Такого вы не видели: 14 критиков и режиссеров о великом кино, которое они не смотрели

«Да прибудет со мной Сила, но я не смотрела „Звездные войны“. Благодаря бесконечным мемам и прочному поп-культурному фундаменту я спокойно отличаю ситхов от джедаев, Джа-Джа Бинкса от Джаббы Хатта, однако ни разу не испытывала желания увидеть драму отцов и сыновей от начала до конца. Чем больше при этом появляется ответвлений вселенной вроде „Андора“ или „Мандалорца“, тем больше мне кажется, что если и правда вслух сказать „Я не смотрела Star Wars“, меня исключат из всех рабочих чатов. Но вот один из своих главных кинокритических позоров (да-да, есть еще!) я решила обличить в текст: не знаю, чем это обернется, но надеюсь Дарт Мол за мной не придет. И тут я поняла, что не знаю, почему они все ДартыПримечание редактораИмя „Дарт Вейдер“, согласно опубликованным черновикам Джорджа Лукаса, было составлено в результате игры со словами dark („темный“ с английского), death („смертельный“ с английского) и „invader“ („захватчик“ с английского). А еще Vaider с голландского переводится как „отец“. Многие лорды ситхов добавляли приставку „Дарт“ к своему имени и постепенно она стала ассоциироваться с темной стороной Силы.».