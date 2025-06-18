Что смотреть в кино: «Материалистка» с Дакотой Джонсон, аниме «Дандадан» и Франсуаза Саган

«Материалистка»
С 19 июня
Нью-йоркская сваха Люси (Дакота Джонсон) — настоящий ас своего дела: может найти пару почти любому. Однажды ей самой достается редкий улов — богатый, симпатичный и обходительный финансист Рэнди (Педро Паскаль). Но в этот же момент в жизнь Люси обратно вплывает ее старая любовь Джон (Крис Эванс), неудачливый актер, перебивающийся работой официанта.
Фильм-обманка, фильм — троянский конь. Постановщица и сценаристка Селин Сон («Прошлые жизни») отвлекает внимание штампами романтической комедии, чтобы в самый неожиданный момент выдернуть ковер из‑под ног зрителя. «Материалистка» не столько ромком, сколько романтическая сатира, а настоящий выбор Люси — не между богатым красавчиком и бедным красавчиком, а между внешним и духовным. Осталось ли место для последнего в нашем насквозь материалистичном мире? Этот неглупый, нежный и саркастичный фильм задает сложные вопросы, не предлагая простых ответов, и потому обречен на горячие споры после просмотра.
«Дандадан: Злой глаз»
С 19 июня
«Дандадан: Злой глаз» — не самостоятельное кино, а первые эпизоды второго сезона аниме-сериала, склеенные для показа в кинотеатрах. При этом обрамлены они необычно: довольно подробным пересказом первого сезона «Дандадана» и интервью с режиссерами. Короче говоря, штука исключительно для фанатов сериала, но уж они недовольными не останутся. Все, за что стоит любить «Дандадан», эту диковатую помесь из сёнэнаАниме, манга и ранобэ, рассчитанные на мальчиков и юношей в возрасте от 12 до 18 лет., мелодрамы, романтики и абсурдистской комедии, тут выдают в полном размере, да и еще на больших экранах. Если вам полюбился первый сезон, то нет ни единой причины, по которой стоит отказываться от такого предложения.
«Кровавый урожай»
С 19 июня
Язвительная зумерша Куинн (Кэти Дуглас) после смерти матери переезжает в захолустный городишко вместе с отцом-врачом (Аарон Абрамс). Местные во главе с похожим на Илона Маска мэром (Кевин Дюран) и шерифом (Уилл Сассо) больше всего переживают из‑за традиционных ценностей, символом которых выступает Френдо, клоун — талисман городка. И пока Куинн сближается с местной группкой тинейджеров, развлекающихся съемкой пародийных хоррор-видео про Френдо-убийцу, кто‑то в образе клоуна реально начинает убивать ребят.
Режиссер и сценарист Илай Крейг в первую очередь известен по хоррор-комедии «Убойные каникулы», в которой уморительно перевернул вверх ногами клише о злобных реднеках-убийцах. «Кровавый урожай» так далеко не заходит — в своем фундаменте это более-менее конвенциональный слешер с парой сюрпризов, — однако юмора тут тоже достаточно. Разве что на этот раз к нему примешивается еще и подростковая мелодрама, потому что поставлено кино по мотивам одноименной янг-эдалт-книги Адама Чезаре. Оттуда же, по всей видимости, в фильм перекочевало высказывание о конфликте поколений — положа руку на сердце, довольно глуповатое. Оно, как и слабоватый финал, не дают высоко оценить «Урожай». Однако в целом это довольно крепкий и веселый фильм ужасов — далеко не самое стыдное пополнение в ряду хорроров о клоунах-убийцах.
«Здравствуй, грусть»
С 19 июня
Новая экранизация одноименного романа Франсуазы Саган о юной и беспечной Сесиль (Лили МакИнерни), ее токсичных отношениях с отцом-ловеласом (Клас Банг) и подругой ее покойной матери (Хлоя Севиньи), чье появление в жизни Сесиль грозит уничтожить гедонистический рай девушки. Поставила и написала новую киноверсию книги дебютантка Дурга Чу-Боз, которой придется соревноваться не только с телефильмом 1990-х, но и с адаптацией голливудского классика Отто Премингера 1958 года, в котором Сесиль играла звезда годаровского «На последнем дыхании» Джин Сиберг.
«Школа мистера Пингвина»
С 19 июня
Аргентина, 1970-е. В частную школу для мальчиков приезжает замкнутый учитель английского Том Мишелл (Стив Куган). Во время поездки в соседний Уругвай он обнаруживает перемазанного мазутом малыша-пингвина. Вопреки своей воле, он привозит пингвина в школу — и это становится началом прекрасной дружбы.
Сложно сказать, что в случае «Школы мистера Пингвина» кажется более диким — тот факт, что кино поставлено по реальным событиям (в основе мемуары реального Тома Мишелла), или то, что фильм оказывается не только трагикомедией про умилительного пингвина, но и антифашистским высказыванием. Действие происходит на фоне аргентинского переворота, который привел к воцарению военной хунты и жестоким политическим репрессиям. И это обстоятельство позволило режиссеру Питеру Каттанео («Мужской стриптиз») превратить картину в трогательный призыв не отворачиваться от чужой беды — будь то речь о знакомом, которого на твоих глазах увозят в черном воронке, или нелепой птице со смешной походкой. Не все в «Школе мистера Пингвина» разыграно как по нотам, но звание краудплизера фильм вполне заслуживает.
«Слепой меч. Око за око»
С 19 июня
Сиквел стримингового уся, добравшийся до российского проката, — не столько продолжение, сколько еще одна история с тем же героем (то есть смотреть оригинал не обязательно). Если первая часть была вариацией «Затоичи», то вторая по-своему похожа на японскую мангу «Одинокий волк и его ребенок». В «Око за око» слепой мечник (Се Мяо) становится ментором девочки-сироты, чтобы обучить ее мастерству владения холодным оружием и отомстить за убитую семью. На что можно однозначно рассчитывать, так это на крепкую хореографию боев и много поврежденных конечностей.
«Сказания Земноморья»
С 19 июня
«Сказания Земноморья» должны были стать обрядом посвящения Горо Миядзаки, сына великого режиссера Хаяо Миядзаки, передавшего отпрыску бразды правления анимационной студией Ghibli. Однако мультфильм встретил настолько плохую реакцию, что Миядзаки-старший был вынужден вернуться с пенсии. Впрочем, экранизация фэнтези-книг Урсулы Ле Гуин все равно стоит внимания — хотя бы ради фирменной анимации Ghibli.
«Химера»
18 июня, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Москва)
1980-е. Молодой британский археолог (Джош О’Коннор) приезжает в Италию и попадает в банду деревенских кладоискателей, вскрывающих этрусские гробницы ради обогащения. Сам же он ищет портал в мир мертвых, чтобы найти свою возлюбленную. Созерцательный магический реализм Аличе Рорвахер, который сложно описать словами и легче простого прочувствовать душой.
«Кабинет доктора Калигари»
22 июня, в кинотеатре «Родина» (Санкт-Петербург)
Шедевр немецкого экспрессионизма и один из главных психологических хорроров всех времен. По сюжету два лучших друга и девушка, в которую оба мужчины влюблены, становятся жертвами безумного доктора Калигари и его ужасающего подручного сомнамбулы Чезаре. Или же все было по-другому? Не является ли все это продуктом распадающейся психики, как на то намекают изломанные, скрученные линии декораций и теней? Все ваши любимые майндфак-триллеры обязаны этому кино.