинский школьный фестиваль «Россия. Театр. Дети» едет калужский драмкружок во главе с инфантильной постановщицей Татьяной Викторовной (Дарья Савельева) и строгим завучем Марией Генриховной (Полина Кутепова). Женщины терпеть друг друга не могут, но, как известно, от ненависти до любви один шаг. Пока школьники будут переживать свои подростковые любови, у учительниц случится платонический курортный роман.

«Каникулы» — триумфатор кинофестиваля «Маяк-2023», чудесный и невероятно смешной полнометражный игровой дебют Анны Кузнецовой. Диалоги искрометные, химия между актрисами нешуточная, а приморский вайб располагающий . Пока ученики сетуют, что они выросли из «Питера Пена» и готовы к постановке «Эйфории» на сцене, сами герои фильма как будто бы очутились в целомудренной отечественной версии «Сексуального просвещения» (неслучайно ведь Кутепова так похожа на Джиллиан Андерсон из «Sex Education»!). В общем, не каждый день на экране увидишь такую остроумную историю, такой сплоченный актерский ансамбль и такой уверенный режиссерский дебют — кажется, Кузнецова далеко пойдет.