«Фишер. Затмение», тягучая британщина и камбэк «Покерфейса»: 3 новых детективных сериала

При этом язык не повернется назвать второй сезон провалом. «Затмение» нескучно смотреть, что по меркам российских сериалов уже тянет на зачет. Частично это заслуга хорошего актерского состава: например, Старшенбаум, по сути, в роли женского аналога Бокова не то чтобы сильно уступает Янковскому в харизме . Частично — в динамичном сюжете, в котором нашлось место и маньякам, и бандитским группировкам, и сектантам, и подсюжету про выборы мэра Курортного. Весь этот круговорот, по идее, должен иллюстрировать мысль о вездесущности тьмы, накрывшей ненавидимый в последнее время российскими кинематографистами русский юг (привет сериалу «Трасса»). Но если раньше «Фишера», пусть и с большой натяжкой, хотелось сравнить с «Настоящим детективом», то про второй сезон в лучшем случае можно сказать, что он выглядит как стопроцентный хит для аудитории канала НТВ.