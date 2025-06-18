Что смотреть в кино: «Материалистка» с Дакотой Джонсон, аниме «Дандадан» и Франсуаза Саган

Режиссер и сценарист Илай Крейг в первую очередь известен по хоррор-комедии «Убойные каникулы», в которой уморительно перевернул вверх ногами клише о злобных реднеках-убийцах. «Кровавый урожай» так далеко не заходит — в своем фундаменте это более-менее конвенциональный слешер с парой сюрпризов, — однако юмора тут тоже достаточно. Разве что на этот раз к нему примешивается еще и подростковая мелодрама, потому что поставлено кино по мотивам одноименной янг-эдалт-книги Адама Чезаре. Оттуда же, по всей видимости, в фильм перекочевало высказывание о конфликте поколений — положа руку на сердце, довольно глуповатое. Оно, как и слабоватый финал, не дают высоко оценить «Урожай». Однако в целом это довольно крепкий и веселый фильм ужасов — далеко не самое стыдное пополнение в ряду хорроров о клоунах-убийцах.