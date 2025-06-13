Второй сезон «Репетиции» — все еще абсолютно безумные американские горки из кринж-комедии и метакино. Но в то же время это и очень сфокусированное произведение искусства с вполне конкретным гражданско-активистским посылом — вовсе не шуточным и не холостым, как может показаться. Даже если с политической точки зрения успех предприятия Филдера сомнителен, многие из обычных работников авиаиндустрии, вероятно, посмотрят сериал и уж точно запомнят те роли, которые автор предложил исполнять всем, кто находится в кабине пилота в кризисных ситуациях, а именно капитана Чуткость и офицера Правдорубова. Да, «Репетиция» — все еще уморительное зрелище, но не из‑за того, что Нейтан Филдер изо всех сил стремится устраивать клоунаду, а просто потому что живые люди от природы забавны и Филдер мастерски эту их природу фиксирует. Чего стоит тот эпизод, где одному скромняге-пилоту буквально за спину приставляют на день поддерживающую стаю из двенадцати двойников, чтобы тот нашел смелость поцеловать девушку.